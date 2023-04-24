Песков рассказал, что гордится принявшим участие в СВО сыном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что гордится своим сыном Николаем, который принял участие в специальной военной операции на Украине.

Во время марафона «Знание» он рассказал, что Николай принял решение, к которому пресс-секретарь относится с уважением. Для Пескова решение оказалось неожиданным, но тем не менее он гордится сыном, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что нервничал из-за решения своего сына.

«Мы, конечно, очень серьезно с ним говорили, но он взрослый мужик уже, он не ребенок, ему не 18 лет, и у него такая судьба очень нелегкая была», – отметил Песков.

Ранее Песков заявил, что его сын Николай действительно принимал участие в специальной военной операции на Украине. До этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что сын Пескова служил в рядах организации артиллеристом, он якобы был заряжающим транспортно-заряжающей машины РСЗО «Ураган». По его словам, Николай Песков пробыл в зоне СВО порядка полугода.