Боррель заявил о необходимости предотвратить конфронтацию США с Китаем

Боррель считает, что Европе нужно предотвратить конфронтацию США с Китаем

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Европа должна сыграть роль в предотвращении конфронтации США и Китая, которая может перерасти в конфликт.

По его словам, мировая система подразделяется на большие блоки: один – вокруг Китая, другой – вокруг США, что обернется созданием двух разных технологических экосистем и потенциальной опасностью перерастания этой ситуации в конфликт, передает ТАСС.

Боррель добавил, что роль Европы состоит в том, чтобы предотвратить эту конфронтацию, поскольку без Китая нельзя обойтись в таких глобальных вопросах, как климат или задолженность бедных стран.

По словам главы европейской дипломатии, «понятно, что Китай является экономическим конкурентом» для ЕС, равно как и другие крупные страны, «в том числе Соединенные Штаты». Он также назвал важным вопрос «технологического соперничества» с КНР и зависимость ЕС от нее.

Что касается ситуации в Тайваньском проливе, то, по словам Борреля, «позиция ЕС в этом вопросе не изменилась», сообщество продолжает выступать за статус-кво.