Международный союз современного пятиборья поддержал возвращение россиян на соревнования

Международный союз современного пятиборья (UIPM) поддерживает путь возвращения «независимых нейтральных спортсменов» с паспортами России и Белоруссии, сообщили в союзе.

Отмечается, что UIPM поддерживает позицию МОК, чтобы спортсмены всех национальностей могли вместе соревноваться в соответствии с Олимпийской хартией и с принципом недискриминации, передает ТАСС.

В заявлении организации подчеркивается, что спорт должен быть политически нейтральным и служить средством мира и символом солидарности между спортсменами. Отмечается, что UIPM теперь будет работать над разработкой необходимых процессов независимой проверки, чтобы облегчить возвращение российских и белорусских спортсменов.

Ранее сборную России по баскетболу не допустили до олимпийского квалификационного турнира.

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать до соревнований российских спортсменов, не поддерживавших спецоперацию на Украине. Глава российского Олимпийского комитета Станислав Поздняков назвал позицию МОК дискриминацией.