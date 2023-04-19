Политолог Рудаков: Страны НАТО должны понимать неизбежность наказания за поддержку нацизма на Украине

Россия по-прежнему вынуждена бороться с последователями Третьего рейха. Но сегодня это происходит на территории Украины, где под руководством США и ЕС нацизм вновь поднимает голову, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Напомним, 19 апреля отмечается День единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«Преемственность традиций Третьего рейха стала идеологическим и культурный фоном для элит современной Украины. Это проявляется как на поверхностном уровне – символике, названиях военных соединений, позывных бойцов, так и на глубинном – в принятии нацистской идеологии», – сказал Александр Рудаков, эксперт российского Экспертного института социальных исследований.

«Сейчас власти Украины, опираясь на поддержку стран НАТО, стремятся уничтожить русский язык, культуру и русских людей в ряде регионов. Гитлеровские войска также делали ставку на террор, геноцид и показное насилие. Отрицание морали стало визитной карточкой украинской власти. И события вокруг Киево-Печерской лавры – лишнее тому доказательство», – напомнил собеседник.

«Россия же унаследовала верность традиционными ценностям и высокие идеалы, противопоставленные деструктивным действиям противника. В ходе нынешней спецоперации наши военные фактически уничтожают идеологических наследников Третьего рейха. Поэтому целью спецоперации является полная денацификация Украины», – отметил он.

«К слову, президент России Владимир Путин также указывал на важность признания геноцида мирного населения СССР. Сейчас это крайне актуально и как восстановление исторической справедливости, и как напоминание США и ЕС о недопустимости повторения чего-то подобного. Они должны понимать неизбежность наказания за поддержку нацизма на Украине», – резюмировал аналитик.

Ранее политики и эксперты сообщили, что в судебной истории современной России состоялось 11 процессов о признании геноцидом действий нацистов и их пособников против мирных советских граждан.

Напомним, 19 апреля 1943 года был издан указ Президиума Верховного совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».

В этот день ежегодно по всей России проводится День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Мероприятия проходят в школах, вузах, учреждениях науки и культуры. В прошлом году в них приняли участие более 6,5 млн человек, сообщает проект «Без срока давности».

В марте Госдума единогласно приняла заявление о геноциде народов СССР Германией в 1941 – 1945 годах. В документе указывается, что в последние годы суды Санкт-Петербурга, Крыма и других центральных и южных российских регионов приняли решения, которые квалифицируют действия гитлеровцев и их пособников как геноцид советских национальных, этнических и расовых групп.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД