Противники пенсионной реформы решили сорвать Олимпиаду во Франции

Противники пенсионной реформы угрожают в Twitter сорвать Олимпиаду во Франции

Противники пенсионной реформы во Франции публикуют в соцсетях сообщения с призывом сорвать подготовку и проведение Олимпийских игр из-за решения французских властей увеличить возраст выхода на пенсию.

Хэштег «Нет выхода на пенсию, нет Олимпийских игр» начал набирает популярность в соцсетях Twitter и Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Призыв поддерживается и анонимными активистами, и некоторыми организациями, передает РИА «Новости». При этом конкретных шагов по срыву подготовки и проведения Олимпийских игр в сообщениях пока не звучит.

Несмотря на то, что многие протестующие поддержали идею, широкого распространения предложение еще не получило. Главы профсоюзов также выступили против предложения.

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет, документ был опубликован в «Официальной газете Французской республики». В Лионе на юго-востоке Франции полиция применила слезоточивый газ для того, чтобы разогнать протестующих. В пятницу Конституционный суд Франции одобрил повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет.