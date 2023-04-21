Американский министр заявил об увеличении случаев стрельбы в США

Количество случаев массовой стрельбы в США увеличилось в этом году по сравнению с тем же периодом 2022 года, заявил глава министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркас в совете по международным отношениям.

Как указал Майоркас, с начала 2023 года в США уже было больше случаев массовой стрельбы, чем в тот же период прошлого года, передает РИА «Новости».

По данным аналитиков из организации Gun Violence Archive, с начала года в США произошли 165 случаев массовой стрельбы, в прошлом году за этот же период их число составляло около 140. Кроме того, согласно тем же данным, с начала года в США произошли 17 массовых убийств, в которых погибли 88 человек.

Ранее сообщалось, что при стрельбе в американском городе Дадевиль (штат Алабама) погибли не менее четырех человек, пострадали более 20 человек.