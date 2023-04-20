В Минобороны пообещали не допустить назначения военных пенсий РФ ветеранам «АТО»

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20 апреля, четверг | Последнее обновление — 17:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Губернатор Красноярского края Усс сообщил о переходе на новую работу
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Прежние трезвомыслие и прагматизм финской внешней политики испарились. На их место пришло хорошо знакомое по опыту межвоенного периода 1918–1939 годов поведение банального лимитрофа.
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Родителям ребенка, больного раком, все сочувствуют, родителей «трансгендерного» ребенка, которые не в восторге от перспективы «перехода», все – и власти, и медики, и медиа, и общественное мнение – клеймят как «трансфобов». Илон Маск решился их открыто поддержать – и в его словах звучит личное родительское горе.
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Россия успела повторить многие ошибки европейского подхода к мигрантам. Впрочем, не все. Тем не менее повод задуматься есть.
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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В Минобороны пообещали не допустить назначения военных пенсий РФ ветеранам «АТО»
Замглавы МО Шевцова: Минобороны примет меры, чтобы военную пенсию в России не получали ветераны украинской «АТО»
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Российских граждан из новых регионов перед назначением военной пенсии проверят, чтобы выплаты не были назначены бывшие служащие украинских войск – участники «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе, сообщила замглавы Минобороны Татьяна Шевцова.
Шевцова в ходе пленарного заседания Госдумы признала, что риски есть, однако, сообщила она, уже организована работа по передаче дел. Замглавы МО РФ заверила, что перед назначением выплат будет производиться проверка военнослужащих, передает РИА «Новости».
Получать российскую военную пенсию будут силовики из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Выплаты планируется начать 1 июля 2023 года. Речь идет о 43 тыс. кандидатах. Соответствующий законопроект был одобрен в первом чтении 18 апреля.
Ко второму чтению приняли поправки, согласно которым статус ветерана и инвалида боевых действий распространяется на лиц, заключивших контракты с организациями, содействующими выполнению задач Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции.
ВСУ стянули войска для форсирования Днепра в Херсонской области
Сальдо: Украинские военные готовятся форсировать Днепр в Херсонской области
Скопление группировки украинских войск фиксируется на правом берегу Херсонской области, ВСУ демонстрируют готовность к форсированию Днепра, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».
Сальдо отметил, что ВСУ забирают на вооружение практически весь малотоннажный флот, малые суда, лодки, на которых херсонцы ездили на дачи, передвигались по Днепру и его притокам. По его словам, весь этот речной транспорт задействован военными, что явно говорит о возможном использовании лодок для десанта, переброски и форсирования Днепра, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВСУ стали отправлять через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых позиций.
До этого Сальдо заявил, что все попытки ВСУ форсировать Днепр обречены на провал.
ВС России нанесли удар по скоплениям войск и техники ВСУ под Северском
Минобороны: Российские артиллеристы нанесли групповой удар из РСЗО по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Северском
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Российские артиллеристы нанесли групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники вооруженных силы Украины (ВСУ) в районе Северска из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град», сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
В Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Северск артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» 2-го армейского корпуса Южного военного округа ВС России был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ, передает РИА «Новости».
Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация ЮВО нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник понес потери в живой силе и технике.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» также информировал, что в районах населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Карловка, на авдеевском, марьинском направлениях крупнокалиберная артиллерия ВС России нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск, в результате противник понес потери в личном составе и военной технике.
Накануне стало известно, что киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска.
Путин назвал цель своей поездки в зону СВО
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Лично ездил в штабы в Херсонской области и ЛНР, чтобы не отрывать военных от дел надолго, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте», – цитирует ТАСС Путина.
Напомним, президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил ему о занятии группой обороны в соответствии с распоряжениями. Президент также заслушал доклады от командующего группировкой войск «Восток» Андрея Кузьменко и замкомандующего Объединенной группировкой войск Михаила Теплинского. В ЛНР с докладом президента встречал замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему глава государства отправился в прифронтовые районы на фоне сообщений о готовящемся контрнаступлении ВСУ.
Причастный к трагедии 2014 года в Одессе боевик ликвидирован под Артемовском
Причастный к поджогу Дома профсоюзов в Одессе украинский боевик Станков ликвидирован под Артемовском
Под Артемовском уничтожен украинский боевик Александр Станков, который причастен к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, сообщают украинские СМИ.
По данным украинских СМИ, Станков в составе третьей отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины «получил несовместимое с жизнью ранение», передает РИА «Новости».
Как пишет «Московский комсомолец», третья штурмовая бригада – «это - переименованное подразделение» запрещенной в России террористической организации «Азов».
2 мая 2014 года в Одессе представители «антимайдана» после столкновений с участниками евромайдана и футбольными «ультрас» укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, жертвами трагедии стали 48 человек, большинство сгорели заживо. Многие из тех, кто пытался спастись, попали под обстрел. Украинское следствие фактически ничего не сделало для выяснения всех причин произошедшего.
Украина объявила об отзыве посла из Белоруссии
МИД Украины сообщил о решении отозвать посла из Белоруссии после встречи Лукашенко с Пушилиным
В связи со встречей белорусского президента Александра Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным украинского посла в Белоруссии Игоря Кизима отзовут для консультаций, сообщил МИД Украины.
Встречу Лукашенко с Пушилиным Украина назвала «вопиющим недружественным актом», передает ТАСС.
Напомним, на встрече в Минске Лукашенко предложил помощь Донецку в восстановлении. Пушилин рассказал, что обсуждались военная обстановка, восстановление и строительство в ДНР, взаимовыгодное сотрудничество.
Путин посетил в ЛНР штаб Национальной гвардии «Восток»
Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике
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Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике и поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, сообщила пресс-служба Кремля.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.
Также Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копию иконы. Это первое посещение президентом РФ Луганской народной республики, передает ТАСС.
Глава государства прилетел в ЛНР на вертолете, после чего во внедорожнике проехал в штаб. На месте его встретил Лапин и доложил обстановку по-военному.
Путин поприветствовал его рукопожатием, после чего обратился к остальным присутствующим, поздоровался с ними и жестом предложил сесть за стол для обсуждения. В поездке президент был в строгом костюме с черной водолазкой.
Отмечается, что это первое посещение президентом Херсонской области и ЛНР.
Ранее президент РФ посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.
Ростех решил передать концерну «Техмаш» принадлежащие УВЗ артиллерийские заводы
Госкорпорация «Ростех» планирует консолидировать предприятия артиллерийского вооружения, чтобы нарастить поставки современного оружия в войска в соответствии с потребностями спец операции, сообщили в госкорпорации.
В частности, Ростех передаст концерну «Техмаш» несколько активов «Уралвагонзавода», а именно ЦНИИ «Буревестник», «Уралтрансмаш» и завод № 9, при этом их коллективы останутся на своих местах и продолжат заниматься привычным делом, передает ТАСС.
В Ростехе добавили, что «Уралвагонзавод» сконцентрируется на основной для него танковой тематике.
Ранее «Уралвагонзавод» успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв», новая партия модернизированных новейших танков была отправлена Минобороны.
Госдума ужесточила наказание за госизмену до пожизненного срока
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Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену, а также о лишении свободы до 20 лет за диверсии и терроризм.
Госдума приняла поправки в статью 275 УК «Госизмена». После их вступления в силу за шпионаж, выдачу иностранцам гостайны, переход на сторону противника или оказание финансовой и материально-технической, консультационной и другой помощи государству в деятельности, направленной против России, могут назначить пожизненное заключение, передает РИА «Новости».
На данный момент максимальное наказание – лишение свободы до 20 лет и штраф до 500 тыс. рублей.
Также депутаты приняли поправки о лишении свободы за диверсии до 20 лет. Устанавливается ответственность по нескольким «антитеррористическим» статьям УК. За международный терроризм предлагается наказывать от 12 лет лишения свободы (сейчас от десяти).
Ужесточается наказание по статье «Террористический акт», по нему максимальный срок увеличивается до 20 лет (сейчас 15).
За участие в террористических сообществах обвиняемым грозит от 10 до 15 лет (сейчас от пяти до 10 лет), за содействие террористической деятельности (вербовка или вовлечение в совершение терактов) – до семи лет (сейчас от пяти до 15 лет).
Глав регионов призвали установить «длинные» майские праздники
Вице-спикер Госдумы Даванков предложил губернаторам сделать 2–5 мая нерабочими
Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков направил главам регионов обращение с просьбой сделать нерабочими днями 2-5 мая, сообщили в пресс-службе партии.
Если губернаторы примут соответствующие решения, майские праздники продлятся с 1 по 9 мая, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.
Сам Даванков пояснил, что люди сейчас нуждаются в «по-настоящему длинных выходных». Он предложил сделать майские праздники в этом году полноценным отдыхом для людей, поскольку «37% россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии». Согласно данным, которые он привел, данный показатель увеличился в два раза «даже по сравнению с коронавирусным годом». Он призвал «дать людям нормально отдохнуть».
Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
Ранее «Новые люди» внесли в Госдуму проект закона о ежегодной праздничной неделе с 1 по 9 мая.
Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении
Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении
Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, сообщили в пресс-службе главы государства.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин в штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников, передает ТАСС.
Напомним, в начале прошлой недели стало известно о подготовке вооруженных сил Украины к форсированию Днепра в Херсонской области.
Медведев выступил с жестким предупреждением Южной Корее из-за Украины
Медведев предостерег Южную Корею от поставок оружия киевскому режиму
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег Южную Корею от поставок оружия Украине.
Медведев в своем Telegram-канале заметил, что появились «новые желающие помочь врагам России». Речь идет о Южной Корее, президент которой Юн Сок Ель заявил о принципиальной готовности страны поставлять киевскому режиму оружие.
Зампред СБ РФ напомнил о недавних «горячих уверениях» южнокорейцев, что они полностью исключают возможность поставок летального оружия Киеву.
Медведев поинтересовался, что скажут жители Южной Кореи, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – партнеров России из КНДР.
«Что называется, Quid pro quo… («услуга за услугу» – прим. ВЗГЛЯД)», – заключил Медведев.
Прежде Южная Корея поставляла Украине предметы военного назначения, например, каски и бронежилеты, но не оружие.
Шойгу поручил нарастить производство средств радиоэлектронной борьбы
Минобороны: Шойгу поставил задачу предприятию ОПК по наращиванию производства средств РЭБ
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Министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Калужскую область поставил задачу по обеспечению дальнейшего наращивания производства средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые положительно зарекомендовали себя в ходе СВО.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что Шойгу проинспектировал производственные мощности предприятия, выпускающего средства радиоэлектронной борьбы. Главе военного ведомства представили перспективные образцы средств РЭБ.
Руководитель предприятия доложил министру о результатах выполнения гособоронзаказа, а также о проектах, направленных на расширение производственных мощностей.
Отмечается, что на предприятии значительно нарастили объемы выпуска продукции (в том числе средств космического и авиационного базирования) за счет модернизации производственных линий, а также увеличения производительности труда и внедрения новых технологий.
«При этом за счет заключения в ближайшее время новых контрактов с военным ведомством совокупный объем выпускаемой продукции вырастет кратно», – сообщили в Минобороны.
В среду Шойгу совершил рабочую поездку в воинские части РВСН, дислоцированные в Калужской области, в ходе которой заслушал доклады командования Козельской ракетной дивизии о состоянии боевой готовности.
Появились данные о планируемом списании головной подлодки проекта 677
Источники: Головная неатомная подводная лодка проекта 677 (шифр «Лада») «Санкт-Петербург» планируется к списанию
Головная неатомная подводная лодка проекта 677 (шифр «Лада») «Санкт-Петербург» планируется к списанию, сообщили два источника.
Как сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, подлодка «Санкт-Петербург» планируется к списанию, поскольку ее модернизация очень затратна, а на эти средства можно построить новую лодку. Эту информацию подтвердил второй источник, близкий к Военно-морскому флоту, добавив, что решение на этот счет принято, передает ТАСС.
Головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» была заложена в 2005 году, ее строительство приостанавливалось и было возобновлено лишь в 2013 году. Опытная эксплуатация подлодки началась в мае 2010 года. В сентябре 2021 года заместитель гендиректора центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Андрей Баранов сообщал, что головная неатомная подводная лодка «Санкт-Петербург» проекта 677 «Лада» завершила опытную эксплуатацию и вошла в боевой состав ВМФ.
Госдума приняла закон «О гражданстве»
Госдума приняла базовый закон «О гражданстве» России
Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации», который в конце декабря 2021 года внес президент Владимир Путин.
Закон направлен на последовательную реализацию Концепции государственной миграционной политики страны на 2019–2025 годы. Документ ориентирован на предоставление российского гражданства лицам, приживающим в России и «способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества», передает ТАСС.
Согласно законопроекту, российское гражданство является единым и равным независимо от оснований его приобретения. Гражданин России не может быть лишен гражданства или права изменить его.
Проживание гражданина за пределами страны не прекращает гражданства. Также гражданин не может быть выслан за пределы России или выдан иностранному государству.
По упрощенной процедуре гражданство может получить человек, постоянно проживающий в России со дня принятия решения о выдаче вида на жительство и до дня подачи заявления о приеме в гражданство в течение пяти лет, владеющий русским языком, знающий историю России и основы законодательства. Также такой человек не должен представлять угрозу для правопорядка.
На получение гражданства без соблюдения указанных требований к проживанию, знанию истории и языка могут претендовать лица без гражданства и иностранные граждане, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и являвшимися гражданами СССР, лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах государственной границы России).
Лица, у которых близкие родственники являются гражданами России и проживают в России, также имеют право на приобретение гражданства.
По упрощенной схеме гражданство могут получить ветераны Великой Отечественной войны — бывшие граждане СССР. Речь идет как об иностранных гражданах, так и о лицах без гражданства.
Прекращено гражданство может быть при добровольном изъявлении гражданина. Также гражданство прекращается в случае совершения человеком преступления, предоставления поддельных документов или ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство. Прекратить гражданство возможно, если гражданин представляет угрозу национальной безопасности.
Также расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства России: нарушение территориальной целостности РФ (ст. 280.2 УК РФ), диверсия (ст. 281), содействие диверсионной деятельности (ст. 281.1 УК РФ), прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (ст. 281.2 УК РФ), организация диверсионного сообщества и участие в нем (ст. 281.3 УК РФ), дезертирство (ст. 338 УК РФ), публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ), создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ), уничтожение либо повреждение воинских захоронений (ст. 243.4 УК РФ), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ). Также в перечень включены призывы к введению ограничительных мер в отношении РФ (ст. 284.2 УК РФ), реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК РФ), публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ст. 280.3 УК РФ) и преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Закон вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.
Эксперт: Российские ИТ-гиганты являются лидерами развития цифровизации в мире
Президент «Ассоциации больших данных»: Российские ИТ-гиганты стоят в авангарде развития цифровизации в мире
Крупнейшие российские ИТ-компании стоят на передовых позициях развития цифровизации в мире, заявила президент «Ассоциации больших данных» Анна Серебряникова на площадке интерактивного публичного диалога между государством и обществом First Russian Data Forum 2023.
«Наша банковская сфера, наша телеком-сфера, наши интернет-гиганты, такие как Яндекс и VK, они стоят на переднем крае развития цифровизации в мире и входят в верхний квартиль, если вы посмотрите, по всем оценкам. Также наше государство входит в ТОП-10 стран по развитию государственных сервисов в цифровом виде. И это дает нам возможность строить на новом уровне диалог между бизнесом и государством, поддерживать друг друга», – сказала она.
Серебряникова подчеркнула, что сегодня в России удалось достигнуть беспрецедентного в мире уровня поддержки отрасли: «С точки зрения количества мер поддержки, возможности быть услышанным и постоянного развития этого направления, здесь, конечно, нужно, отдать должное государству – оно ИТ-отрасль поддерживает всячески».
В своем выступлении Серебряникова озвучила прогнозы по росту ИТ-отрасли. По ее словам, в области ИИ предполагается рост в 162% с 2022 по 2024 год, в рекламных дата-продуктах – 92%, в инфраструктуре – 120%, а показатель внешнего рынка может показать рост порядка 319 млрд рублей к концу 2024 года.
В ходе мероприятия одной из ключевых тем стал вопрос персональных данных их защиты, обработки и регулирования в России. Так, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что на данный момент ситуация в сфере защиты персданных является чрезвычайной.
Депутат напомнил о взрывном росте утечек и огромном количестве информации о россиян, которая уже попала в открытый доступ в сети. Говоря о регулировании вопроса с обработкой больших данных, Хинштейн добавил, что процесс должен проходить обязательно с учетом «соблюдения прав субъекта персональных данных»: «И вот эти права нам, конечно же, надо защитить. Я не случайно сказал в начале выступления о том, что баланс интересов здесь является приоритетным», – подчеркнул он.
В свою очередь депутат ГД Антон Горелкин рассказал о текущей ситуации с законопроектом по оборотным штрафам за утечку персданных. Спикер отметил, что документ вызвал большую дискуссию в обществе, а также уверил в том, что законодатели слышат точку зрения бизнеса.
«Мы понимаем также и слышим голос компаний, которые говорят, в частности, о том, что вот мы и так уже пострадали, по сути, в результате утечки от хакеров, и приходит государство и наказывает нас вновь. Мы эту позицию понимаем и слышим, и обсуждение идет», – указал он.
В своем выступлении депутат обозначил одно из опасений законодателей: то, что недобросовестные компаний могут создавать «дочки» с малым оборотом, которые и будут штрафоваться по закону. По мнению Горелкина, необходимо создать стимулы, чтобы компании вкладывались в безопасность не по остаточному принципу, при этом не опираясь на этические кодексы.
«С моей точки зрения, любые этические кодексы, особенно в серьезных сферах, в важных сегментах, они обычно не работают. И нужно создавать стимулы, благодаря которым мы сможем каким-то образом изменить довольно тяжелую ситуацию, которая сложилась на рынке. Поэтому, что касается оборотных штрафов, здесь я скорее сторонник этого подхода и поддерживаю его», – сказал он.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев обозначил тему больших данных в разрезе использования их государственными структурами. Он отметил один из базовых трендов, который связан со взаимным обогащением разных баз данных.
«В полный рост встает вопрос создания единого технологического решения, единой системы хэширования для того, чтобы при объединении различных баз данных, получении обогащенных профилей, не создавать дополнительные риски утечки персданных. Это, конечно, такая главная сейчас технологическая задача, то есть одновременно научиться обогащать и объединять, при этом не увеличивая риски утечки данных, и договориться о какой-то единой системе хэширования всех персданных», – сказал министр.
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