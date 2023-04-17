Власти Оренбурга заявили о необходимости отпустить загрызших ребенка собак

Загрызших ребенка в Оренбурге собак по закону необходимо отпустить на свободу, сообщил глава города Сергей Салмин.

Таких животных по требованию федерального законодательства нужно отловить, бирковать и выпустить на свободу, передает Ura.ru со ссылкой на сообщение официального портала города.

Между тем в пресс-службе мэрии РИА «Новости» уточнили, что в городе планируется построить муниципальный приют для безнадзорных животных, для этого хотят выделить участок площадью 8,3 тыс. кв. метров на Амурской улице города.

В это заведение будут попадать новые обитатели приюта, там будут содержаться кошки и собаки, которым нужен ветеринарный контроль или лечение. Приют сможет содержать до 500 особей единовременно.

Напомним, в воскресенье в Оренбурге возле гаражей нашли тело ребенка, Следственный комитет установил, что несовершеннолетний погиб после нападения бездомных собак.