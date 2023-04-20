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20 апреля, четверг | Последнее обновление — 14:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Запорожской области сообщили о занятии ВСУ части серой зоны
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Родителям ребенка, больного раком, все сочувствуют, родителей «трансгендерного» ребенка, которые не в восторге от перспективы «перехода», все – и власти, и медики, и медиа, и общественное мнение – клеймят как «трансфобов». Илон Маск решился их открыто поддержать – и в его словах звучит личное родительское горе.
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240 лет назад, 19 апреля 1783 года, Екатерина II объявила о присоединении Крыма к России. Поначалу это не вызвало в мире особого резонанса, но вскоре значение этого события стало понятно всем великим державам. Обретение небольшого полуострова запустило цепочку событий, изменившую баланс сил в Европе.
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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12:42
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Киевский горсовет собрался разорвать договор об аренде земли с посольством России
Кличко: Киевский горсовет разорвет договор об аренде земли с посольством России
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Киевский городской совет в четверг расторгнет договор аренды земельного участка, на котором расположено здание российского посольства, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Кличко считает, что решение по данному вопросу будет единодушным. Помимо расторжения договора, Киевский горсовет намерен обратиться к правительству Украины по вопросу «возврата имущества дипучреждения в собственность украинского государства», передает РИА «Новости».
Инициатива о расторжении договора об аренде исходила от партии «Слуга народа». Кроме того, она предлагала кабмину Украины национализировать здание диппредставительства.
Еще в феврале прошлого года руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине.
На поставленной ВСУ технике НАТО появились новые опознавательные знаки
На западной военной технике на Украине обнаружили новый тактический знак в виде горизонтальный стрелки с цифрами, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Знак замечен на американских БМП Bradley и словенских танках М055S (Т-55) у 47-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Отмечается, что, вероятно, ВСУ применят эту технику для контрнаступления.
До этого Newsweek сообщал, что киевский режим готовится к контрнаступлению 30 апреля.
Власти Киева объяснили вспышку над городом падением спутника НАСА
Глава военной администрации Киева Попко объяснил вспышку над городом падением спутника НАСА
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Яркое свечение в небе над Киевом, по предварительной информации, было результатом падения на Землю космического спутника НАСА, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Как сообщили киевские власти в соцсетях, наблюдалось «яркое свечение воздушного объекта». Была объявлена воздушная тревога, чтобы «избежать жертв от падений на землю обломков». Сообщается, что «ПВО не работала».
Тем временем украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепре (Днепропетровске) и в Харьковской области. Воздушная тревога прозвучала в Киеве, Киевской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в тех частях Запорожской области и ДНР, которые удерживают украинские войска, передает ТАСС.
В среду в НАСА сообщили, что старый спутник Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (Rhessi), запущенный 21 год назад, упадет на Землю в ночь на 20 апреля, передает РБК.
Напомним, украинские СМИ со ссылкой на жителей города сообщали, что в небе над Киевом была «яркая вспышка», которую видели и жители области. Кроме того, сообщалось о взрывах в Белой Церкви, Запорожье и Днепропетровске.
Украинский посол назвал главный успех российской спецоперации
Посол Украины Пристайко: Россия многого добилась в ходе спецоперации на Украине
Россия достигла значимых успехов в ходе спецоперации на Украине, главным из них является сухопутный коридор в Крым, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.
Пристайко в интервью Newsweek признал, что Россия «многого добилась».
Он отметил, что большие надежды, возлагаемые на планируемое украинское контрнаступление, являются «очень нездоровыми», поскольку если оно окажется «недостаточно успешным», от Киева потребуют сесть за стол переговоров с Москвой, пишет РБК.
Переговоры, по словам украинского дипломата, будут означать, что Киеву предложат «низко висящие плоды».
«Не надо быть гением, чтобы понять, что от нас будут требовать: хотя бы Крым», – предположил Пристайко.
Ранее Newsweek писал, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля.
Артемовск блокировали с севера и юга подразделения ВДВ
ВДВ России блокировали Артемовск с северной и южной окраин, российские штурмовые отряды освободили три квартала города, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Штурмовые отряды освободили три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города, цитирует Конашенкова ТАСС.
Подразделения ВДВ блокировали город с севера и юга, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия группы войск «Южная» оказывали поддержку штурмовым отрядам, заключил он.
Ранее источник сообщал, что ВСУ при отступлении из поселка Цветмет возле Артемовска взорвали четыре многоэтажки, в подвалах которых укрывались около 20 мирных жителей.
До этого сообщалось, что жители Артемовска отказывались эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города и остались ждать российских военных.
Российский морпех сбил из «Иглы» украинский Су-25 в районе Угледара
Глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Гордеев рассказал о сбитом «Иглой» Су-25 ВСУ в районе Угледара
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В районе Угледара оператором ПЗРК «Игла» соединения морской пехоты Тихоокеанского флота сбит украинский самолет Су-25 вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.
Гордеев сообщил, что Су-25 пытался нанести удар по позициям группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении, передает РИА «Новости».
Кроме того, воздушная разведка выявила украинскую разведгруппу, четверо бойцов ВСУ были уничтожены минометным огнем.
Российские военные с помощью РЛС артиллерийской разведки «Зоопарк» засекли под Угледаром украинский расчет миномета. Противник уничтожен огнем орудия «Мста-Б». У Новомихайловки российская артиллерия уничтожила бронеавтомобиль ВСУ и пять украинских боевиков.
На Запорожском направлении с помощью комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин» вычислили украинскую гаубицу, которую затем уничтожил расчет гаубицы «Мста». Комплексом ПВО «Тор» сбит украинский беспилотник. Также артиллерия нанесла удар по украинскому складу боеприпасов у Каменского. В Степовом и Щербаках уничтожены бронеавтомобиль и пикап ВСУ, ликвидированы свыше 10 украинских военных.
Кроме того, Минобороны опубликовало в Telegram видео боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» ЗВО.
Напомним, Минобороны России сообщало, что российские Воздушно-космические силы за сутки уничтожили три самолета украинских воздушных сил.
В Киеве предложили Shell передать Украине выручку от продажи бизнеса в России
Советник Зеленского Устенко считает, что Shell должна передать Киеву выручку от продажи бизнеса в России
В случае если британская нефтегазовая компания Shell закроет сделку по продаже бизнеса в России, вырученные «кровавые деньги» ей следует перевести Украине, считает советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
Устенко заявил газете Politico, что после завершения сделки Shell, как ожидается, на счета компании поступит более 1 млрд долларов российских средств. Советник украинского президента назвал эти деньги «кровавыми», призвав британский концерн направить все доходы и дивиденды «на нужды жертв войны», передает РИА «Новости».
Напомним, российское правительство утвердило оценку доли Shell в проекте «Сахалин-2» в 94,8 млрд рублей.
В феврале Shell подписала документы с «Газпром нефтью» о продаже 50% доли в Salym Petroleum Development.
Причастный к трагедии 2014 года в Одессе боевик ликвидирован под Артемовском
Причастный к поджогу Дома профсоюзов в Одессе украинский боевик Станков ликвидирован под Артемовском
Под Артемовском уничтожен украинский боевик Александр Станков, который причастен к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, сообщают украинские СМИ.
По данным украинских СМИ, Станков в составе третьей отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины «получил несовместимое с жизнью ранение», передает РИА «Новости».
Как пишет «Московский комсомолец», третья штурмовая бригада – «это - переименованное подразделение» запрещенной в России террористической организации «Азов».
2 мая 2014 года в Одессе представители «антимайдана» после столкновений с участниками евромайдана и футбольными «ультрас» укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, жертвами трагедии стали 48 человек, большинство сгорели заживо. Многие из тех, кто пытался спастись, попали под обстрел. Украинское следствие фактически ничего не сделало для выяснения всех причин произошедшего.
«Муз-ТВ» заблюрил выступившую против СВО Темникову
«Муз-ТВ» в документальной хронике заблюрил выступившую против СВО Темникову
Канал «Муз-ТВ» заблюрил певицу Елену Темникову в фильме к 20-летию «Фабрики звезд», сообщили СМИ.
Темникову, которая в феврале 2022 года высказалась против проведения Россией специальной военной операции на Украине, заблюрили в документальной хронике. Летом Темникова уехала из России в Португалию, пишет «Фонтанка».
Напомним, в Москве отменили концерт рэпера Jah Khalib. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала к запрету его концертов из-за поддержки артистом вооруженных сил Украины.
Россия ответила на заявление Южной Кореи о возможных поставках оружия Киеву
Захарова после заявления Сеула о возможных поставках оружия Киеву назвала такой шаг враждебным по отношению к России
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Если Южная Корея решит передать Украине оружие, Россия будет учитывать это, формируя позицию по ключевым для Сеула вопросам, связанным с ситуацией на Корейском полуострове, следует из слов официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Комментируя заявление президента Южной Кореи, Захарова указала, что Россия ведет «оборонительные военные действия против коллективного Запада», который использует «марионеточный режим» на Украине для «гибридной прокси-войны». В такой ситуации поставки Украине вооружений – «откровенно враждебный антироссийский акт».
Захарова, слова которой приводятся в Telegram МИД России, подчеркнула, что такой шаг навредит отношениям с Москвой, которая в дальнейшем учтет это, формируя позицию по вопросам, «затрагивающим коренные интересы безопасности соответствующих стран». В случае с Южной Кореей речь может идти о ситуации на Корейском полуострове.
В МИД России подчеркнули, что российские войска наносят высокоточные удары только по военным целям и не бомбят гражданские. «Что касается озабоченности жертвами среди гражданского населения, то, к сожалению, это та реальность, с которой столкнулись мирные жители Донбасса еще в 2014 году в результате нападения со стороны клики, захватившей власть в Киеве», – заявила Захарова.
Она указала, что удары украинских сил по мирным жителям Донбасса – одна из главных причин, по которой возник нынешний кризис. Захарова отметила, что нынешние союзники Украины не демонстрировали «сострадания к этим многочисленным жертвам».
Напомним, южнокорейский президент Юн Сок Ель сказал, что Республика Корея может согласиться на передачу Украине оружия, если «возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться».
Бербок назвала сроки действия антироссийских санкций
Глава МИД Германии Бербок: Запад не прекратит политику санкций, пока длится конфликт на Украине
Коллективный Запад не будет прекращать политику антироссийских санкций, пока длится конфликт на Украине, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Она отреагировала отрицательно на вопрос одного из депутатов о вероятности смены политики санкций в отношении России пока длится украинский конфликт, передает ТАСС.
Ранее главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, сохранить и усилить санкции против России.
Мирошник предсказал создание котла для ВСУ в Артемовске
Мирошник назвал выход российских сил к трассе на Часов Яр важным шагом к полной ликвидации сопротивления ВСУ в Артемовске
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ВСУ контролируют менее 10% Артемовска. Перекрыв трассу на Часов Яр, мы лишим противника возможности проводить ротацию и подвозить дополнительные боеприпасы, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее военкоры сообщили, что штурмовикам РФ удалось прорваться к трассе, соединяющей Артемовск и Часов Яр.
«Закрепление ВС РФ на трассе О-0506 из Артемовска в Часов Яр решит главную задачу – разрыв логистических цепочек противника. Тогда ВСУ не смогут пополнять запасы боеприпасов и пропадет возможность для ротации личного состава. Фактически мы обречем противника на истощение сил», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Следующим этапом станет создание котла, из которого подразделения Украины не сумеют выбраться. Начинается процесс изматывания противника, а это крайне серьезный шаг к полной ликвидации сопротивления в Артемовске. По последним данным ВСУ уже контролируют менее 10% города. В основном они сконцентрированы на юго-западном направлении», – отмечает эксперт.
«Ситуация для Украины будет лишь усугубляться. Мы пытаемся беречь наших ребят – не кидаем их в самое пекло сражений, поэтому продвигаемся постепенно, не торопясь. Шаг за шагом ключевые опорные пункты ВСУ выбиваются», – резюмирует Мирошник.
Ранее, по сообщениям военкоров, российским штурмовикам удалось прорваться к трассе О-0506, которая соединяет Артемовск с укрепрайоном в населенном пункте Часов Яр. Уточняется, что наши бойцы вышли к дороге через поселок Хромово. Однако обстановка по-прежнему достаточно тяжелая, ВСУ всеми силами пытаются помешать закрепиться ВС РФ.
Кроме того, в западных районах города продолжаются ожесточенные бои. По словам врио главы ДНР Денис Пушилина, представители ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед «и днем, и ночью».
Напомним, в среду силы ВДВ России блокировали Артемовск с северной и южной окраин, после чего штурмовые отряды сумели освободить три квартала населенного пункта. При этом поддержку бойцам оказывали оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия Южной группы войск.
Ранее украинский военный в интервью для издания Financial Times назвал происходящее в Артемовске адом. По его словам, из 21 солдата его взвода лишь трое сумели пережить день в городе без ранений. По данным газеты, ВСУ на данном направлении потеряли значительную часть опытных бойцов и израсходовали колоссальное количество оружия.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новая тактика российских военных сказывается на процессе освобождения Артемовска.
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Пентагон назвал суммарный объем военной помощи Киеву с начала СВО
Пентагон оценил военную помощь Киеву с начала СВО в 35,4 млрд долларов
Общий размер военной помощи Соединенных Штатов украинской стороне с начала российской спецоперации составил 35,4 млрд долларов, заявил Пентагон в среду.
С начала президентского срока Джозефа Байдена суммарный объем военной помощи США Украине составил 36,1 млрд долларов, с начала СВО – 35,4 млрд долларов, заявили в американском военном ведомстве, передает РИА «Новости».
В среду США объявили о новом пакете военной помощи киевскому режиму, в него войдут боеприпасы для артиллерии, снаряды для РСЗО HIMARS, управляемые ракеты для БМП Braldey, противотанковые мины, патроны для стрелкового оружия. Этот пакет оценивается в 325 млн долларов.
Эксперт назвал «массовым психозом» версию Киева о падении спутника НАСА
Эксперт Анпилогов: Рассуждения о якобы падении спутника НАСА под Киевом похожи на отголоски массового психоза
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Такие небольшие спутники, как RHESSI, когда сходят с орбиты, просто сгорают в верхних слоях атмосферы Земли. Очевидно, что долететь таким огромным «болидом» до Киева он просто не мог, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов. Ранее НАСА опровергло сообщения о падении американского спутника под Киевом.
«Если посмотреть на кадры, опубликованные в Сети, мы видим, что обломок довольно большой. Чтобы добраться до земли в таком виде, объект изначально должен был быть размером с космический корабль или орбитальную станцию», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».
«Таких небольших спутников, как RHESSI, ежегодно падает несколько десятков. При этом большая часть из них полностью сгорает в верхних слоях атмосферы. Для стороннего наблюдателя эта картина выглядит практически как метеоритный дождь или, как принято говорить в народе, звездопад», – отметил он.
«Все рассуждения о якобы падении спутника НАСА под Киевом больше похожи на отголоски массового психоза, который накрывает украинское общество. С одной стороны, местные СМИ постоянно твердят, что система ПВО сбивает чуть ли не больше 100% летящих целей. А с другой – постоянные прилеты по объектам явно не вписываются в эту статистику, но на это предпочитают не обращать внимания», – иронично замечает собеседник.
«А если вдруг кто-то на Украине решится сказать, что любая система ПВО вполне способна что-то пропустить и не отработать 100% целей, то к нему могут прийти сотрудники СБУ и арестовать по подозрению в госизмене. В связи с этим и начинается своеобразный психоз с выдумыванием легенд об упавших спутниках, лишь бы не признавать провалы военных», – заключил Анпилогов.
Ранее НАСА опровергло сообщения о падении своего спутника RHESSI под Киевом и заявило, что объект все еще находится на орбите. Издание ТАСС отмечает, что по оценкам американского космического ведомства, вхождение аппарата массой около 300 кг в атмосферу Земли должно было произойти в 21:40 по времени Восточного побережья США (04:40 мск 20 апреля) с погрешностью в три часа.
Как указывается в заявлении на сайте НАСА, ожидается, что большая часть аппарата сгорит в атмосфере, но некоторые его фрагменты достигнут поверхности Земли. Вероятность того, что в результате схода аппарата с орбиты может кто-либо пострадать, специалисты НАСА оценивали как 1 к 2467.
Напомним, в среду в НАСА сообщили, что спутник RHESSI, запущенный 21 год назад, упадет на Землю в ночь на 20 апреля. Вечером 19 апреля в небе над Киевом была яркая вспышка. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что она вызвана падением спутника НАСА. При этом примерно в то же время сообщалось о взрывах в нескольких городах Украины.
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НАСА опровергло сообщения о падении своего спутника под Киевом
НАСА опровергло сообщение киевских властей о падении в регионе американского спутника
Спутник НАСА, о падении которого предупреждало агентство, все еще находится на орбите, сообщило американское ведомство.
В НАСА заявили, что по-прежнему «отслеживают» спутник RHESSI, занимаясь этим вместе с Пентагоном. В атмосферу Земли космический аппарат должен войти около 03.50 мск с возможным отклонением на час. Подчеркивается, что «риск вреда кому-либо на Земле низок», передает РИА «Новости».
Напомним, в среду в НАСА сообщили, что спутник RHESSI, запущенный 21 год назад, упадет на Землю в ночь на 20 апреля. Вечером 19 апреля в небе над Киевом была яркая вспышка. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что она вызвана падением спутника НАСА. При этом примерно в то же время сообщалось о взрывах в нескольких городах Украины.
Генсек НАТО прибыл в Киев
«Страна»: Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Киев
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прибыл в украинскую столицу.
Telegram-канал украинского издания «Страна» в четверг опубликовал фото, на котором генсек НАТО стоит в окружении украинских военнослужащих. Подробностей визита не приводится.
Официально планы Столтенберга посетить Киев не анонсировались, отмечает ТАСС.
В прошлом году Украина подала заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. При этом заявку Киева НАТО собирается рассматривать только после окончания боевых действий на Украине.
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