Силуанов усомнился в возможности ЕС сделать «больно» России с помощью санкций

У Европейского союза закончились возможности ввести такие санкции, которые сделали бы «больно» России, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Если читать сегодняшнюю прессу, то ЕС уже исчерпался. Как они говорят: «Мы уже не знаем, что бы такого сделать, чтобы сделать больно России», – заявил Силуанов на марафоне общества «Знание», передает РИА «Новости».

В случае же запрета экспорта в Россию товаров стран ЕС их можно будет закупать у дружественных стран, указал министр.

По его словам, это будут «те же самые товары, а, может, и лучшего качества», их можно будет закупить у дружественных стран.

Также глава Минфина уделил внимание торговле России и Китая. Большая часть (70%) этой торговли производится в национальных валютах, так проводятся большинство платежей и расчетов.

Еще два года назад показатель составлял всего 30%. «Причем это и рубли, и юани, это взаимовыгодно, и это надежно», – сказал Силуанов.

Между тем глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД Евросоюза пока не готовы представить 11-й пакет антироссийских санкций.