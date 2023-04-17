В России за сутки госпитализированы 400 человек с коронавирусом

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализирован 401 человек с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России госпитализирован 401 человек, что на 12,1% меньше по сравнению с 16 апреля.

Выписано в связи с выздоровлением 5994 человека, это на 13,1% меньше по сравнению с 16 апреля. Выявлено 5789 новых случаев COVID. Подтверждено 36 летальных исходов, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России были госпитализированы 1085 человек, что на 3,6% больше по сравнению с 15 апреля.

Показатель госпитализации за прошлую неделю в расчете на 100 тыс. населения составил 4,5, снизившись в сравнении с предыдущей на 11,2%.

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за минувшую неделю (на 100 тыс. населения) составил 33,9, снизившись на 14,1%.

Увеличение заболеваемости отмечено в 18 субъектах, в том числе в девяти регионах выше, чем в среднем по стране.