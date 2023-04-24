На конференции по медпомощи ветеранам СВО обсудили внедрение новых подходов к реабилитации

В новых регионах России планируется внедрять современные подходы по медицинской реабилитации ветеранов боевых действий, указала глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на научно-практической конференции, посвященной этому вопросу.

Конференция носит название «Перспективы развития реабилитационной помощи участникам СВО, жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, пострадавшим в результате боевых действий», ее ключевыми вопросами стали медицинская реабилитация участников спецоперации.

Также в ходе мероприятия обсуждались проблемы медицинских учреждений по оказанию помощи в реабилитации жителям новых регионов, пострадавшим в результате боевых действий, комплексные практические решения по созданию условий, способствующих скорейшей адаптации, интеграции, ресоциализации, пострадавших в результате боевых действий.

Команда фонда будет уделять особое внимание внедрению современных подходов медицинской реабилитации ветеранов, подчеркнула она.

Необходимо совместно выработать комплекс практических решений для максимально быстрого возвращения людей к обычной жизни, отметила Цивилева.

В конференции также приняли участие заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин, первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева, депутат Госдумы и глава комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, замглавы правительства ЛНР Анна Тодорова и другие.

В ходе конференции участники разработают комплекс практических решений, способствующих развитию системы организации медицинской реабилитационной помощи жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, пострадавшим в результате боевых действий.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовит социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.