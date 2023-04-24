Песков рассказал, что гордится принявшим участие в СВО сыном

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24 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 18:46  |  vz.ru
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Чем Россия заменит батарейки Duracell

Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Производитель батареек Duracell уходит из России. Пришедшая накануне новость стала причиной небольшого потребительского ажиотажа: некоторые стали покупать дополнительный объем источников питания «на всякий случай». Звучал вопрос: справится ли Россия своими силами? Но оказывается, в стране уже имеются собственные производители батареек. И уход американского бренда лишь расчистит им дорогу. Подробности...
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Украина имитирует весеннее наступление

В Херсонской области опровергли создание плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сообщения о занятии ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра опровергнуты российскими властями. Тем не менее подготовка украинской армии к атакам на российские позиции очевидна. Параллельно с предприятий Запорожья вывозят ценное промышленное оборудование. Означает ли это, что пообещавший Западу военные успехи Киев сам в них не верит? Подробности...
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Как Россия прорывает водную блокаду Донбасса

В ДНР запускают новый водовод для снабжения жителей республики vskmo.ru
К началу мая планируется запуск водовода, который свяжет реку Дон с агломерацией Донбасса. Тем самым, как считают эксперты, России удастся прорвать водную блокаду региона, устроенную Украиной. В чем заключается суть этого проекта, почему сложность его возведения сопоставима с крупнейшими стройками времен СССР и как его реализация изменит жизнь дончан?  Подробности...
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В Эстонии создают ударную силу по развалу России

Так выглядел «Эрзянский национальный съезд», прошедший с Эстонии в прошлом году Syres Bolaen/YouTube
«Россия больше не должна быть такой большой и могущественной». Так звучит заявление высокопоставленного эстонского военного, командующего Силами обороны страны Мартина Херема. Эти слова – вовсе не случайная оговорка. Как свидетельствуют последние события, именно в Эстонии прежде всего готовятся люди и движения, желающие развала нашей страны. О чем идет речь? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Особые отношения России и Германии не закончатся никогда

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас в отношениях России и Германии главное чувство – это разочарование. Мы разочарованы, насколько бесхребетными оказались немцы по отношению к американскому влиянию на европейские дела. В Германии разочарованы, что Россия невольно вбила последний гвоздь в крышку гроба мирного доминирования Берлина над остальной Западной Европой. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Вайкуле занялась гробокопательством

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Добивая свой седьмой десяток, провинциальная звезда Вайкуле может нести что угодно. Старость не радость. Особенно если и в молодости большим умом не отличалась. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Объективная реальность существует, просто доступна не каждому

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Наша главная данность сегодня – СВО. Но чтобы понять ее смысл, следует размышлять. Причем размышлять не формально, а в исторической перспективе. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Что происходит в Судане

Турция отрекается от США и Европы

Неопознанный объект рухнул на Киев

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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
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Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
  • С Бразилией

  • С Индией

  • С Китаем
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    Видео

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    водовод от Дона


    Как Россия прорывает водную блокаду Донбасса

    форсирование Днепра


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    сожжение Корана


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    Европейские «собачки Вашингтона» изображают раскол

    Песков рассказал, что гордится принявшим участие в СВО сыном

    24 апреля 2023, 18:33

    Текст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что гордится своим сыном Николаем, который принял участие в специальной военной операции на Украине.

    Во время марафона «Знание» он рассказал, что Николай принял решение, к которому пресс-секретарь относится с уважением. Для Пескова решение оказалось неожиданным, но тем не менее он гордится сыном, сообщает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что нервничал из-за решения своего сына.

    «Мы, конечно, очень серьезно с ним говорили, но он взрослый мужик уже, он не ребенок, ему не 18 лет, и у него такая судьба очень нелегкая была», – отметил Песков.

    Ранее Песков заявил, что его сын Николай действительно принимал участие в специальной военной операции на Украине. До этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что сын Пескова служил в рядах организации артиллеристом, он якобы был заряжающим транспортно-заряжающей машины РСЗО «Ураган». По его словам, Николай Песков пробыл в зоне СВО порядка полугода.

    Опубликовано новое видео последствий российского удара по Яворовскому полигону
    Финский наемник снял на видео результат российского удара по Яворовскому полигону в 2022 году
    		   
    23 апреля 2023, 03:57
    Текст: Антон Антонов

    В интернете опубликована сделанная финским наемником видеозапись, на которой запечатлен результат российского авиаудара по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года, сообщают российские военкоры.

    Как передает «360», видео всплыло через год, запись опубликована военкорами в соцсетях. На кадрах можно увидеть, как горят строения полигона, слышатся крики раненых. Видео доступно по ссылке.

    Напомним, Минобороны России заявляло в марте 2022 года, что в результате удара по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников.

    Коментарии (17)
    «Русская весна»: ВСУ сняли на видео ползущую по грязи колонну Leopard
    		   
    22 апреля 2023, 10:39
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    Украинские военные опубликовали видео ползущей по грязи колонны танков Leopard 2A4 и американских бронетранспортеров M113, пишут «Военкоры Русской Весны».

    На видеокадрах заметно, что колонна танков и БТР ползет по непролазной грязи и глубоким лужам на территории Украины, соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

    Журналисты подписали, что ВСУ продолжают интенсивно осваивать натовскую военную технику.


    Ранее было опубликовано видео, как в Польше во время подготовки к боям на территории Украины с использованием поставленного Германией вооружения танк Leopard 2A4 с экипажем ВСУ воткнулся орудием в землю, вследствие чего башня машины оторвалась.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что западные представители провели для «Леопардов» принудительный даунгрейд. Так, украинские танкисты писали в соцсетях, что «на танках нет брони, пушка плохого качества, такие же стабилизаторы, а кумулятивы еще хуже».

    Коментарии (38)
    Пригожин заявил о бунтах среди украинских боевиков в Часовом Яре и Константиновке
    Пригожин: В Часовом Яре и Константиновке начались бунты боевиков ВСУ
    		   
    22 апреля 2023, 17:39
    Фото: Пресс-служба компании "Конкорд"/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    В подконтрольных Украине Часовом Яре и Константиновке в ДНР начались бунты среди боевиков ВСУ, они «бросают оружие, встают и уходят», сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.

    По словам основателя ЧВК«Вагнер», боевики ВСУ начали бросать оружие и уходить из Часова Яра и Константиновки. Он призвал российских бойцов дать им пожить и не убивать «своими руками», передает РИА «Новости».

    Ранее российский боец рассказал, что украинские военные бросают огромное количество оружия и боеприпасов при отступлении в Артемовске.

    Коментарии (30)
    Военкоры показали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ
    «Военкоры Русской весны» показали кадры, как российский танк обратил в бегство украинскую пехоту
    		   
    22 апреля 2023, 09:59
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Российский танк ворвался на позиции украинских военных в ходе спецоперации и заставил пехоту ВСУ спасаться бегством.

    На видеокадрах заметно, что российский танк едет по полю и встречает отряд украинских боевиков, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    «Наши танкисты влетели прямо на вражеские позиции и заставили в ужасе драпать украинскую пехоту», – прокомментировали военкоры.

    Ранее сообщалось, что объема уже имеющихся западных танков и другого вооружения недостаточно для возможного украинского контрнаступления, а танки, Abrams не успеют прибыть к его началу.

    Коментарии (26)
    Макрон призвал «не дать России победить»
    Макрон призвал предотвратить расширение конфликта на Украине и победу России в нем
    		   
    23 апреля 2023, 23:54
    Фото: Panoramic/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Нужно помочь Украине «выстоять» и не допустить победы России в конфликте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Наша задача – помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить», – заявил французский лидер. По его словам, также необходимо предотвратить расширение этого конфликта. Макрон обещал «сделать все» чтобы не допустить такого расширения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.

    Напомним, СМИ утверждали, что Макрон велел организовать совместную работу с Китаем для выработки неких условий, которые впоследствии могли бы стать основой для мирных переговоров между Россией и Украиной.

    Коментарии (38)
    ВСУ бросили оружие и боеприпасы в Артемовске
    Российский боец: ВСУ бросают оружие и множество боеприпасов при отступлении в Артемовске
    		   
    22 апреля 2023, 09:22
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Александра Юдина

    Украинские военные бросают огромное количество оружия и боеприпасов при отступлении в Артемовске, рассказал российский боец.

    По словам бойца группы «Вагнер», попадается разное вооружение – американские пулеметы, с ними работаем, если они пригодны к работе, оставляем и работаем на позициях, также боекомплекты оставляют, передает РИА «Новости».

    «Спасибо Украине, поставляет нам спецвооружение, всего хватает», – отметил он.

    Также военный рассказал, что на оставленных ВСУ позициях часто попадаются атрибуты с нацистской символикой – множество различных шевронов, ножи со свастикой.

    По мнению бойца, этим ВСУ, скорее всего, хотят произвести устрашающее впечатление.

    Ранее пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске тяжелая, напряженная, российские силы продолжают продвигаться, но говорить об образовании котла пока преждевременно.

    Коментарии (15)
    Немцы возмутились требованием Зеленского к ВСУ
    Читатели Die Welt возмутились требованием Зеленского к ВСУ «вернуть территории»

    22 апреля 2023, 11:54

    Текст: Александра Юдина

    Читатели издания Die Welt раскритиковали заявление украинского президента Владимира Зеленского о постановке перед ВСУ задачи «вернуть» потерянные за время СВО территории.

    Один из комментаторов отметил, что в случае, если так называемое контрнаступление окажется неудачным, это станет концом Украины, и только в этом случае, «наконец, на повестке дня появятся мирные переговоры», передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.

    «Несмотря на массированное снабжение Украины оружием, у нее нет ресурсов для достижения столь амбициозной цели», – подчеркнул другой комментатор.

    Еще один пользователь отметил, что быстрое мирное соглашение было бы важнее, нежели возвращение утраченный территорий.

    «Не имеет значения, какие приоритеты декларирует этот человек. Единственное, что имеет значение, какие приоритеты ему ставит Запад», – заметил другой.

    Другой читатель добавил: в случае, если ВС России удастся прорваться в Артемовске и на Кременском направлении, это будет означать конец контрнаступления Зеленского.

    Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России сорвали попытки ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях.

    До этого стало известно, что российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут», а в районах Тернов и Тоненького поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны.

    Коментарии (9)
    Зеленский объяснил невозможность «отказаться от Бахмута»
    Зеленский объяснил отказ Украины отводить войска из Артемовска нежеланием давать России плацдарм для наступления
    		   
    24 апреля 2023, 02:52
    Фото: Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency /Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Если Россия вытеснит вооруженные силы Украины из Артемовска (Бахмута), российские войска получат плацдарм для наступления, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский сказал, что Украина «не может отказаться от Бахмута», так как подобный шаг позволит России «расширить фронт». Он назвал ситуацию в городе сложной, но заверил, что ВСУ не собираются отступать. По словам Зеленского, если ВСУ потеряют Артемовск, следующими могут стать Краматорск и Славянск. Зеленский заверил, что войска Украины сейчас готовят контрнаступление, передает РБК со ссылкой на Al Arabiya.

    Напомним, ВСУ в Артемовске находятся в оперативном окружении со стороны российских сил. Бои продолжаются в западных кварталах. Сообщалось, что ВСУ ежедневно теряют под Артемовском до 400 солдат.

    Коментарии (32)
    Илона Броневицкая назвала «хаосом мысли» заявление Вайкуле о Дне Победы
    Певица Илона Броневицкая объяснила скандальные заявления Вайкуле о Дне Победы желанием сохранить карьеру в Латвии
    		   
    21 апреля 2023, 19:46
    Фото: Артем Коротаев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Певица Лайма Вайкуле говорит то, что созвучно политике ее государства, так как она не может ставить крест на своей карьере, заявления о приватизации Россией Дня Победы – «хаос мысли», его сложно комментировать, заявила советская и российская эстрадная певица Илона Броневицкая.

    Броневицкая, передает Regnum, считает, что Вайкуле отрабатывает латвийский бюджет на свои фестивали: «Каждый живет в своей стране, она живет в Латвии. Она имеет латвийский бюджет на свои фестивали. Она не может быть диссидентом в своей стране».

    Броневицкая полагает, что Вайкуле таким образом не хочет ставить крест на своей карьере: «Она говорит то, что надо говорить, то, что созвучно политике ее государства. Вот и все. Она человек, которого слушают, когда ты в таком медийном статусе, едва ли можно промолчать. Сейчас мир раскалывается, и каждый выбирает для себя какое-то место».

    Что касается замечания Вайкуле о приватизации Россией Дня Победы, то Броневицкая считает, что такой «хаос мысли» сложно комментировать.

    Она также дала оценку заявлению Вайкуле, что памятники советским воинам якобы не представляют художественной ценности. По мнению Броневицкой, эту ценность в Европе  специально принижают в политических целях. «Эта демагогия нам в помощь», — считает певица.

    Ранее певица Лайма Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников павшим в Великой Отечественной и заявила, что Россия приватизировала День Победы и русский язык.

    Коментарии (21)
    Пушилин: ВС России сорвали попытки ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
    Пушилин заявил о провалившейся попытке ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
    		   
    21 апреля 2023, 21:31
    Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

    Вооруженные силы Украины попытались перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях, но их прорыв не допустили российские военные, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

    Пушилин рассказал, что ВСУ переходили малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии сразу по четырем направлениям. Несмотря на то, что российским военным пришлось в очень непростых условиях отражать их атаки, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из позиций ВС России, передает ТАСС.

    Ранее российские войска за сутки уничтожили более 520 украинских военных.

    До этого стало известно, что российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут», а в районах Тернов и Тоненького поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны.

    Коментарии (8)
    ВС России ликвидировали подполковника украинской погранслужбы в Запорожье
    		   
    22 апреля 2023, 13:54
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Российские военные уничтожили подполковника спецназа погранслужбы Украины Александра Очеретнюка в Запорожской области.

    Отмечается, что украинские военные проводили разведку боем на территории, где базировались бойцы 291-го мотострелкового полка и 22-й бригады спецназа российских военных, передает ФАН со ссылкой на Telegram-канал ANNA-News.

    Во время боя бойцы ВСУ потеряли несколько бронемашин и десятки военных, в числе которых был и Александр Очеретнюк.

    Издание полагает, что подполковник был убит попаданием снаряда противотанкового ракетного комплекса по бронемашине.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что возросшая активность украинских диверсантов на Запорожском направлении говорит о готовности ВСУ к контрнаступлению в этом регионе.

    Коментарии (8)
    Ударом «Искандера» в ДНР уничтожены до 60 боевиков «Грузинского легиона»
    		   
    24 апреля 2023, 13:47
    Фото: t.me/mod_russia

    Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации наемников в здании библиотеки в Константиновке, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар был нанесен 21 апреля по пункту иностранных наемников, которые расположились в здании библиотеки в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В результате ликвидированы до 60 боевиков «Грузинского легиона» и 15 единиц военной техники на прилегающей территории. Еще порядка 20 наемников получили тяжелые ранения, отчитались в Минобороны.

    Конашенков подчеркнул, что уничтоженные боевики «Грузинского легиона» были причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом, совершенным в марте прошлого года.

    В Минобороны заверили, что ведомство располагает информацией по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих.

    «Всех настигнет заслуженное возмездие», – пообещал Конашенков.

    Коментарии (41)
    Пригожин рассказал о службе сына Пескова в составе Группы Вагнера
    RT: Российский предприниматель Пригожин рассказал о службе сына пресс-секретаря президента РФ Пескова в Группе Вагнера
    		   
    22 апреля 2023, 03:38
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, Николай прошел службу в составе Группы Вагнера рядовым артиллеристом, сообщил телеканал RT.

    Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к нему с просьбой забрать его сына Николая в Группу Вагнера «простым артиллеристом», передает RT.

    Пригожин отметил, что 33-летний сын Пескова «абсолютно нормально» отработал простым артиллеристом расчета реактивной системы залпового огня «Ураган». Основатель ЧВК «Вагнер» заметил при этом, что работать приходилось «по колено в грязи».

    Напомним, в июне 2022 года ЕС включил в шестой пакет санкций против России супругу пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяну Навку, а также его сына и дочь. Против самого пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова Евросоюз ввел санкции еще в феврале 2022 года.

    Коментарии (39)
    Российская ПВО сбила украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2»

    23 апреля 2023, 14:18

    Текст: Ольга Иванова

    За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили ракету украинского оперативно-тактического комплекса «Гром-2», сообщили в Минобороны России.

    Кроме того, сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, девять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее сообщалось, что Южная группировка войск ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных, а также 15 единиц техники и два склада противника.

    Коментарии (31)
    Журналист Шахназаров назвал «скотством» слова Вайкуле о памятниках погибшим советским солдатам
    Журналист Шахназаров назвал скотством слова Вайкуле о памятниках погибшим советским солдатам
    		  
    22 апреля 2023, 15:01
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Журналист Михаил Шахназаров возмутился «скотским» высказыванием певицы Лаймы Вайкуле о памятниках советским солдатам, погибшим в Великую Отечественную войну.

    Шахназаров задал пару риторических вопросов у себя в Telegram-канале.

    «Интересно, а она упадет еще ниже? Или все границы скотства пройдены и пробиты?» – написал журналист.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Лайму Вайкуле человеком с атрофированным художественным вкусом.

    Напомним, Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников павшим в Великой Отечественной. Советская и российская эстрадная певица Илона Броневицкая назвала слова Вайкуле отработкой латвийского бюджета на свои концерты и «хаосом мысли».

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