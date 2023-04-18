Представительство ЕС: Непродление зерновой сделки будет «катастрофичным»

Представительство ЕС в России заявило о катастрофических последствиях в случае непродления зерновой сделки, сообщили СМИ.

Как пишет РБК, в представительстве ЕС в России заявили, что в Брюсселе будут сожалеть, если зерновая сделка не будет продлена, срок действия соглашения истекает 18 мая, если стороны не договорятся о новой пролонгации. Там добавили, что будут «ожидать катастрофических последствий».

В представительстве заявили, что «Россия выдвигает новые и сложные условия для продления зерновой сделки, часто не связанные с целями соглашения». В качестве примера там привели экспорт запчастей для сельхозтехники из ЕС в Россию.

Ранее МИД России отмечал, что зерновая сделка продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт киевского режима и отвечает только интересам западных стран.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тенденций к улучшению по второй части договоренностей в зерновой сделке не наблюдается, потому ее перспективы не столь радужные.