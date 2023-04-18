Мирошник: Визитом в зону СВО Путин продемонстрировал уверенность в победе

Мирошник: Путин проверил ключевые оборонительные позиции в зоне СВО

Приезд Владимира Путина в ЛНР и Херсонскую область поднимет дух наших военнослужащих и одновременно продемонстрирует противнику решимость РФ оборонять наши рубежи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее президент России посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР.

«Обстановка в зоне СВО сейчас напряженная – ходит много слухов о возможном контрнаступлении ВСУ. В связи с этим личный приезд главнокомандующего фактически на главные оборонительные рубежи ВС РФ приобретает колоссальное значение», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«В первую очередь это важно для наших солдат. Президент лично проверил их боеготовность, мотивацию. Он поддержал всех ребят, которые сейчас находятся на фронте. Подобные встречи всегда положительно сказываются на моральном духе военных», – отмечает эксперт.

«Нам также было необходимо продемонстрировать противнику полную готовность отразить любые атаки. Среди сотен новостей о возможном контрнаступлении ВСУ неожиданно появятся сообщения о приезде Владимира Путина. Конечно, это демонстрация уверенности России в своих действиях и огромный идеологический удар по врагам. Думаю, это сообщение услышат и западные кураторы Украины», – резюмирует Мирошник.

Ранее президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил лидеру РФ о том, что группа занимает оборону в соответствии с распоряжениями.



Кроме того, Путин поздравил военнослужащих с Пасхой и передал им копию иконы, которая, как подчеркнул глава государства, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».

Позже президент РФ посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, где заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Путин также поздравил солдат с Пасхой.

Примечательно, что визит президента проходит на фоне обсуждения в западных СМИ даты планируемого контрнаступления ВСУ. По их данным, масштабная атака начнется 30 апреля.

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