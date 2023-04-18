|
|
В НАСА призвали США активнее работать с Россией и Китаем по программе полетов на Луну
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Дзен
Вашингтон мог бы активнее сотрудничать с Россией и Китаем над программой полетов на Луку, но для этого нужна политическая воля со стороны властей всех стран, заявил астронавт НАСА Виктор Гловер, который стал членом новой пилотируемой миссии на орбиту Луны, на полях проходящего в Колорадо космического симпозиума.
Он напомнил, что Конгресс США ничего не говорил о невозможности сотрудничать с КНР. Также можно было бы активнее развивать сотрудничество с Россией, передает РИА «Новости».
Гловео отметил, что США сотрудничают с Россией на Международной космической станции. Это, по словам астронавта, является одним из лучших примеров отношений между США и Россией.
Астронавт полагает, что расширение сотрудничества требует воли и в Москве, и в Вашингтоне, а также осознания необходимости «дать место друг другу» – как это делают члены экипажа космического корабля.
«На моем уровне мы освобождаем место друг для друга. Сергей (Кудь-Сверчков), Сергей (Рыжиков), Сергей (Прокопьев), Дима (Петелин), Иван (Вагнер) – одни из моих лучших друзей. И, если бы наши лидеры могли поучиться у нас, думаю, у нас был бы шанс это сделать», – добавил астронавт.
По словам Гловера, ключевым в освоении космоса является сотрудничество людей, совместно решающих сложные задачи. Для этого необходимо лидерство.
«НАСА и США демонстрируют лидерство, предоставляя другим странам возможность работать с нами», – сказал он, отметив, что у НАСА на корабле могло бы быть четыре человека, но вместо этого одно место отдается Канаде. «Это означает, что иногда нам приходится что-то отдавать ради работы вместе», – пояснил астронавт.
Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, как Луна сблизит Китай и Россию.
Медведев назвал позором заявления Блинкена о Хиросиме и Нагасаки
|
|
Зампред Совбеза России назвал позором заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «разрушения Хиросимы и Нагасаки – свидетельство безмерных человеческих страданий».
Он напомнил, что главы МИД стран «Группы семи» призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны. Блинкен в свою очередь вспомнил о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.
«При этом не упомянув свою страну, которая преступление и совершила», – прокомментировал Медведев в своем Telegram.
«Вот же лживые твари. Они применяют ядерное оружие, но не каются», – добавил он.
По словам Медведева, США «бесконечно лицемерят и врут своим и чужим», но утверждают, что Россия распространяет «ложную информацию» по Украине.
Запад требует от России выдать какие-то гарантии про ядерное оружие, но по сути намекают на будущий ядерный конфликт с НАТО.
При этом встреча министров иностранных дел G7 проходит в Японии. «Там, где от ядерной бомбардировки погибли сотни тысяч. Стране, чье руководство по сути плюет на могилы своих соотечественников, убитых американцами. Какой позор!» – заключил Медведев.
Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил об отсутствии оснований у России применять ядерное оружие.
В Нью-Йорке обнаружили секретный участок полиции Китая
Минюст США: В Нью-Йорке обнаружили секретное отделение полиции Китая, двое его сотрудников арестованы
|
|
Соединенные Штаты нашли «секретный участок» китайской полиции в Нью-Йорке и арестовали двух его сотрудников, заявило министерство юстиции США.
Представитель министерства на пресс-конференции обвинил подозреваемых в оформлении официальных китайских документов и оказании других «правительственных услуг», а также в преследовании диссидентов, передает РИА «Новости».
Как указал он, подозреваемые работали сообща над созданием полицейского участка в Чайна-тауне на Манхэттене от имени национальной полиции китайского правительства. По его словам, участок функционировал с февраля 2022 года, а его сотрудники были «жителями Нью-Йорка».
Представитель министерства отметил, что США не нужны секретные полицейские участки в «великом городе». Он призвал живущих в Нью-Йорке китайцев без опаски обращаться в американские правоохранительные органы.
Кроме того, прокурор США по восточному округу Нью-Йорка Бреон Пис заявил, что США предъявили обвинения 34 офицерам полиции КНР, которые входят в оперативную группу, именуемую рабочей группой «спецпроекта 912». По его словам, это не обычная полиция, она не защищает людей и не борется с преступлениями, а наоборот, совершает преступления.
По словам представителя американской юстиции, указанные лица обвиняются в преследовании демократических активистов и диссидентов, находящихся за пределами КНР, в том числе в Нью-Йорке.
НАТО начало подготовку к боевым действиям у границ России
NYT: НАТО готовится к боевым действиям в связи с конфликтом на Украине и направило войска в восемь стран у границы с РФ
|
|
НАТО ведет подготовку к боевым действиям из-за ситуации на Украине, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления, сообщает американское издание The New York Times.
Как утверждает американское издание, Североатлантический альянс переходит от стратегии сдерживания с помощью угрозы ответного удара к стратегии сдерживания воспрещением, которая подразумевает большее число военных, постоянно находящихся на границе с Россией, большую интеграцию военных планов между США и союзниками, увеличение расходов на оборону, а также рост детальных требований к союзникам относительно того, какими силами и оборудованием они должны обладать, передает РИА «Новости».
Как утверждается в материале, сейчас цель НАТО заключается в том, чтобы не только активизировать свои силы, но и сделать их более заметными для Москвы, в рамках этой стратегии Североатлантический альянс уже направил войска из разных стран в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.
Как заявил высокопоставленный источник в НАТО, в рамках новых планов командующий объединенными силами альянса в Европе и Европейским командованием Вооруженных сил США Кристофер Каволи впервые со времен холодной войны интегрирует военные планы Соединенных Штатов и других союзников. Источник добавил, что американцы вернулись в Европу и теперь решают с НАТО, как именно США будут «защищать» Европу.
Напомним, в прошлый четверг Москва предупредила о возрастающих рисках военного столкновения с НАТО.
В МИД пригрозили западным дипломатам выдворением за подрывную работу в России
Захарова: Занимающиеся подрывной деятельностью западные дипломаты будут выдворены из России
|
|
Западным дипломатам, которые будут вовлечены в подрывную деятельность в России, грозит выдворение из страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД, говорится, что любые действия США, Британии и Канады, других недружественных стран, присоединившихся к оголтелой русофобии англосаксов, направленные на разжигание розни и вражды в обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в эту подрывную работу дипломаты – выдворяться из России, передает ТАСС.
Она также подчеркнула, что заявления послов США, Канады и Великобритании после приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в России иноагентом) являются вмешательством во внутренние дела РФ.
Ранее Захарова прокомментировала посещение оглашения приговора Владимиру Кара-Мурзе иностранными дипломатами, отметив, что после того как послы США и Британии освоили ступеньки Мосгорсуда, им надо посетить ступеньки МИДа, чтобы вспомнить, чем должны заниматься дипломаты.
На Западе предрекли Украине новый Майдан
Politico: После окончания российской спецоперации Украину ждет новый Майдан
|
|
После окончания российской спецоперации Украину ждет новый госпереворот, пишет Politico.
Как отметил в комментарии изданию экс-министр Украины, имя которого не называется, после окончания российской спецоперации «люди с нетерпением будут ждать перемен. Будут хотеть денег и справедливости, а также завершения реформы, которую требовали еще в 2014 году», причем, по его мнению, захотят как можно быстрее. «Майдан может повториться», – заключил бывший украинский министр, передает канал 360.
Украинский чиновник добавил, что пока еще сохраняющийся рейтинг президента страны Владимира Зеленского в основном связан с текущим конфликтом, но сразу после его окончания упадет до показателей, наблюдавшихся до начала спецоперации. Зеленскому непременно припомнят пустые обещания бороться с коррупцией.
О том, что украинского лидера ждет расплата «за коррупционный режим и авторитарный стиль правления», заявил и оппозиционный львовский депутат Николай Княжицкий.
А депутат Рады от партии «Голос» Инна Совсун предупредила, что «приближается десятилетний рубеж, после которого украинцы склонны проводить Майдан».
Отметим, что 23 года назад Владимир Путин впервые посетил Украину, где провел переговоры с Леонидом Кучмой. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже тогда он предупреждал Украину об угрозе НАТО.
«Русская весна»: Украинские военные в Польше оторвали башню немецкому танку Leopard 2A4
|
|
В Польше во время подготовки к боям на территории Украины с использованием поставленного Германией вооружения танк Leopard 2A4 с экипажем ВСУ воткнулся орудием в землю, вследствие чего башня машины оторвалась.
Как сообщает «Русская Весна», ЧП произошло во время тренировки украинского экипажа на польском полигоне перед отъездом на линию боевого соприкосновения.
Фотографии с места аварии опубликовал офицер запаса армии Польши Петр Павелка, передает «Царьград».
По его словам, один из танков наехал на другой, проехал по корпусу военной машины, вырвав с корнем башню.
«Честно говоря, не могу вспомнить, чтобы видел такое неумелое управление бронемашиной», – прокомментировал польский офицер увиденное.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что западные представители провели для «Леопардов» принудительный даунгрейд. Так, украинские танкисты писали в соцсетях, что «на танках нет брони, пушка плохого качества, такие же стабилизаторы, а кумулятивы еще хуже».
ВС России нанесли удар по скоплениям войск и техники ВСУ под Северском
Минобороны: Российские артиллеристы нанесли групповой удар из РСЗО по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Северском
|
|
Российские артиллеристы нанесли групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники вооруженных силы Украины (ВСУ) в районе Северска из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град», сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
В Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Северск артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» 2-го армейского корпуса Южного военного округа ВС России был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ, передает РИА «Новости».
Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация ЮВО нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник понес потери в живой силе и технике.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» также информировал, что в районах населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Карловка, на авдеевском, марьинском направлениях крупнокалиберная артиллерия ВС России нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск, в результате противник понес потери в личном составе и военной технике.
Накануне стало известно, что киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска.
Послов США, Британии и Канады вызвали в МИД
МИД России вызвал послов США, Великобритании и Канады
В российский МИД вызваны послы Соединенных Штатов, Великобритании и Канады, сообщили в МИД России.
Отмечается, что послов вызвали в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, передает РИА «Новости».
ВСУ стянули войска для форсирования Днепра в Херсонской области
Сальдо: Украинские военные готовятся форсировать Днепр в Херсонской области
Скопление группировки украинских войск фиксируется на правом берегу Херсонской области, ВСУ демонстрируют готовность к форсированию Днепра, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».
Сальдо отметил, что ВСУ забирают на вооружение практически весь малотоннажный флот, малые суда, лодки, на которых херсонцы ездили на дачи, передвигались по Днепру и его притокам. По его словам, весь этот речной транспорт задействован военными, что явно говорит о возможном использовании лодок для десанта, переброски и форсирования Днепра, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВСУ стали отправлять через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых позиций.
До этого Сальдо заявил, что все попытки ВСУ форсировать Днепр обречены на провал.
Разработчик «Бурана» задержан при попытке покинуть Россию
Один из разработчиков космического корабля «Буран» Кибальченко задержан при попытке покинуть Россию
|
|
Одного из разработчиков советского космического корабля многоразового использования «Буран» Александра Кибальченко задержали при попытке незаконно выехать из страны, его подозревают в заказном убийстве бывшего зятя, сообщил источник в правоохранительных органах.
Он отметил, что Кибальченко сбежал из-под домашнего ареста, проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по этому факту, сообщил ТАСС.
Следователи также устанавливают возможных пособников, назначены экспертизы. Оперативники задержали Кибальченко после допроса и сопроводили в один из судов столицы, где ему поменяли меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.
В 2021 году сообщалось, что разработчик многоразового космического орбитального корабля «Буран» Александр Кибальченко обвиняется в заказе и организации убийства бывшего зятя в Москве.
Следствие считает, что Кибальченко решил устроить покушение из-за споров при разводе с его дочерью.
Вышедших из окружения в Белогоровке спецназовцев «Ахмата» представили к наградам
Алаудинов: Вышедших из окружения в Белогоровке после пяти дней атак ВСУ бойцов «Ахмата» представили к госнаградам
Бойцы спецназа «Ахмат», вышедшие из окружения в Белогоровке и захватившие пленных после пяти дней атак украинских войск, представлены к наградам, сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов в эфире канала «Россия 1».
Командир спецназа «Ахмат» отметил, что все бойцы вели себя героически и заслужили государственные награды. По его словам, в Белогоровке их отряд взял в плен несколько солдат ВСУ и добыл необходимые разведданные, передает РИА «Новости».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о героизме бойцов спецназа «Ахмат», которые пять дней отражали атаку противника, будучи в окружении в районе Белогоровки.
Между тем в Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация ЮВО нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник понес потери в живой силе и технике.
Алиев объявил ультиматум проживающим в Карабахе армянам
Алиев заявил о необходимости армянам в Карабахе принять гражданство Азербайджана
Проживающим в Карабахе армянам необходимо принять азербайджанское гражданство либо искать другое место жительства, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Внутренние дела Азербайджана власти страны не намерены ни с кем обсуждать, а Карабах является внутренним делом Азербайджана, заявил Алиев в интервью «АзТВ», передает ТАСС.
Армянам, живущим в Карабахе, нужно либо принять гражданство, либо «искать себе другое место жительства». По его словам, в этом вопросе в регионе есть «полная свобода» и предлагаются «все демократические свободы» для выбора.
Алиев добавил, что этот вопрос должен найти решение на основе прав человека.
Путин посетил в ЛНР штаб Национальной гвардии «Восток»
Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике
|
|
Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике и поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, сообщила пресс-служба Кремля.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.
Также Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копию иконы. Это первое посещение президентом РФ Луганской народной республики, передает ТАСС.
Глава государства прилетел в ЛНР на вертолете, после чего во внедорожнике проехал в штаб. На месте его встретил Лапин и доложил обстановку по-военному.
Путин поприветствовал его рукопожатием, после чего обратился к остальным присутствующим, поздоровался с ними и жестом предложил сесть за стол для обсуждения. В поездке президент был в строгом костюме с черной водолазкой.
Отмечается, что это первое посещение президентом Херсонской области и ЛНР.
Ранее президент РФ посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.
В Кремле назвали владельца оригинала иконы, копию которой Путин подарил военным
В Кремле заявили, что владельцем оригинала иконы, копию которой Путин подарил военным, был министр Петр Ванновский
|
|
Копии иконы «Спас Нерукотворный», которые президент Владимир Путин подарил военным во время посещения штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, принадлежали военному министру Петру Ванновскому, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Оригинал иконы будет передан в главный храм Вооруженных сил России, передает ТАСС. Всего у иконы есть две копии. Одна передана Путиным в ЛНР, другая – в Херсонскую область.
Икона «Спас Нерукотворный» была подарена Ванновскому Александром III. Песков напомнил, что при Ванновском «происходило очень активное становление и развитие наших вооруженных сил».
Путин передал икону-складень с образом Спаса Нерукотворного военачальникам в ходе совещания в штабе. Глава государства рассказал, что оригинал иконы принадлежал «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
При этом блогеры предполагали, что речь идет о графе Дмитрии Милютине.
«Роснефть» потребовала компенсации от Германии за свой НПЗ
|
|
«Роснефть» требует от Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ компенсации за убытки, понесенные в результате внешнего управления Федерального сетевого агентства нефтеперерабатывающим заводом в городе Шведт на востоке Германии, сообщил берлинский адвокат компании Бертран Мальмендье.
Он отметил, что «Роснефть» подала заявление в Минэкономики ФРГ с требованием возместить убытки после первых шести месяцев внешнего управления НПЗ в Шведте в Германии, передает ТАСС.
В то же время он подтвердил, что «Роснефть» подала иск против продления внешнего управления Федерального сетевого агентства нефтеперерабатывающим заводом в Шведте.
Завод в Шведте снабжает нефтепродуктами большую часть восточной части Германии, включая аэропорт Берлина. В ноябре 2021 года сообщалось, что «Роснефть» выкупает долю Shell в НПЗ PCK в Германии в размере 37,5%, однако о закрытии этой сделки не сообщалось. Еще одним акционером НПЗ является итальянская Eni с долей 8,33%, которая начала ее продажу. Завод связан с трубопроводной системой «Дружба», по которой ранее поставлялась российская нефть в ФРГ.
Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Германии фактически отняли актив «Роснефти» .