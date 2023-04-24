В Иерусалиме автомобиль въехал в пешеходов

Неизвестный на автомобиле въехал в пешеходный переход на одной из центральных улиц Иерусалима, несколько человек пострадали, сообщили в пресс-службе полиции Израиля.

В ведомстве добавили, что подозреваемого нейтрализовали, вызвав на место больше сотрудников полиции и скорой помощи.

«Более подробная информация появится позже», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Twitter (заблокирован в России) полиции.

Ранения в результате наезда получили пять человек.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее в центре Иерусалима терактом.

«Этот террористический акт напоминает о том, что Эрец-Исраэль и Государство Израиль достались нам ценой величайших страданий. Эти теракты осуществляются с расчетом на то, что нас могут одолеть и вырвать из этой земли», – сообщили в канцелярии премьера.

В начале апреля в Тель-Авиве автомобиль сбил пешеходов, а затем перевернулся, водитель пытался открыть огонь по прохожим.