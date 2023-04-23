Экс-советник Кучмы подчеркнул важность «надежды на наступление» для Украины

Экс-советник Кучмы Соскин назвал «надежду на наступление» ВСУ удерживающим Украину от «внутреннего взрыва» фактором

Надежда на наступление вооруженных сил Украины – это последнее, что удерживает население страны от внутреннего взрыва, заявил украинский политолог Олег Соскин, экс-советник Леонида Кучмы в период его президентства на Украине.

Соскин на своем YouTube-канале указал на «нагнетание очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине», передает РИА «Новости».

Он полагает, что поставок западных вооружений недостаточно для противостояния российским войскам, а потому вооруженным силам Украины вряд ли удастся добиться успеха из-за острой нехватки техники и боеприпасов. Соскин полагает, что «у Зеленского нет шансов прорвать оборону» России. По его оценке, ситуация будет становиться только хуже, у Украины нет возможностей для удара.

Напомним, Соскин заявил, что Зеленский должен ответить за огромные потери ВСУ. По мнению Соскина, Зеленский установил на Украине диктатуру и уничтожает украинскую нацию, в стране действуют фашистские законы.