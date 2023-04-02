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Российским десантникам вручили государственные награды в зоне спецоперации
МО: Военнослужащим ВДВ вручили государственные награды в зоне спецоперации
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Начальник штаба – первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-лейтенант Анатолий Концевой наградил государственными наградами военнослужащих ВДВ – участников специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.
По сообщению ведомства, десантникам были вручены ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, «За отвагу», Суворова, Жукова и «За спасение погибавших», знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, передает ТАСС.
Церемония награждения проходила в боевой обстановке на одном из направлений зоны СВО.
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Воздушно-десантные войска (ВДВ) решают в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине самые сложные задачи, их боевой состав будет нарастать.
Блогеров потрясло видео молящейся женщины «посреди украинского бесовства»
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Блогеры сравнили с живой иконой прихожанку УПЦ, молившуюся среди устроивших «шабаш» возле Киево-Печерской лавры украинских раскольников.
Противники канонической Украинской православной веры (УПЦ) устроили рядом с Киево-Печерской лаврой концерт, пытаясь заглушить молитвы верующих. На видео, опубликованном УПЦ, сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) танцуют под громкую музыку и поют на улице перед лаврой. Одна прихожанка УПЦ, встав на колени, молится и пытается вразумить присутствующих, однако ее поднимают и уводят в сторону, передает ТАСС.
Блогеры отреагировали на видео с молящейся прихожанкой на фоне буйствующих раскольников.
Захарова в своем Telegram-канале отметила, что День дурака «прошел в Киеве с размахом, никого не приглашали, обошлись своими силами».
«Зеленский, суд и толпа – все беснуются в Великий пост. На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся. Цивилизованные безмолвствуют. Не для этого же они декларации прав человека выписывали и доклады о религиозных свободах готовили. Будут случаи более подходящие, конференции какие-нибудь, симпозиумы. Там и поговорят о высоком», – написала официальный представитель МИД России.
«Святая Русь посреди украинского бесовства. Бесы, как им положено, скачут. Русь молится», – отметил в Telegram-канале Антон Красовский.
«По-моему, один из самых глубоких образов этой войны. Это натурально живая икона, сам собой возникший символ. Очень сильно», – считает Русский читатель.
Олег Царев в своем Telegram-канале был краток: «Шабаш. Они гордятся этим».
Политолог Владимир Скачко заявил газете ВЗГЛЯД, что те, кто преследует митрополита Павла, действуют большевистскими методами, перед ними стоит задача уничтожить УПЦ и очистить Киево-Печерскую лавру от Русского мира.
Военкор Сладков отреагировал на заявление Шойгу о боеприпасах
Военкор Сладков предрек слом обороны ВСУ после заявления Шойгу о боеприпасах
Увеличение расхода боеприпасов, сравнимое с первыми месяцами спецоперации, позволит российской армии сломить оборону ВСУ, заявил военный корреспондент Александр Сладков.
Военкор отметил, что необходимые для нужд армии снаряды идут. По его словам, многие военные считают, что когда дойдет до расхода боеприпасов, сравнимых с первыми месяцами СВО, то российская армия сможет сломать любую оборону противника, передает ФАН.
Ранее глава Минобороны Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска обычных и высокоточных средств поражения для ВС России.
МИД России поздравил Зеленского с «профессиональным праздником»
МИД: Украина отметила День дурака арестом наместника Киево-Печерской лавры
Киев в субботу отмечает День дурака гонениями на православных. Президента Украины Владимира Зеленского – с профессиональным праздником, написали в Министерстве иностранных дел России.
МИД напомнил в своем Telegram-канале, что «раньше на Украине День дурака отмечали Юмориной в Одессе, сегодня же – арестом наместника Киево-Печерской лавры». Также в МИД поздравили с «профессиональным праздником» Владимира Зеленского.
Ранее стало известно, что митрополит Павел был отправлен под домашний арест без решения суда, его ожидает допрос. Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили подозрения в сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании.
В РПЦ назвали неадекватной событиям реакцию мирового сообщества на происходящее в Киево-Печерской лавре.
Генерал Болдырев оценил возвращение Лапина в зону СВО
Генерал Болдырев назвал закономерным возвращение командующего сухопутными войсками Лапина в зону СВО
Возвращение генерал-полковника Александра Лапина в зону специальной военной операции является закономерным событием, поскольку он один из самых умелых военачальников, заявил генерал российской армии запаса, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев.
Генерал считает, что как раз уход Лапина из зоны СВО был «не естественным и не закономерным». Он назвал коллегу одним из самых способных, подготовленных и умелых генералов, «который нужен на фронте, где от него значительно больше пользы и толку», передает Ura.ru.
«За этим генералом будущее», – заявил Болдырев.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что начальник главного штаба сухопутных войск, Герой России Александр Лапин отправился на передовую по приказу министра обороны Сергея Шойгу. Вместе с ним в зону СВО направился командующий ВДВ, Герой России, генерал-полковник Михаил Теплинский.
В ДНР уничтожили украинского карателя по кличке Моджахед
Украинские источники сообщили о гибели карателя Данило «Моджахеда» Ляшука в Донбассе
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Известный исламский боевик из Белоруссии, каратель из запрещенного в России батальона «Торнадо» Данило «Моджахед» Ляшук ликвидирован в Донбассе, сообщили российские военкоры со ссылкой на украинские источники.
На Украине сообщили о ликвидации известного террориста Данило «Моджахеда» Ляшука, уточняется, что исламский боевик из Белоруссии погиб в Донбассе. При этом на его личной странице в соцсети размещено сообщение: «Ждите официальной информации», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».
Ляшук родился в Бресте и уже в подростковом возрасте увлекся экстремистскими и неонацистскими идеями. В 2014 году перебрался на Украину, вступив в нацбатальон «Торнадо» (запрещен в России), где он фигурировал под новым именем Даниял аль-Такбир – выбранным из-за симпатий к радикальному исламизму.
За доказанную причастность к пяткам и похищениям десяти человек «Моджахед» в 2017 году в Киеве был приговорен к десяти годам тюрьмы. На свободу он вышел летом 2021 года и снова отправился воевать в Донбасс.
Переодетые в гражданскую одежду солдаты ВСУ пытались атаковать под Авдеевкой
Украинские военные на авдеевском направлении нарушили правила и обычаи ведения войны, в ходе боевых действий решили переодеться в гражданскую одежду, спрятавшись от беспилотников.
Переодетые боевики открыли огонь из миномета, но их засек расчет БЛА 87 полка 1-го Донецкого армейского корпуса. В итоге одетые в гражданскую одежду солдаты ВСУ были уничтожены, передает «Царьград».
Ранее житель Артемовска рассказал, что в город заходили переодетые в форму Вооруженных сил России украинские военные и изображали приход российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали.
Американский полковник заявил о «практическом падении» Артемовска
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Группировка ВСУ в Артемовске скоро будет сдаваться
Группировке ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут) придется сдаться в ближайшее время из-за отсутствия снабжения, город практически пал, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
В своем блоге на YouTube Макгрегор заявил, что ВСУ в Артемовске оказались предоставлены сами себе, поскольку до украинских подразделений невозможно добраться. По словам военного, скорее всего, украинские военные начнут сдаваться, если уже значительная часть войска не сложила оружие, потому что город «практически пал», передает РИА «Новости».
Ранее Евгений Пригожин заявил, что российским силам предстоит проделать много работы для освобождения Артемовска, украинские военные никуда не убегают.
До этого бизнесмен сообщал, что бои за Артемовск почти уничтожили украинскую армию и «изрядно потрепали» российские силы.
У ВСУ заметили американскую систему разминирования M58 MICLIC
ВСУ получили американскую систему разминирования M58 MICLIC
Вооруженные силы Украины начали применять американскую спецтехнику M58 MICLIC для проделывания проходов в минных полях, сообщили военкоры.
Появление у ВСУ установок разминирования является еще одним свидетельством подготовки к наступлению, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Уточняется, что MICLIC является аналогом российской установки разминирования УР-77 «Метеорит» и действует по тому же принципу: твердотопливная ракета растягивает по заминированному участку шланг с взрывчатым веществом. В результате подрыва образуется свободная от мин полоса местности длиной 100 и шириной 8 метров.
Ранее на Украину из Франции прибыли первые колесные танки AMX-10RC, которым предсказали участь «гробов на колесах» для украинских экипажей.
Во Франции возмутились новыми тратами на вооружение для Украины
Читатели Le Figaro разозлились из-за покупки Евросоюзом новых вооружений для Украины
Читатели французской газеты Le Figaro возмутила новость о том, что Киев заказал у Варшавы сто многоцелевых бронетранспортеров Rosomak, а покупку оплатят США и страны Евросоюза.
«Когда они говорят «оплачено ЕС», подразумевается, что 18% суммы дала Франция. Верните мне мои деньги! Я не поддерживаю проукраинскую политику», – написал dutch, передает РИА «Новости».
«Конфликт обходится французским налогоплательщикам в 5 млн евро в сутки», – возмутился Anonyme.
«У меня никто не спрашивал, согласен ли я с этими военными приготовлениями. А я не согласен», – заявил twiggy.
«А я хочу заказать сотню автомобилей Porsche на деньги моих соседей!» –съязвил vaudioux14.
Пользователь Steak-frites предупредил, что «когда Украина, Польша, страны Балтии и Финляндия объединятся, Западная Европа будет отрезана от остального континента и разорена».
«К ее виску приставят пистолет, а затем выкинут из круга особо приближенных американских вассалов. Мне жаль людей, которые верили в европейскую эмансипацию, но вообще им следовало узнать, как на самом деле работают трансатлантические отношения. Жизнь не прощает подобной глупости и невежества», – указал читатель.
Ранее военный обозреватель Бай Мэнчэнь в издании The Paper заявил, что страны коллективного Запада ощущают усиленное давление на собственную экономику, промышленность и оборону, так как не могут умерить «аппетит» Киева.
Российские войска за сутки уничтожили под Купянском пять ДРГ ВСУ
Минобороны: Войска группировки «Запад» за сутки уничтожили на Купянском направлении пять ДРГ ВСУ
Войска группировки «Запад» в ходе специальной военной операции на Украине на Купянском направлении за сутки уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил, что военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп противника из состава 14-й и 92-й механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны. Кроме того, по его словам, огнем орудий «Гиацинт» удалось сорвать ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенного пункта Двуречное, передает ТАСС.
Помимо этого, в районе населенного пункта Гатище разведывательная группа бригады специального назначения обнаружила минометный взвод противника. В результате нанесения удара российской реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожен один миномет. Расчет РСЗО «Ураган» на дальности 25 км уничтожил гаубицу Д-20 ВСУ.
Накануне российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ под Купянском с помощью минного шлагбаума. Ранее в тот же день ВС России уничтожили под Купянском две ДРГ ВСУ.
Суд решил принудительно доставить наместника Киево-Печерской лавры на заседание
УПЦ: Суд решил принудительно доставить наместника Киево-Печерской лавры на заседание в субботу
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На Украине суд принял решение о принудительном приводе наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла на заседание, несмотря на его болезнь, сообщили в Украинской православной церкви.
В УПЦ сообщили, что суд решил принудительно доставить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла на заседание, дата которого была переназначена на вечер субботы, передает РИА «Новости».
По данным адвоката священнослужителя, слова которого приводит издание «Страна.ua», «владыка находится в больнице», передает ТАСС.
Ранее судебное заседание по делу настоятеля Киево-Печерской лавры было перенесено на понедельник в связи с плохим самочувствием митрополита.
Митрополит Павел был отправлен под домашний арест без решения суда, его ожидает допрос. Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили подозрения в сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании.
В РПЦ назвали неадекватной событиям реакцию мирового сообщества на происходящее в Киево-Печерской лавре.
Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест на два месяца
Суд отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца
Суд отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца и запретил общаться с верующими, сообщают украинские СМИ.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел проведет под домашним арестом два месяца, также ему запрещено общаться с верующими, передает РИА «Новости».
Прокуратура требовала от суда арестовать митрополита Павла на 60 дней с ношением электронного браслета и с запретом записывать обращения в соцсетях к верующим, сообщает издание «Союз православных журналистов», передает ТАСС.
Ранее адвокаты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) потребовали отвода судьи из-за отклонения их ходатайства, которое было отклонено.
Напомним, митрополита доставили на повторное заседание суда из больницы.
Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили подозрения в сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании.
В РПЦ назвали неадекватной событиям реакцию мирового сообщества на происходящее в Киево-Печерской лавре.
Соотечественники в Нидерландах возложили цветы к привезенному из Берлина российскому танку
Соотечественники в Нидерландах возложили цветы к российскому танку у Музея свободы
Группа российских соотечественников и неравнодушных возложили цветы к выставленному перед Музеем свободы в Нидерландах танку Т-72, якобы подбитому на Украине.
Собравшиеся заявили, что акция проводится в память о погибших за последние девять лет в Донбассе мирных гражданах, и российских солдатах, принимавших участие в СВО на Украине, передает ТАСС.
Некоторые голландские СМИ предупреждали, что установка танка в Нидерландах может привести к повторению ситуации в Берлине. По словам участницы акции Натальи Воронцовой, голландское правительство выбрало конфронтационный путь, но активисты решили возложить цветы к танку, как это было в Берлине. Она отметила, что таким образом соотечественники хотят отдать дань памяти российским солдатам, которые борются за освобождение Украины.
Участники акции поставили под сомнение принадлежность танка, поскольку подобная техника находится на вооружении и России, и Украины, и никаких четких опознавательных знаков на ней нет. Поднимались вопросы и о судьбе экипаже. Соотечественники захотели найти матерей погибших ребят, чтобы отправить им фотографии.
Ранее граффити с символикой спецоперации РФ на Украине в виде буквы Z нанесли на российский танк, установленный перед Музеем свободы в голландском Грусбеке.
Напомним, танк Т-72 от посольства России в Берлине решили отправить в Нидерланды. До этого жители немецкой столицы принесли цветы к танку, из-за чего начались беспорядки с проукраински настроенными радикалами.
Счета Российского центра науки и культуры заморозили в Хельсинки
Счета Российского центра науки и культуры заморозили из-за санкций ЕС в Хельсинки
Банковские счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки заморозили в связи с санкциями Евросоюза против России до дальнейшего уведомления, сообщает финансовое издание Talouselama.
Издание пишет, что активы российского центра заморозил банк Nordea из-за санкций ЕС, введенных из-за российской СВО на Украине, передает РИА «Новости».
Управление по взысканию долгов запретило банку передавать и выплачивать средства кому-либо, кроме судебного пристава, уточняет издание.
Между тем, в посольстве России в Финляндии заявили, что находятся в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы Российского центра науки и культуры в Хельсинки.
Ранее прокуратура Берлина инициировала расследование в отношении «Русского дома» в столице Германии из-за подозрения в обходе санкций.
Российские войска за сутки уничтожили около 400 украинских военных
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Российская армия за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожила около 395 украинских военных, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Крахмальное Харьковской области.
Отмечается, что за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Двуречная, Першотравневое и Синьковка Харьковской области пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.
В Минобороны указали, что на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Григоровка ДНР, Макеевка и Червоная Диброва ЛНР. Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная гаубица «Акация», а также одна гаубица Д-30, добавили в пресс-службе.
По данным ведомства, на Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих и наемников, три бронетранспортера Kirpi турецкого производства, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пикапа, а также одна гаубица «Мста-Б».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко ДНР, Левадное и Орехов Запорожской области, отмечается в сообщении.
Кроме того, в районах населенных пунктов Никольское Донецкой народной республики и Вишневое Запорожской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За прошедшие сутки на данных направлениях уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубицы Д-30 и Д-20, подчеркнули в Минобороны.
Также в ведомстве подчеркнули, что в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 15 украинских военнослужащих, семь автомобилей и одна самоходная гаубица «Акация». В районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, заявили в пресс-службе.
В Минобороны отметили, что в районе населенного пункта Красный Лиман ДНР поражены командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Петровское и Терны ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.
Как указали в пресс-службе, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Владимировка, Кирилловка, Верхнеторецкое ДНР, Новокраснянка, Варваровка, Кременная ЛНР, Новая Каховка Херсонской област и Великие Выселки Харьковской области.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук» на Южно-Донецком направлении отразили комбинированные ракетные удары противника из РСЗО HIMARS и «Смерч».