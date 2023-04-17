В России прошли мероприятия в преддверии Дня единых действий в память о геноциде советского народа

В преддверии Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны прошла пресс-конференция, эксперты рассказали, что в судебной истории современной России состоялось уже 11 процессов о признании геноцидом действий нацистов и их пособников против мирных советских граждан.

«В обвинительных приговорах в качестве доказательств прокуроры использовали в том числе результаты поисковых работ. На сегодняшний день мы имеем уже обвинительные приговоры, вынесенные судами в 11 регионах нашей страны, и в большинстве из них поисковики выступали в качестве свидетелей. 18 апреля состоится еще один суд, уже в Воронежской области. Важно дать современную юридическую оценку этому событию, несмотря на всю очевидность того, что творили нацисты», – сказала ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

О необходимости судебных процессов продолжил президент РГГУ, председатель правления Центрального совета РОИА Ефим Пивовар. Благодаря историкам и архивистам были выявлены документы, которые вошли в доказательную базу обвинительного приговора.

В День единых действий по всей стране проводится комплекс памятных мероприятий в школах, вузах, учреждениях науки и культуры, региональных и муниципальных учреждениях, некоммерческих организациях. В каждой школе России прошли занятия «Разговоры о важном». На уроке учащиеся узнали о детских концлагерях, созданных нацистами и их пособниками на оккупированных территориях, а также посмотрели видео с заместителем директора Института государства и права Российской академии наук Александром Звягинцевым о Нюрнбергском процессе.

Председатель Российского исторического общества Руслан Гагкуев рассказал, о создании мемориала мирным жителям Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. В декабре 2020 года президент России Владимир Путин поддержал совместное обращение российского исторического общества и российского военно-исторического общества. С предложением о возведения комплекса в Ленинградской области выступил губернатор региона Александр Юрьевич Дрозденко. Мемориал планируется установить в Гатчинском районе поблизости от Федеральной автомобильной трассы Р-23. В годы Великой Отечественной войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных и концентрационные лагеря. За период немецкой оккупации в них погибло свыше 80 000 мирных жителей, в том числе детей, которых использовали в донорских целях. Мемориал планируется открыть в 2023 году.

В День единых действий в каждом регионе России пройдут памятные мероприятия, уроки, возложения цветов, форумы, акции и конкурсы, лекции и встречи.

В этом году исполняется 80 лет со дня принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». Этот указ издан 19 апреля 1943 года был и стал правовым основанием для возбуждения расследований преступлений немецких оккупантов в годы Великой Отечественной войны и последующих судебных процессов над нацистскими преступниками.