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18 апреля, вторник | Последнее обновление — 11:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Мирошник: Визитом в зону СВО Путин продемонстрировал уверенность в победе
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Африка сегодня – это не только материк с населением почти 1,5 млрд человек, которое продолжает бурно расти, но и главная территория войны на нашей планете. Если бы кому-то пришло в голову бороться за «мир во всем мире», это на две трети была бы борьба за мир в Африке.
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К пока еще британской Шотландии и испанской Каталонии, требующим независимости, вскоре вполне может присоединиться польская Силезия. Особенно если процесс поддержит соседняя Германия, владевшая Силезией до XX века.
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Если вас будет беспокоить жестокость приговоров откровенным врагам России, то я рекомендую соотносить это с жизнями наших солдат, погибших за Родину.
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Мирошник: Визитом в зону СВО Путин продемонстрировал уверенность в победе
Мирошник: Путин проверил ключевые оборонительные позиции в зоне СВО
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Приезд Владимира Путина в ЛНР и Херсонскую область поднимет дух наших военнослужащих и одновременно продемонстрирует противнику решимость РФ оборонять наши рубежи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее президент России посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР.
«Обстановка в зоне СВО сейчас напряженная – ходит много слухов о возможном контрнаступлении ВСУ. В связи с этим личный приезд главнокомандующего фактически на главные оборонительные рубежи ВС РФ приобретает колоссальное значение», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В первую очередь это важно для наших солдат. Президент лично проверил их боеготовность, мотивацию. Он поддержал всех ребят, которые сейчас находятся на фронте. Подобные встречи всегда положительно сказываются на моральном духе военных», – отмечает эксперт.
«Нам также было необходимо продемонстрировать противнику полную готовность отразить любые атаки. Среди сотен новостей о возможном контрнаступлении ВСУ неожиданно появятся сообщения о приезде Владимира Путина. Конечно, это демонстрация уверенности России в своих действиях и огромный идеологический удар по врагам. Думаю, это сообщение услышат и западные кураторы Украины», – резюмирует Мирошник.
Ранее президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил лидеру РФ о том, что группа занимает оборону в соответствии с распоряжениями.
Кроме того, Путин поздравил военнослужащих с Пасхой и передал им копию иконы, которая, как подчеркнул глава государства, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Позже президент РФ посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, где заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Путин также поздравил солдат с Пасхой.
Примечательно, что визит президента проходит на фоне обсуждения в западных СМИ даты планируемого контрнаступления ВСУ. По их данным, масштабная атака начнется 30 апреля.
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В Сети показали кадры военного кладбища в Днепропетровске
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В Сети опубликовали кадры кладбища в Днепре (Днепропетровск), где хоронят погибших украинских военных.
На видео показана часть кладбища с многочисленными свежими могилами украинских военных. Местные жители рассказали, что могил стало в четыре раза больше.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников высказался о потерях ВСУ, сравнив их с числом жертв землетрясения в Турции, где погибли свыше 50 тыс. человек.
Власти Украины не публикуют данные о численности погибших солдат ВСУ, заявляя, что эта информация будет раскрыта после окончания конфликта. При этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко называл это число «ужасным».
Президент Украины Владимир Зеленский обещал опубликовать эти данные в «подходящий момент». В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 тыс. погибших в конфликте украинских военных, однако позже из публикации убрали эту оценку. В ЕК пояснили, что фон дер Ляйен якобы говорила об общем числе погибших и раненых солдат.
Летчик Су-34: Из-за дефицита пилотов истребители ВВС Украины пилотируют натовские наемники
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Самолетами ВВС Украины сейчас управляют в большинстве своем иностранные наемники, рассказал газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности офицер, летчик ВКС РФ, участвующий в спецоперации. Это объясняется почти полным уничтожением опытных украинских военных летчиков.
«У Украины практически не осталось боевых летчиков. Те, кто сейчас летает на украинских самолетах, это в основном наемники», – рассказал газете ВЗГЛЯД летчик, командир экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34, принимающий сейчас участие в СВО на Украине.
Как уже писала газета ВЗГЛЯД, в ходе спецоперации за последний год ВКС РФ уничтожили большинство опытных украинских военных летчиков. Официально о том, что в составе украинских ВВС воюют граждане других государств, не сообщалось. Однако достоверно известно об участии иностранных наемников (в том числе граждан стран НАТО) в наземных боях на стороне ВСУ.
Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении в ходе спецоперации иностранных наемников, в частности, об этом упоминается и в сводке МО от 17 апреля. Страны НАТО отрицают прямое участие своих военнослужащих в конфликте, однако подтверждают присутствие на Украине «добровольцев».
«Надев украинскую форму, натовский пилот тут же становится украинским наемником, – поясняет летчик газете ВЗГЛЯД. – Подписывают контракт и отрабатывают. Невозможно доказать, что это действующий военнослужащий страны блока НАТО. Если наши возьмут такого в плен, то на Западе скажут, что из ВВС Германии или Польши он давно уволен».
Истребители МиГ-29, стоящие на вооружении ВВС Украины, до последнего времени эксплуатировали и ряд стран НАТО – Польша, ФРГ, Словакия, Болгария и другие. В понедельник стало известно, что Словакия завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Ранее несколько аналогичных машин Украине передала Польша.
Подготовка квалифицированного военного летчика занимает длительный срок – до 10-15 лет.
Западные СМИ назвали дату планируемого украинского контрнаступления
Newsweek: Украина запланировала контрнаступление на 30 апреля
Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля, сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы.
Запад направляет поставки и поддержку на Украину в преддверии наступления, передает РИА «Новости».
В статье говорится, что США и союзники «смотрят в будущее» и заняты подготовкой Киева к контрнаступлению.
Также, по данным издания, американская разведка «тщательно следит за боевыми действиями вокруг Бахмута (Артемовск)».
США составляют карты расположения российских войск вплоть до отдельных траншей, также разведка отслеживает каждый электронный сигнал, от отдельных мобильных телефонов до радаров, пишет Newsweek.
Отмечается, что для Киева потеря Артемовска станет «психологическим ударом», но сам город не является «жизненно важным» для конфликта в целом.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время».
Эксперты: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину
Эксперт Волхонский: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину
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Государства глобального Юга недовольны политикой двойных стандартов западных стран в части финансовой помощи развивающимся странам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Станислав Ткаченко и Борис Волхонский. Ранее стало известно, что выделение 15 млрд долларов Украине по линии МВФ вызвало гнев глобального Юга.
«Транш Международного валютного фонда был предоставлен Украине в нарушение всех внутренних правил и процедур. Это говорит если не об утрате МВФ своей репутации в целом, то уж точно о максимальной политизации структуры», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Страны глобального Юга часто кредитуются в МВФ. Однако эти займы выдаются под большой процент и с рядом дополнительных условий. Развивающимся государствам дают максимум несколько сотен миллионов долларов. Сумма в 15 млрд долларов, предоставленная Украине, по их меркам огромна. Кроме того, этот транш выделен практически без каких-либо гарантий возврата. Яркий пример политики двойных стандартов США. Поэтому гнев стран глобального Юга оправдан», – акцентирует эксперт.
«Государствам глобального Юга надоело, что деньги тратят в пустоту, вместо того чтобы направить их на решение более серьезных и значимых проблем. Сегодня в целом центр тяжести мировой политики и экономики переносится в Азию, поэтому растет важность мнений государств региона по всем вопросам, включая, например, и украинский кризис», – добавил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.
«Кроме того, глобальный Юг серьезно влияет на голосование в ООН. Так как у стран нет единой позиции и каждая придерживается своего мнения, их роль становится все более и более весомой. В связи с этим обостряется и борьба за их лояльность», – полагает собеседник.
Ранее стало известно, что выделение Международным валютным фондом транша более чем в 15 млрд долларов Украине вызвало гнев у глобального Юга. Об этом заявил колумнист Bloomberg Михир Шарм. По его словам, это недовольство становится фоном для весенних совещаний Всемирного банка и МВФ, а также является серьезной проблемой для западных стран, поскольку его попытки помочь Украине только усугубляют ситуацию.
О выделении Киеву 15,6 млрд долларов по линии МВФ стало известно в конце марта. Сообщалось, что средства планируется направить на удовлетворение срочных финансовых потребностей, указали в организации. Кроме того, отмечалось, что это крупнейший кредит для Украины и первый большой пакет финансирования от МВФ для страны, участвующей в конфликте.
Накануне этого события глава МВФ Кристалина Георгиева пожаловалась на несправедливое распределение благ между странами. Кроме того, она призвала диверсифицировать глобальные цепочки поставок, а также обеспечить их большую защиту. Эти заявления были сделаны на фоне недовольства государств глобального Юга Западом в вопросах распределения вакцин от коронавируса и возмещения ущерба от последствий климатических изменений. Россия указывала, что в рамках продуктовой сделки лишь мизерная часть попадает в бедные страны.
Ранее газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Китай и Бразилия возглавят глобальный Юг в борьбе с Западом.
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В Пентагоне назвали продолжительность боевых действий на Украине
Замминистра обороны США оценил вероятность переговоров России и Украины
Переговоры Москвы и Киева не неизбежны, заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль.
Возможность переговоров не неминуема, боевые действия, вероятнее всего, продлятся несколько месяцев, заявил Каль в интервью Foreign Policy, передает ТАСС.
Обе стороны пытаются достичь преимущества на поле боя, добавил он.
Ранее Washington Post сообщало, что в «секретных документах» Пентагона, которые якобы утекли в Сеть, указывалось на малую вероятность начала мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году.
Путин посетил в ЛНР штаб Национальной гвардии «Восток»
Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике
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Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике и поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, сообщила пресс-служба Кремля.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.
Также Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копию иконы. Это первое посещение президентом РФ Луганской народной республики, передает ТАСС.
Глава государства прилетел в ЛНР на вертолете, после чего во внедорожнике проехал в штаб. На месте его встретил Лапин и доложил обстановку по-военному.
Путин поприветствовал его рукопожатием, после чего обратился к остальным присутствующим, поздоровался с ними и жестом предложил сесть за стол для обсуждения. В поездке президент был в строгом костюме с черной водолазкой.
Отмечается, что это первое посещение президентом Херсонской области и ЛНР.
Ранее президент РФ посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.
ВС России нанесли удар по скоплениям войск и техники ВСУ под Северском
Минобороны: Российские артиллеристы нанесли групповой удар из РСЗО по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Северском
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Российские артиллеристы нанесли групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники вооруженных силы Украины (ВСУ) в районе Северска из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град», сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
В Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Северск артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» 2-го армейского корпуса Южного военного округа ВС России был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ, передает РИА «Новости».
Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация ЮВО нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник понес потери в живой силе и технике.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» также информировал, что в районах населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Карловка, на авдеевском, марьинском направлениях крупнокалиберная артиллерия ВС России нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск, в результате противник понес потери в личном составе и военной технике.
Накануне стало известно, что киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска.
Командующий группировкой «Днепр» сообщил Путину о выполнении распоряжения занять оборону
Командующий группировкой «Днепр» генерал-полковник Макаревич сообщил Путину о выполнении распоряжения занять оборону
Группа российских войск «Днепр» во время спецоперации занимает оборону в соответствии с распоряжением, доложил российскому лидеру Владимиру Путину командующий группировкой генерал-полковник Олег Макаревич.
По его словам, «товарищ верховный главнокомандующий ВС России (президент – прим. ВЗГЛЯД) в курсе, что группировка «Днепр» занимает оборону в соответствии с распоряжением, передает ТАСС.
Ранее в пресс-службе главы государства сообщили, что президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении.
Словакия объяснила запрет на ввоз продуктов с Украины
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Словацкие власти ввели запрет на ввоз отдельных видов продуктов с украинской территории, сроки действия определят в зависимости от ситуации, заявило министерство сельского хозяйства страны.
На партии сельхозпродуктов, идущих транзитом с Украины через территорию Словакии, планируют ставить пломбы, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».
Также действует запрет на переработку зерновых, поступающих с Украины, глава министерства Самуэл Влчан заявил, что приоритетом для властей является охрана здоровья жителей и обеспечение стабильности внутреннего рынка агропромышленной продукции, а также предотвращение роста цен на продовольствие.
Министерство указало перечень из 30 позиций, запрещенных к ввозу с украинской территории. В него вошли пшеница, рожь, ячмень, соевые бобы, несколько видов семян, обработанные фрукты, овощи.
Отмечается, что запрет вводится с 19 апреля.
Напомним, в понедельник СМИ сообщили о приостановке импорта зерна с Украины в Словакию. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.
Путин прибыл в штаб войск «Днепр» на вертолете
Президент Владимир Путин на вертолете прибыл в штаб войск «Днепр»
Российский лидер Владимир Путин на вертолете прилетел в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин прилетел на вертолете, после чего пересел в автомобиль. Сам он был не за рулем, его встретил командующий группировкой войск «Днепр» генерал-полковник Олег Макаревич, передает РИА «Новости».
В штабе президент заслушает доклады и поздравит военнослужащих с праздником Пасхи.
Кроме того, глава государства передал военным копию иконы, которая принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Уточняется, что президент после этого на вертолете переместился в штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, чтобы заслушать доклады об обстановке на этом направлении.
По информации пресс-службы Кремля, рабочие поездки Путина заранее не готовились, передает ТАСС.
Политологи объяснили присутствие зарубежных послов на оглашении приговора Кара-Мурзе
Политолог Данилин: Британия наверняка захочет выменять своего подданого Кара-Мурзу
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Владимир Кара-Мурза, признанный в России иноагентом, надеялся, что подданство Великобритании спасет его от наказания за антироссийскую деятельность. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин. Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене.
«Присутствие на заседании суда послов и резкая реакция на приговор в Британии, США и других странах – объяснимы. Владимир Кара-Мурза помимо российского гражданства имеет подданство Великобритании и вид на жительство в США. Он иностранный гражданин», – сказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
«При этом, будучи гражданином России, Кара-Мурза занимался подрывной деятельностью внутри нашей страны и надеялся, что подданство другой страны спасет его от заслуженного наказания. Он думал, что это игрушки. Но нет, все очень серьезно. Он изменник, и за это он получил заслуженное наказание», – считает политолог.
«Давление иностранных послов и в целом западных стран на наше правосудие недопустимо. Если они заинтересованы в освобождении своего подданного – их право предложить варианты с обменом», – отмечает собеседник.
Вместе с тем в своем Telegram-канале Данилин отметил, что будь Кара-Мурза «гражданином России, я бы сказал, что этот приговор – запредельный». «Что это ужасно и несправедливо много. Но он – подданный Великобритании. И поэтому приговор в целом жесткий, но, я думаю, Лондон поменяет Кара-Мурзу на кого-нибудь нужного нам. Через годик-другой он, подав заявление о выходе из российского гражданства, будет гадить вместе с англичанкой (собственно, почему вместе – он и есть англичанин)», – пишет политолог.
Директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко полагает, что «Кара-Мурза – это один из тех самых «хороших русских», на которых Запад делает ставку».
«Меня удивляло, когда еще лет десять назад западные эксперты и дипломаты спрашивали мое мнение насчет Кара-Мурзы. Это позволяет сделать выводы о том, что иностранные кураторы вели его достаточно долгое время. Я думаю, что его символическую фигуру будут пытаться использовать в политических целях», – отметил он.
Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, а также распространении фейков о российской армии.
По словам судьи Сергея Подопригорова, помимо отбывания наказания в колонии Кара-Мурза будет обязан выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей. Также на него наложен запрет на журналистскую деятельность на срок до семи лет и ограничение свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии.
На оглашение приговора Кара-Мурзе прибыли дипломаты из США, Великобритании и Дании. Как сообщила адвокат осужденного Мария Эйсмонт, защита публициста подаст апелляцию на решение суда. «Мы считаем, что при рассмотрении этого дела был допущен ряд серьезных процессуальных нарушений, а потому обжалуем его», – заявила она.
В октябре в отношении Кара-Мурзы завели уголовное дело о государственной измене, его заподозрили в помощи странам НАТО, направленной против безопасности России.
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Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении
Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении
Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, сообщили в пресс-службе главы государства.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин в штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников, передает ТАСС.
Напомним, в начале прошлой недели стало известно о подготовке вооруженных сил Украины к форсированию Днепра в Херсонской области.
Путин в Херсонской области подарил десантникам икону
Путин в штабе в Херсонской области поздравил военных с Пасхой и подарил им икону
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Президент Владимир Путин в ходе посещения штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении поздравил военнослужащих с Пасхой. Глава государства передал им копию иконы, которая принадлежала, как подчеркнул Путин, «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Президент подарил икону-складень с образом Спаса Нерукотворного военачальникам во время совещания в штабе, сидя за столом в кабинете, передает ТАСС. Обращаясь к командующему ВДВ генерал-полковнику Михаилу Теплинскому, Путин отметил, что тот может взять икону с собой в войска.
Икона «Спас Нерукотворный» – это каноническое изображение лика Христа, который, согласно преданию, чудесным образом отпечатался на убрусе (платке, которым Христос вытер лицо). «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, его образ помещали над вратами крепостей. Русские воины видели в нем своего покровителя.
Это первое посещение президентом России Херсонской области.
В ходе посещения штаба Путин заслушал доклады Теплинского и командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича, а также других высших офицеров о ситуации на запорожском и херсонском направлениях.
Ранее во вторник в пресс-службе главы государства сообщили, что президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.
Путин наградил участников восстановления Крымского моста
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Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами и благодарностями представителей строительных компаний за вклад в восстановление Крымского моста.
Документ опубликован на сайте Кремля.
В списке награжденных руководитель технической службы объединенного гаража Тюменского региона филиала акционерного общества «Мостострой-11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36» Павел Бочкарев, мастер строительных и монтажных работ филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-81» Игорь Емцев, электросварщик ручной сварки филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-4» Виктор Жогин, директор филиала «Тамань» общества с ограниченной ответственностью «МТСМ-Сервис» Андрей Литвинов и многие другие.
Благодарность президента объявлена монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-10», Ростовская область Сарлыбаю Бирукуту, электрогазосварщику филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-81» Виталию Бондареву, монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-99» Артему Гуруняну, монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-90» Андрею Журкину, а также другим.
Ранее президент Владимир Путин выразил уверенность, что все мероприятия по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены в срок.
На Западе предрекли Украине новый Майдан
Politico: После окончания российской спецоперации Украину ждет новый Майдан
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После окончания российской спецоперации Украину ждет новый госпереворот, пишет Politico.
Как отметил в комментарии изданию экс-министр Украины, имя которого не называется, после окончания российской спецоперации «люди с нетерпением будут ждать перемен. Будут хотеть денег и справедливости, а также завершения реформы, которую требовали еще в 2014 году», причем, по его мнению, захотят как можно быстрее. «Майдан может повториться», – заключил бывший украинский министр, передает канал 360.
Украинский чиновник добавил, что пока еще сохраняющийся рейтинг президента страны Владимира Зеленского в основном связан с текущим конфликтом, но сразу после его окончания упадет до показателей, наблюдавшихся до начала спецоперации. Зеленскому непременно припомнят пустые обещания бороться с коррупцией.
О том, что украинского лидера ждет расплата «за коррупционный режим и авторитарный стиль правления», заявил и оппозиционный львовский депутат Николай Княжицкий.
А депутат Рады от партии «Голос» Инна Совсун предупредила, что «приближается десятилетний рубеж, после которого украинцы склонны проводить Майдан».
Отметим, что 23 года назад Владимир Путин впервые посетил Украину, где провел переговоры с Леонидом Кучмой. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже тогда он предупреждал Украину об угрозе НАТО.
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