Заблокированные в церкви в Судане россиянка с ребенком эвакуированы

Посольство: Заблокированные в церкви в Хартуме россиянка с ребенком эвакуированы

Заблокированные в одной из церквей Хартума россиянка с ребенком эвакуированы и в настоящий момент находятся в российской дипмиссии, говорится в сообщении диппредставительства России в Судане.

По сообщению дипмиссии, посольство при содействии противоборствующих сторон усилий эвакуировало российскую гражданку с ребенком, заблокированных в одной из хартумских церквей с начала вооруженного конфликта, они находятся в российской дипмиссии, живы и здоровы, передает ТАСС.

Ранее посол России в Судане Андрей Черновол рассказал, что всех россиян, кто был в зоне боевых действий в Судане, удалось забрать в посольство, кроме россиянки с ребенком в здании Нубийской митрополии.

Напомним, в Судане продолжаются бои между спецназом Судана и вооруженными силами страны. В результате столкновений погибли более 600 человек.