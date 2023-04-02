Перед собором в Киево-Печерской лавре десятки верующих поют псалмы

Десятки верующих собрались на площади перед Крестовоздвиженским собором в Киево-Печерской лавре и уже несколько часов поют псалмы.

Прямая трансляция происходящего выложена на странице канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook, Instagram*) запрещена в России как экстремистская).

Собравшиеся, несмотря на дождь, не уходят от собора, в котором утром провел службу предстоятель УПЦ митрополит Киевский Онуфрий. Среди собравшихся немало людей с украинскими флагами, многие держат плакаты со словами поддержки монахам лавры, передает ТАСС.

Неподалеку собрались противники УПЦ, которые стоят с плакатами и выкрикивают речевки. Также к лавре приходят люди, заявляющие о принадлежности не к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), а к различным культам. Им охотно дают слово представители украинских телеканалов.

В воскресенье сообщалось, что верующие с самого утра собираются в Киево-Печерской лавре канонической УПЦ на службу, которую возглавит митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский).