В Минобороны пообещали не допустить назначения военных пенсий РФ ветеранам «АТО»

Эксперт: Российские ИТ-гиганты являются лидерами развития цифровизации в мире

Президент «Ассоциации больших данных»: Российские ИТ-гиганты стоят в авангарде развития цифровизации в мире

Крупнейшие российские ИТ-компании стоят на передовых позициях развития цифровизации в мире, заявила президент «Ассоциации больших данных» Анна Серебряникова на площадке интерактивного публичного диалога между государством и обществом First Russian Data Forum 2023.

«Наша банковская сфера, наша телеком-сфера, наши интернет-гиганты, такие как Яндекс и VK, они стоят на переднем крае развития цифровизации в мире и входят в верхний квартиль, если вы посмотрите, по всем оценкам. Также наше государство входит в ТОП-10 стран по развитию государственных сервисов в цифровом виде. И это дает нам возможность строить на новом уровне диалог между бизнесом и государством, поддерживать друг друга», – сказала она.

Серебряникова подчеркнула, что сегодня в России удалось достигнуть беспрецедентного в мире уровня поддержки отрасли: «С точки зрения количества мер поддержки, возможности быть услышанным и постоянного развития этого направления, здесь, конечно, нужно, отдать должное государству – оно ИТ-отрасль поддерживает всячески».

В своем выступлении Серебряникова озвучила прогнозы по росту ИТ-отрасли. По ее словам, в области ИИ предполагается рост в 162% с 2022 по 2024 год, в рекламных дата-продуктах – 92%, в инфраструктуре – 120%, а показатель внешнего рынка может показать рост порядка 319 млрд рублей к концу 2024 года.

В ходе мероприятия одной из ключевых тем стал вопрос персональных данных их защиты, обработки и регулирования в России. Так, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что на данный момент ситуация в сфере защиты персданных является чрезвычайной.

Депутат напомнил о взрывном росте утечек и огромном количестве информации о россиян, которая уже попала в открытый доступ в сети. Говоря о регулировании вопроса с обработкой больших данных, Хинштейн добавил, что процесс должен проходить обязательно с учетом «соблюдения прав субъекта персональных данных»: «И вот эти права нам, конечно же, надо защитить. Я не случайно сказал в начале выступления о том, что баланс интересов здесь является приоритетным», – подчеркнул он.

В свою очередь депутат ГД Антон Горелкин рассказал о текущей ситуации с законопроектом по оборотным штрафам за утечку персданных. Спикер отметил, что документ вызвал большую дискуссию в обществе, а также уверил в том, что законодатели слышат точку зрения бизнеса.

«Мы понимаем также и слышим голос компаний, которые говорят, в частности, о том, что вот мы и так уже пострадали, по сути, в результате утечки от хакеров, и приходит государство и наказывает нас вновь. Мы эту позицию понимаем и слышим, и обсуждение идет», – указал он.

В своем выступлении депутат обозначил одно из опасений законодателей: то, что недобросовестные компаний могут создавать «дочки» с малым оборотом, которые и будут штрафоваться по закону. По мнению Горелкина, необходимо создать стимулы, чтобы компании вкладывались в безопасность не по остаточному принципу, при этом не опираясь на этические кодексы.

«С моей точки зрения, любые этические кодексы, особенно в серьезных сферах, в важных сегментах, они обычно не работают. И нужно создавать стимулы, благодаря которым мы сможем каким-то образом изменить довольно тяжелую ситуацию, которая сложилась на рынке. Поэтому, что касается оборотных штрафов, здесь я скорее сторонник этого подхода и поддерживаю его», – сказал он.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев обозначил тему больших данных в разрезе использования их государственными структурами. Он отметил один из базовых трендов, который связан со взаимным обогащением разных баз данных.

«В полный рост встает вопрос создания единого технологического решения, единой системы хэширования для того, чтобы при объединении различных баз данных, получении обогащенных профилей, не создавать дополнительные риски утечки персданных. Это, конечно, такая главная сейчас технологическая задача, то есть одновременно научиться обогащать и объединять, при этом не увеличивая риски утечки данных, и договориться о какой-то единой системе хэширования всех персданных», – сказал министр.