В массовом ДТП под Астраханью погиб ребенок

В результате аварии с участием четырех автомобилей и «Камаза» на трассе в Наримановском районе Астраханской области один ребенок погиб, еще один госпитализирован, сообщил представитель УМВД России по Астраханской области.

ДТП произошло на 15-м километре автодороги Р-215, на участке, где производился ремонт дороги. По данным полиции, «Камаз» врезался стоявший на светофоре Chevrolet Lacetti, который от удара врезался в стоявший впереди Nissan Pathfinder, он – в Skoda Kodiaq, а тот по цепочке – в ВАЗ 21110, передает РИА «Новости»

Источник сообщил, что в результате ДТП пассажир Chevrolet – девочка 2011 года рождения, гражданка Узбекистана – скончалась на месте ДТП до приезда медиков, пассажир Nissan – девочка 2016 года рождения – с травмами, не опасными для жизни, госпитализирована в лечебное учреждение.

Госавтоинспекцией Наримановского района в отношении водителя «Камаза» составлены административные материалы. Следственным управлением УМВД России по Астраханской области проводится процессуальная проверка.

Представитель прокуратуры региона также отметил, что надзорное ведомство организовало проверку в связи с ДТП. «Органами предварительного расследования проводится процессуальная проверка. Ход и результаты проверки взяты прокуратурой на контроль», – добавил он.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили после ДТП на трассе в Челябинской области, где погибли пять человек, в числе которых четверо подростков.