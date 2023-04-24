Российскую теннисистку сняли с рейса польской авиакомпании из-за гражданства

Теннисистка Дьяченко указала на отказ польской авиакомпании в регистрации на рейс из-за гражданства России

Теннисистка Виталия Дъяченко сообщила, что пропустила соревнования в Ницце, поскольку польская авиакомпания LOT сняла ее с рейса из-за российского гражданства.

Дъяченко в своем Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) отметила, что должна была лететь из Каира на турнир в Ниццу с пересадкой в Варшаве, но сотрудники авиакомпании отказались пускать ее на борт, сославшись на правила LOT, запрещающие перевозить россиян. Спортсменка спросила, действительно ли это помогает улучшить ситуацию в мире, передает Lenta.Ru.

По ее словам, ей пришлось на 18 часов задержаться в аэропорте Каира, из-за чего она пропустила соревнования в Ницце. Она выразила надежду на «свободу от политики, расизма и нацизма».

32-летняя Дъяченко находится на 250-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе один титул на турнирах организации в парном разряде.

Ранее FIBA не допустил сборную России по баскетболу до квалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года в Париже.