Перед собором в Киево-Печерской лавре десятки верующих поют псалмы

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2 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:37  |  vz.ru
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Как новая валюта России поможет в противостоянии с Западом

В России стартует эксперимент по новой валюте Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия запускает пилотное использование цифрового рубля. На первый взгляд, особой разницы с привычным безналичным рублем нет. Однако в реальности цифровой рубль вобрал в себя как все достоинства безналичных расчетов, так и целый список дополнительных удобных и выгодных преимуществ. Причем не только для простых граждан, но и для всего государства в геополитическом плане. Как цифровой рубль поможет России в противостоянии с Западом?  Подробности...
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Москва и Минск создали крепкий альянс для защиты от Запада

Единство России и Белоруссии уже принесло огромную пользу обеим странам Андрей Александров/РИА Новости
Россия и Белоруссия строят Союзное государство с конца прошлого века и к настоящему моменту прошли непростой путь. Но в течение последних лет обе страны сделали огромные шаги навстречу друг другу. После начала СВО экономическая и военная интеграция заметно ускорилась – и приносит результат. Каким будет дальнейшее развитие Союзного государства?  Подробности...
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Как Запад воспользовался фейками о Буче

Улицы Бучи стали декорациями для одной из самых явных украинских провокаций I-Images/Global Look Press
Год назад городок Буча к северо-западу от Киева приобрел мировую и трагическую известность. Жуткие кадры с телами на улицах облетели все СМИ. На Западе говорили, что погибшие – мирные граждане, ставшие жертвами якобы российских военных. Однако в этой истории было множество противоречий. О каких нестыковках идет речь и зачем Западу понадобилась волна фейков о Буче?  Подробности...
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«Антироссийская коалиция» Запада показывает признаки разрушения

Байден возлагал на «саммит демократий» большие надежды Yuri Gripas/Pool via CNP/Global Look Press
Соединенные Штаты провели грандиозное международное мероприятие, одной из основных целей которого стало «осуждение России». Однако итоговую декларацию «саммита демократий» в итоге подписали главным образом только прямые вассалы США. Особенно показательной стала реакция крупнейшей страны Латинской Америки.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Где проходят естественные границы России

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Когда-то сложившиеся по итогам крушения Советского Союза границы казались если не незыблемыми, то очень трудно изменяемыми. Но сегодня на наших глазах меняются и эпохи, и границы. Подробности...

Почему нужно бить Запад по губам

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Все дети рождаются принцами и принцессами, но окружение делает из них лягушек. Наверное, то же самое происходит и с народами. У каждого народа собственное высокое предназначение. Но исторически Запад утверждал свое единоличное право на корону, всех остальных заставляя принимать роль лягушек. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Победить русофобию в себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Ненависть к русским началась с нашего многолетнего одобрения русофобии внутри России, с неуважения к самим себе. Ведь если ты не уважаешь свой народ, свою страну, кто будет уважать тебя? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Кому нужен арест Трампа

Россию запугивают предательством союзников

Новая Концепция внешней политики России

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Хмельницкая епархия УПЦ назвала время возможного захвата кафедрального собора
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    Власти: ВСУ использовали кассетные боеприпасы для удара по Мелитополю Украинские власти пообещали принудительно эвакуировать детей из Славянска В США предрекли отступление ВСУ из Донбасса при падении Артемовска Маск назвал неинтересной пропаганду New York Times
    Хмельницкая епархия УПЦ назвала время возможного захвата кафедрального собора Азовец признался в осквернении тела погибшего бойца ДНР в Мариуполе катаной Bloomberg: Украина рискует потерять поддержку Европы из-за проблем с зерном В Москве суд приостановил работу англо-американской школы

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    Арест Гершковича ставит под удар всех журналистов-шпионов США

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    ЕС готовит силовой план на случай провала контрнаступления ВСУ

    точный и мощный удар


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    карикатура


    Западу надоедают Зеленский и Украина

    идти своим путем


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    уважать свой народ


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    Перед собором в Киево-Печерской лавре десятки верующих поют псалмы

    2 апреля 2023, 17:33

    Текст: Валентина Григоренко

    Десятки верующих собрались на площади перед Крестовоздвиженским собором в Киево-Печерской лавре и уже несколько часов поют псалмы.

    Прямая трансляция происходящего выложена на странице канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook, Instagram*) запрещена в России как экстремистская).

    Собравшиеся, несмотря на дождь, не уходят от собора, в котором утром провел службу предстоятель УПЦ митрополит Киевский Онуфрий. Среди собравшихся немало людей с украинскими флагами, многие держат плакаты со словами поддержки монахам лавры, передает ТАСС.

    Неподалеку собрались противники УПЦ, которые стоят с плакатами и выкрикивают речевки. Также к лавре приходят люди, заявляющие о принадлежности не к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), а к различным культам. Им охотно дают слово представители украинских телеканалов.

    В воскресенье сообщалось, что верующие с самого утра собираются в Киево-Печерской лавре канонической УПЦ на службу, которую возглавит митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский).

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Жена Макаревича раскритиковала нейрохирурга за спасение детей в России
    Жена музыканта Макаревича Эйнат Клейн раскритиковала нейрохирурга Кашеева за спасение женщин и детей в России
    		   
    1 апреля 2023, 23:59
    Фото: t.me/andrey_makarevich
    Текст: Антон Никитин

    Жена основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) Эйнат Клейн раскритиковала нейрохирурга Алексея Кашеева за спасение женщин и детей в России.

    Врач Кашеев в соцсети Facebook* (запрещена в РФ) заявил, что предпочел заниматься врачебной практикой, проводя множество сложных операций, чем высказываться в соцсетях на острые темы. В ответ жена Макаревича выразила недоумение, почему он не эмигрирует, а выбрал для себя помощь больным в России.

    «Спасение жизни стоит выше личной эмиграции? Однако чьи именно жизни вы спасаете сегодня в России, доктор? Убийц? Их детей? Их матерей? Действительно ли это стоит выше?» – написала Эйнат Клейн.

    Напомним, причиной признания основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича иноагентом стали его высказывания, отождествляющие Россию и нацистскую Германию.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (111)
    Блогеров потрясло видео молящейся женщины «посреди украинского бесовства»
    		   
    1 апреля 2023, 20:24
    Текст: Вера Басилая

    Блогеры сравнили с живой иконой прихожанку УПЦ, молившуюся среди устроивших «шабаш» возле Киево-Печерской лавры украинских раскольников.

    Противники канонической Украинской православной веры (УПЦ) устроили рядом с Киево-Печерской лаврой концерт, пытаясь заглушить молитвы верующих. На видео, опубликованном УПЦ, сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) танцуют под громкую музыку и поют на улице перед лаврой. Одна прихожанка УПЦ, встав на колени, молится и пытается вразумить присутствующих, однако ее поднимают и уводят в сторону, передает ТАСС.

    Блогеры отреагировали на видео с молящейся прихожанкой на фоне буйствующих раскольников.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что День дурака «прошел в Киеве с размахом, никого не приглашали, обошлись своими силами».

    «Зеленский, суд и толпа – все беснуются в Великий пост. На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся. Цивилизованные безмолвствуют. Не для этого же они декларации прав человека выписывали и доклады о религиозных свободах готовили. Будут случаи более подходящие, конференции какие-нибудь, симпозиумы. Там и поговорят о высоком», – написала официальный представитель МИД России.

     

    «Святая Русь посреди украинского бесовства. Бесы, как им положено, скачут. Русь молится», – отметил в Telegram-канале Антон Красовский.

    «По-моему, один из самых глубоких образов этой войны. Это натурально живая икона, сам собой возникший символ. Очень сильно», – считает Русский читатель.

    Олег Царев в своем Telegram-канале был краток: «Шабаш. Они гордятся этим».

    Политолог Владимир Скачко заявил газете ВЗГЛЯД, что те, кто преследует митрополита Павла, действуют большевистскими методами, перед ними стоит задача уничтожить УПЦ и очистить Киево-Печерскую лавру от Русского мира.

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    Военкор Сладков отреагировал на заявление Шойгу о боеприпасах
    Военкор Сладков предрек слом обороны ВСУ после заявления Шойгу о боеприпасах

    1 апреля 2023, 19:04

    Текст: Вера Басилая

    Увеличение расхода боеприпасов, сравнимое с первыми месяцами спецоперации, позволит российской армии сломить оборону ВСУ, заявил военный корреспондент Александр Сладков.

    Военкор отметил, что необходимые для нужд армии снаряды идут. По его словам, многие военные считают, что когда дойдет до расхода боеприпасов, сравнимых с первыми месяцами СВО, то российская армия сможет сломать любую оборону противника, передает ФАН.

    Ранее глава Минобороны Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска обычных и высокоточных средств поражения для ВС России.

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    Генерал Болдырев оценил возвращение Лапина в зону СВО
    Генерал Болдырев назвал закономерным возвращение командующего сухопутными войсками Лапина в зону СВО

    1 апреля 2023, 19:23

    Текст: Вера Басилая

    Возвращение генерал-полковника Александра Лапина в зону специальной военной операции является закономерным событием, поскольку он один из самых умелых военачальников, заявил генерал российской армии запаса, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев.

    Генерал считает, что как раз уход Лапина из зоны СВО был «не естественным и не закономерным». Он назвал коллегу одним из самых способных, подготовленных и умелых генералов, «который нужен на фронте, где от него значительно больше пользы и толку», передает Ura.ru.

    «За этим генералом будущее», – заявил Болдырев.

    Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что начальник главного штаба сухопутных войск, Герой России Александр Лапин отправился на передовую по приказу министра обороны Сергея Шойгу. Вместе с ним в зону СВО направился командующий ВДВ, Герой России, генерал-полковник Михаил Теплинский.

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    Переодетые в гражданскую одежду солдаты ВСУ пытались атаковать под Авдеевкой
    		   
    1 апреля 2023, 18:25
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Украинские военные на авдеевском направлении нарушили правила и обычаи ведения войны, в ходе боевых действий решили переодеться в гражданскую одежду, спрятавшись от беспилотников.

    Переодетые боевики открыли огонь из миномета, но их засек расчет БЛА 87 полка 1-го Донецкого армейского корпуса. В итоге одетые в гражданскую одежду солдаты ВСУ были уничтожены, передает «Царьград».

    Ранее житель Артемовска рассказал, что в город заходили переодетые в форму Вооруженных сил России украинские военные и изображали приход российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали.

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    Стало известно имя молившейся на коленях среди противников УПЦ девушки
    Журналист Голованов: Молившейся на коленях девушкой среди противников УПЦ оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры

    2 апреля 2023, 02:47

    Текст: Антон Никитин

    Молившейся на коленях девушкой в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из облетевшего мир видео оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры, поэтесса и бард Екатерина Ершова, рассказал журналист Роман Голованов.

    Голованов отметил в своем Telegram-канале, что видео с девушкой, которая стояла на коленях в молитве за беснующихся в Киево-Печерской лавре людей, облетело, наверное, весь мир. Журналист сообщил, что ему удалось узнать, кто эта смелая девушка. По словам Голованова, ею оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова – поэтесса и бард, которая прекрасно поет и играет на гитаре.

    Накануне блогеров потрясло видео молящейся женщины в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) возле Киево-Печерской лавры.

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    На Украине решили «переименовать» Севастополь
    Секретарь СНБО Данилов предложил переименовать Севастополь в «объект № 6»
    		   
    2 апреля 2023, 11:07
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь.

    По его словам, Севастополь должен быть переименован в «объект № 6», после чего Верховная рада Украины примет решение о новом названии города, возможно, Ахтиар (одно из сел, ранее существовавших на северном берегу Севастопольской бухты)», передает ТАСС.

    Данилов предположил, что это якобы позволит разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы. Он также заявил о необходимости сноса памятника затопленным кораблям и установку на его постаменте другого «памятного знака».

    Кроме того, киевские власти планируют разорвать инфраструктурные связи полуострова с Россией и начать принудительную идеологическую обработку его жителей.

    По словам данилова, снос Крымского моста – очередной шаг, за ним идет введение программы «детоксикации» от пропаганды методами денацификации Германии после Второй мировой войны.

    По его словам, транспортный переход в городе Керчь надо демонтировать с целью обеспечения полной «свободы мореплавания в рамках программы возмещения убытков».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю совместно с научным сообществом изучить возможность переименования России в «Московию».

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    Выявлены планировавшие теракты в Новой Каховке украинские террористы
    Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Вскрыта ячейка планировавших теракты в Новой Каховке украинских террористов

    2 апреля 2023, 01:59

    Текст: Антон Никитин

    Правоохранительные органы раскрыли ячейку планировавших теракты в людных местах Новой Каховки украинских террористов, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что в субботу в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий была вскрыта ячейка украинских террористов, планировавших теракты в Новой Каховке в местах массового скопления людей. Врио губернатора Херсонской области также сообщил, что обнаружены схроны взрывчатых веществ в большом объеме.

    Сальдо отметил, что, по оперативной информации, целями планировавшихся в Новой Каховке террористических атак были массовое убийство мирных граждан и дискредитация государственного строя.

    Врио губернатора выразил глубокую благодарность правоохранительным органам, которые на регулярной основе обеспечивают безопасность мирных жителей Херсонской области.

    Напомним, в пятницу ВС России уничтожили в Херсонской области склад топлива 126-й украинской бригады территориальной обороны.

    Коментарии (9)
    Медведев: Власти Украины получат за все содеянное против Киево-Печерской лавры
    		   
    2 апреля 2023, 10:13
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и компания за действия против Киево-Печерской лавры предстанут не только перед человеческим судом, но и перед божиим.

    Как заявил Медведев, он уверен, что киевские власти предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего перед божиим судом и получат за все содеянное, передает ТАСС.

    «Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего перед его (божиим) судом. И получат за все содеянное», – заявил Медведев.

    Ранее в воскресенье верующие собрались в Киево-Печерской лавре на службу, которую возглавит митрополит Онуфрий.

    Напомним, в субботу суд в Киеве отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца и запретил ему общаться с верующими.

    Коментарии (43)
    У ВСУ заметили американскую систему разминирования M58 MICLIC
    ВСУ получили американскую систему разминирования M58 MICLIC

    1 апреля 2023, 20:59

    Текст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины начали применять американскую спецтехнику M58 MICLIC для проделывания проходов в минных полях, сообщили военкоры.

    Появление у ВСУ установок разминирования является еще одним свидетельством подготовки к наступлению, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    Уточняется, что MICLIC является аналогом российской установки разминирования УР-77 «Метеорит» и действует по тому же принципу: твердотопливная ракета растягивает по заминированному участку шланг с взрывчатым веществом. В результате подрыва образуется свободная от  мин полоса местности длиной 100 и шириной 8 метров.

     

    Ранее на Украину из Франции прибыли первые колесные танки AMX-10RC, которым предсказали участь «гробов на колесах» для украинских экипажей.

    Коментарии (4)
    На Западе назвали условие прекращения помощи Украине
    AP: Запад может отказаться помогать Украине, если та не добьется военного успеха

    2 апреля 2023, 11:36

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Страны Запада могут отказаться от помощи Украине в случае, если Киев не добьется успеха с поставленным оружием, сообщили СМИ.

    Как рассказал The Associated Press аналитик Барри Хэнтон, если украинские военные не покажут успехи на поле боя, то Запад может отказаться давать Украине дорогое оборудования. По мнению Хэнтона, Украине нужны не одно контрнаступление, чтобы решить конфликт в свою пользу.

    Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной Владимиром Зеленским перед Вооруженными силами Украины цели по вытеснению войск РФ и возвращению всех утраченных территорий.

    Напомним, генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг предрек ВСУ множество проблем при попытке весеннего контрнаступления.

    Коментарии (7)
    Во Франции возмутились новыми тратами на вооружение для Украины
    Читатели Le Figaro разозлились из-за покупки Евросоюзом новых вооружений для Украины

    1 апреля 2023, 21:18

    Текст: Вера Басилая

    Читатели французской газеты Le Figaro возмутила новость о том, что Киев заказал у Варшавы сто многоцелевых бронетранспортеров Rosomak, а покупку оплатят США и страны Евросоюза.

    «Когда они говорят «оплачено ЕС», подразумевается, что 18% суммы дала Франция. Верните мне мои деньги! Я не поддерживаю проукраинскую политику», – написал dutch, передает РИА «Новости».

    «Конфликт обходится французским налогоплательщикам в 5 млн евро в сутки»,  – возмутился Anonyme.

    «У меня никто не спрашивал, согласен ли я с этими военными приготовлениями. А я не согласен», – заявил twiggy.

    «А я хочу заказать сотню автомобилей Porsche на деньги моих соседей!» –съязвил vaudioux14.

    Пользователь Steak-frites предупредил, что «когда Украина, Польша, страны Балтии и Финляндия объединятся, Западная Европа будет отрезана от остального континента и разорена».

    «К ее виску приставят пистолет, а затем выкинут из круга особо приближенных американских вассалов. Мне жаль людей, которые верили в европейскую эмансипацию, но вообще им следовало узнать, как на самом деле работают трансатлантические отношения. Жизнь не прощает подобной глупости и невежества», – указал читатель.

    Ранее военный обозреватель Бай Мэнчэнь в издании The Paper заявил, что страны коллективного Запада ощущают усиленное давление на собственную экономику, промышленность и оборону, так как не могут умерить «аппетит» Киева.

    Коментарии (13)
    Российские войска за сутки уничтожили под Купянском пять ДРГ ВСУ
    Минобороны: Войска группировки «Запад» за сутки уничтожили на Купянском направлении пять ДРГ ВСУ

    2 апреля 2023, 06:49

    Текст: Антон Никитин

    Войска группировки «Запад» в ходе специальной военной операции на Украине на Купянском направлении за сутки уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

    Зыбинский сообщил, что военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп противника из состава 14-й и 92-й механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны. Кроме того, по его словам, огнем орудий «Гиацинт» удалось сорвать ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенного пункта Двуречное, передает ТАСС.

    Помимо этого, в районе населенного пункта Гатище разведывательная группа бригады специального назначения обнаружила минометный взвод противника. В результате нанесения удара российской реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожен один миномет. Расчет РСЗО «Ураган» на дальности 25 км уничтожил гаубицу Д-20 ВСУ.

    Накануне российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ под Купянском с помощью минного шлагбаума. Ранее в тот же день ВС России уничтожили под Купянском две ДРГ ВСУ.

    Коментарии (4)
    Украинские власти пообещали принудительно эвакуировать детей из Славянска
    Администрация пригрозила принудительно эвакуировать детей из Славянска

    2 апреля 2023, 08:12

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Власти города Славянска, который расположен в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР), пригрозили опекунам и попечителям лишить их прав по воспитанию детей в случае отказа покинуть город Славянск и эвакуировать их принудительно.

    Как сообщили в администрации, несмотря на многочисленные призывы эвакуироваться, на сегодняшний день в славянской общине остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки, в связи с чем опекунов, которые отказываются уехать из Донецкой области, лишат обязанностей, а детей эвакуируют принудительно, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что эвакуироваться власти предлагают в город Львов и Черкасскую область и.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что озабоченность стран Запада судьбами детей, эвакуированных Россией из зоны боевых действий, выглядит лицемерной на фоне усугубляющихся катастрофических проблем несовершеннолетних украинцев в странах Евросоюза.

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    Суд решил принудительно доставить наместника Киево-Печерской лавры на заседание
    УПЦ: Суд решил принудительно доставить наместника Киево-Печерской лавры на заседание в субботу
    		   
    1 апреля 2023, 18:03
    Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
    Текст: Вера Басилая

    На Украине суд принял решение о принудительном приводе наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла на заседание, несмотря на его болезнь, сообщили в Украинской православной церкви.

    В УПЦ сообщили, что суд решил принудительно доставить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла на заседание, дата которого была переназначена на вечер субботы, передает РИА «Новости».

    По данным адвоката священнослужителя, слова которого приводит издание «Страна.ua», «владыка находится в больнице», передает ТАСС.

    Ранее судебное заседание по делу настоятеля Киево-Печерской лавры было перенесено на понедельник в связи с плохим самочувствием митрополита.

    Митрополит Павел был отправлен под домашний арест без решения суда, его ожидает допрос. Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили подозрения в сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании.

    В РПЦ назвали неадекватной событиям реакцию мирового сообщества на происходящее в Киево-Печерской лавре.

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