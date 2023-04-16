Стая собак загрызла ребенка в Оренбурге

В Оренбурге в Промышленном районе возле гаражного кооператива обнаружено тело несовершеннолетнего, ребенок погиб в результате нападения бездомных собак, сообщили в Следственном комитете России.

В СК по Оренбургской области возбудили уголовное дело по признакам халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Следствие считает, что мальчик гулял недалеко от своего дома в Промышленном районе Оренбурга, где на него напала стая собак, он погиб на месте от полученных травм.

Отмечается, что в процессе расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям ответственным «за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории города Оренбурга».

Ранее девочка погибла после нападения питбультерьеров в Сочи, возбуждено уголовное дело против владельца собак.