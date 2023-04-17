Спецпредставитель президента Иванов призвал поменять закон о контроле над бездомными животными после гибели ребенка в Оренбурге

Необходимо поменять закон по обращению с бездомными животными, которые ранее нападали на людей, заявил спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

Закон, по которому отлавливаются бездомные собаки, нужно менять, чтобы те, кто заинтересован, смогли познакомиться с ними и взять их к себе, заявил Иванов в эфире «России 24», передает ТАСС.

В случае же, если у таких животных не найдется новых хозяев, то «надо быть реалистом», и проводить их гуманное усыпление. Это необходимо для того, чтобы не было бездомных животных, которые убивают людей, подчеркнул спецпредставитель президента.

В Оренбурге 16 апреля нашли несовершеннолетнего, следователи установили, что ребенок погиб после нападения бездомных собак.

Глава Омска Сергей Салмин пояснил, что после отлова этих животных придется отпустить на свободу, поскольку такой порядок устанавливает федеральное законодательство.