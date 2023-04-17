В Италии заметно подорожали макароны при падении стоимости зерна

Ассоциация сельхозпроизводителей Италии указала на рост цены на пасту при падении стоимости зерна

Цена на пасту в Италии выросла почти на 20% за год, хотя стоимость самого зерна сократилась, об этом заявила Ассоциация сельскохозяйственных производителей Coldiretti.

Стоимость пшеницы твердых сортов, из которой производят пасту, ранее была выше на 30%, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ассоциации. При этом после снижения цены на пшеницу стоимость пасты за год в Италии выросла на 18%.

В ассоциации подчеркнули, что для расхождения в ценах нет никаких оснований, поскольку макаронные изделия получают непосредственно в результате переработки пшеницы и с добавлением воды.

Рост стоимости подвергает риску бюджеты потребителей и фермеров, указали в Coldiretti.