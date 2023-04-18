В НАСА призвали США активнее работать с Россией и Китаем по программе полетов на Луну

Вашингтон мог бы активнее сотрудничать с Россией и Китаем над программой полетов на Луку, но для этого нужна политическая воля со стороны властей всех стран, заявил астронавт НАСА Виктор Гловер, который стал членом новой пилотируемой миссии на орбиту Луны, на полях проходящего в Колорадо космического симпозиума.

Он напомнил, что Конгресс США ничего не говорил о невозможности сотрудничать с КНР. Также можно было бы активнее развивать сотрудничество с Россией, передает РИА «Новости».

Гловео отметил, что США сотрудничают с Россией на Международной космической станции. Это, по словам астронавта, является одним из лучших примеров отношений между США и Россией.

Астронавт полагает, что расширение сотрудничества требует воли и в Москве, и в Вашингтоне, а также осознания необходимости «дать место друг другу» – как это делают члены экипажа космического корабля.

«На моем уровне мы освобождаем место друг для друга. Сергей (Кудь-Сверчков), Сергей (Рыжиков), Сергей (Прокопьев), Дима (Петелин), Иван (Вагнер) – одни из моих лучших друзей. И, если бы наши лидеры могли поучиться у нас, думаю, у нас был бы шанс это сделать», – добавил астронавт.

По словам Гловера, ключевым в освоении космоса является сотрудничество людей, совместно решающих сложные задачи. Для этого необходимо лидерство.

«НАСА и США демонстрируют лидерство, предоставляя другим странам возможность работать с нами», – сказал он, отметив, что у НАСА на корабле могло бы быть четыре человека, но вместо этого одно место отдается Канаде. «Это означает, что иногда нам приходится что-то отдавать ради работы вместе», – пояснил астронавт.

Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, как Луна сблизит Китай и Россию.