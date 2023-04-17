Россиянам предложили направить в мировые СМИ информацию о притеснении верующих на Украине

Народный фронт предложил россиянам направить в мировые СМИ информацию о притеснении верующих на Украине

Народный фронт призывает россиян обратиться в международные СМИ и в ООН, чтобы донести до мира правду о том, как на Украине преследуют православную церковь и нарушают права верующих. В этих целях молодежное крыло Народного фронта создает кибердружину – сообщество неравнодушных граждан, готовых активно высказывать свою позицию по случаям нарушения прав человека на Украине.

«Предательство, насилие, бесчинства, которые мы видим, не ограничиваются избиением священников. На Украине сжигают церкви, оскорбляют прихожан. Можно представить, что дальше будет хуже и хуже», – заявил руководитель молодёжного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.

«Мы предлагаем инструмент, который, на наш взгляд, может помочь мировой общественности обратить внимание на происходящее. Чем больше мы отправим подобных электронных писем, тем больше мы привлечём внимание мира к этой проблеме», – сказал он.

На сайте выложен текст обращения, которое небезразличные люди могут направить по электронным адресам мировых СМИ или в ООН.

Обращения подготовлены на двух языках, там же, на сайте, есть раздел с электронными адресами организаций, куда предлагается направлять сообщения. Молодежное крыло Народного фронта планирует и далее готовить подобные инициативы для объединения усилий людей, желающих внести свой вклад в защиту человеческих ценностей. Вступить в кибердружину можно с помощью куар-кода, также расположенного на сайте.

