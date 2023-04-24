СМИ сравнили предостережение США Зеленскому и экс-президенту Афганистана

Российские войска за сутки уничтожили 480 украинских военных

Российские военные на шести направлениях уничтожили свыше 480 бойцов Вооруженных сил Украины за сутки, сообщили в Минобороны России.

На Купянском направлении группировка войск «Западная» поразила противника артиллерией и авиацией в районах поселков Стельмаховка (ЛНР), Синьковка, Артемовка, Ивановка и Фиголевка (Харьковская область), сообщило министерство в своем Telegram-канале.

У поселков Новоселовское (ЛНР) и Синьковка (Харьковская область) пресечены действия двух украинских ДРГ. За сутки на этом направлении уничтожены более 70 украинских военных, одна боевая бронированная машина и три пикапа.

У Стельмаховки уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ.

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесла поражение живой силе и технике ВСУ у поселков Червоная Диброва, Червонопоповка (ЛНР), Терны и Серебрянка (ДНР).

У Терны пресечена деятельность двух украинских ДРГ.

Потери ВСУ на этом направлении составили более 60 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика».

На Донецком направлении продолжаются боевые действия по освобождению Артемовска. Артиллерия и авиация «Южной» группировки войск и ВДВ оказали поддержку штурмовым отрядам и пресекли попытки контратаки с флангов.

За сутки авиация в этом районе провела восемь самолетовылетов, артиллерия выполнила 76 огневых задач. У поселка Богдановка (ДНР) поражены резервы ВСУ, направлявшиеся к Артемовску.

На этом направлении за сутки уничтожено свыше 280 бойцов ВСУ и наемников, одна БМП, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, машина РЗСО «Град» и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены подразделения ВСУ у города Угледар (ДНР), Каменское и Малая Токмачка (Запорожская область).

У поселков Новоселка и Новомихайловка (ДНР) пресечены действия двух украинских ДРГ. На этих направлениях украинские военные потеряли более 20 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-20.

У поселков Равнополье и Вольнянск (Запорожская область) поражены два склада боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны.

На Херсонском направлении уничтожены до 40 бойцов ВСУ, одна боевая бронированная машина, два автомобиля, артиллерийская система М777.

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили 92 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 126 районах.

У поселка Торское (ДНР) поражен командный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. У города Орехов и поселка Каменское (Запорожская область) поражены два узла связи 65-й мехбригады ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Российские ПВО за сутки сбили 38 беспилотников у населенных пунктов Лиман Второй, Двуречное, Жовтневое (Харьковская область), Краснореченское, Червонопоповка, Рубежное и Кременная (ЛНР), Опытное, Макеевка, Никольское, Новобахмутовка, Завитне Бажання, Кирилловка (ДНР), Шевченко, Ульяновка (Запорожская область), Песчаное, Голая Пристань и Каиры (Херсонская область).

С начала СВО уничтожены 411 самолетов, 228 вертолетов, 3834 беспилотника, 415 ЗРК, 8821 танк и другие боевые бронированные машины, 1094 машины РСЗО, 4647 орудий полевой артиллерии и минометов.