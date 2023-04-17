Российские войска за сутки уничтожили более 490 украинских военных

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17 апреля, понедельник | Последнее обновление — 15:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В МИД сочли вопиющим изъятие Чехией танков из Марокко для передачи Киеву
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Рычагов влияния на ситуацию, даже в краткосрочной перспективе, у США остается все меньше. «Предательство» некогда главного ближневосточного союзника – Саудовской Аравии – пожалуй, самая большая проблема для Вашингтона.
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Долгие годы Москва придерживалась нейтралитета в конфликте израильтян и палестинцев. Возможно, пришло время все-таки выбрать одну из сторон? Ту, которая выбрала сторону России в важнейшем для Москвы процессе со времен Великой Отечественной.
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Кроме плана о мирных переговорах, у некоторых стран ЕС есть и другие замыслы. Как только ВСУ потерпят ряд серьезных поражений от русской армии, Польша, Венгрия, Румыния, заявляя о защите представителей своих этносов и украинцев, введут войска в приграничные регионы.
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Российские войска за сутки уничтожили более 490 украинских военных
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Ударами штурмовой и армейской авиации Западной» группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Двуречной, Тимковки, Табаевки и Берестового Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Под Синьковкой и Кисловкой Харьковской области, а также Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР) пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 35 военнослужащих и самоходная гаубица «Акация», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Около Купьевахи Харьковской области уничтожены украинские РЛС кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6.
Ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении поражены подразделения противника у пунктов Терны, Григоровка Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва ЛНР. Ликвидированы более 70 военнослужащих, бронемашина, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
Штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части Артемовска, сообщил Конашенков.
ВДВ, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск оказывали поддержку штурмовым подразделениям в этом районе и сковывали действия противника на флангах.
Авиацией совершены 22 вылета самолетов. Артиллерией Южной»группировки войск выполнены 54 огневые задачи.
В результате поражены подразделения ВСУ в районах пунктов Часов Яр, Богдановка,и Константиновка ДНР.
Потери противника за прошедшие сутки на этом направлении составили более 270 военнослужащих и наемников, танк, машина пехоты, семь бронемашин.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника рядом с Угледаром, Великой Новоселкой ДНР, Загорным, Малой Токмачкой и Каменским Запорожской области, перечислили в Минобороны.
Возле Новомихайловки ДНР пресечена деятельность украинской ДРГ.
За минувшие сутки на этих направлениях уничтожены до 60 военнослужащих, два пикапа и гаубица «Мста-Б».
Кроме того, у Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ангар с вооружением и техникой 65-й механизированной бригады ВСУ.
В результате огневого поражения на Херсонском направлении ликвидированы более 55 военнослужащих, американская артсистема М777, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 95 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах.
Средствами ПВО перехвачены три реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Уничтожены четыре украинских беспилотника в районах пунктов Васильевка, Верхнеторецкое, Крапивницкое ДНР и Голая Пристань Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
В Британии рассказали, как Запад ударил Украину в самый тяжелый момент
Express: Страны Евросоюза отказались от Украины в тяжелейшей ситуации
Решение Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и других продуктов питания с Украины принято в тяжелейшей для Киева ситуации, пишут британские СМИ.
Украинские фермеры оказались в сложном положении, пишет газета Express.
Издание поясняет, что Варшава и Будапешт решились на такой шаг из-за больших убытков, которые несли польская и венгерская сельскохозяйственные отрасли.
При этом земледельцы в соседних европейских государствах пожаловались, что украинское зерно стало попадать в их страны в еще больших объемах, в результате создается избыток предложения на рынке, рушатся цены, а местные предприниматели теряют прибыль, передает РИА «Новости».
В воскресенье Еврокомиссия заявила, что введенные Венгрией и Польшей запреты на поставки украинского зерна являются неприемлемыми. Тем не менее последовать примеру Варшавы и Будапешта собралась Болгария.
Западные СМИ назвали дату планируемого украинского контрнаступления
Newsweek: Украина запланировала контрнаступление на 30 апреля
Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля, сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы.
Запад направляет поставки и поддержку на Украину в преддверии наступления, передает РИА «Новости».
В статье говорится, что США и союзники «смотрят в будущее» и заняты подготовкой Киева к контрнаступлению.
Также, по данным издания, американская разведка «тщательно следит за боевыми действиями вокруг Бахмута (Артемовск)».
США составляют карты расположения российских войск вплоть до отдельных траншей, также разведка отслеживает каждый электронный сигнал, от отдельных мобильных телефонов до радаров, пишет Newsweek.
Отмечается, что для Киева потеря Артемовска станет «психологическим ударом», но сам город не является «жизненно важным» для конфликта в целом.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время».
Киев бросил в бой за Артемовск «бронемутантов» из Т-64 с пулеметом
«Русская Весна»: ВСУ используют в боях за Артемовск «бронемутантов» на базе танка Т-64 без башни, но с пулеметом
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в боях за Артемовск (Бахмут) «бронемутантов» на базе танка Т-64 без башни, но с пулеметом и динамической защитой «Контакт-1», сообщает сетевое издание «Русская Весна».
Как сообщает «Русская Весна», Киев бросает в бой за Артемовск (Бахмут) «бронемутантов» – необычную бронемашину на базе танка Т-64 без башни, но с крупнокалиберным пулеметом и динамической защитой «Контакт-1».
Некоторые пользователи предположили, что странное творение украинского сумрачного гения – это тяжелая боевая машина пехоты БМПВ-64, но, как отмечает издание, машины отличаются по форме корпуса. Другие сочли, что изделие представляет из себя необычную бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ).
Накануне в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили в Артемовске два квартала.
Стало известно о планах ВСУ бросить на деблокаду Артемовска 80 тыс. бойцов
Киевское командование решило бросить на деблокаду Артемовска 80 тыс. бойцов
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Киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска, сообщают военкоры с места событий.
Так, у Попасной сосредоточена ударная группировка в районе н. п. Звановка, Раздоловка, Веселая, а для второго флангового удара создается группировка у Константиновки, Торецка и Дылеевки. Две дополнительные формируются для наступления с севера и юга, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Как считают российские военные аналитики, ВСУ наращивают артиллерийскую группировку как советскими образцами, так и западной техникой, в том числе РСЗО HIMARS и американскими гаубицами М777.
Также известно, что ВСУ ежедневно теряют под Артемовском до 400 солдат, в связи с чем командование продолжает перебрасывать сюда батальоны территориальной обороны.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили в Артемовске два квартала.
Минобороны: В Гуляйполе прибыли французские журналисты для съемки провокационного сюжета
В Минобороны России сообщили, что в Гуляйполе прибыли французские журналисты, вероятнее всего, они готовят провокационный сюжет.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что данные о прибытии журналистов предоставила радиоразведка. Уточняется, что журналисты, вероятнее всего, готовят провокационный видеосюжет о нанесении группировкой «Восток» ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей.
Ранее сообщалось, что ВСУ в Пасху обстреляли село в Белгородской области.
Объявленный в розыск глава Большого Камня оказался в зоне СВО
Объявленный в федеральный розыск глава Большого Камня Абушаев заявил, что находится в зоне проведения СВО
Глава Большого Камня Рустям Абушаев, объявленный в федеральный розыск по двум обвинениям, записал видеообращение, в котором заявил, что находится в зоне проведения специальной военной операции.
Глава Большого Камня сообщил в своем Telegram-канале, что находится в зоне проведения специальной военной операции. Он заявил, что решение приехать в зону проведения СВО принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных.
Абушаев не уточнил, где именно несет службу, однако в прикрепленном к сообщению видео рассказал о проблемах со связью. Глава Большого Камня также пообещал по возможности передавать сообщения землякам через другие подразделения.
В пресс-службе администрации Большого Камня сообщили РИА «Новости», что Абушаев не уходил в отставку, градоначальник до 18 апреля находится в отпуске. При этом, по информации пресс-службы приморского СУСК, органы МВД ведут розыск чиновника. Как уточнили в краевой прокуратуре, подозреваемый объявлен в федеральный розыск.
В марте в СУСК Приморского края заявили о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре региона подтвердили, что речь идет об Абушаеве, возглавлявшем район с 2019 года до конца 2021 года. Он подозревается в мошенничестве с земельными участками на территории района и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.
Еще одна страна ЕС собралась запретить импорт украинского зерна
Министр Гечев: В Болгарии обсуждают идею по примеру Венгрии и Польши запретить импорт зерна с Украины
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Болгарские власти задумались над тем, чтобы последовать примеру Венгрии и Польши и запретить импорт украинского зерна, заявил министр сельского хозяйства технического правительства Болгарии Явор Гечев.
Гечев заявил о необходимости защитить болгарские интересы, в особенности, когда два государства уже отреагировали соответствующим образом. По его словам, если Болгария не введет ограничения, количество украинского зерна на территории республики возрастет, передает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное радио.
Болгарский министр потребовал уже в понедельник представить ему доклады о юридической составляющей запретов, которые ввели Венгрия с Польшей, и пообещал, что такая возможность будет обсуждаться с министерством экономики.
По его словам, во вторник будет собран весь необходимый для принятия решения объем информации, и тогда ситуация будет обсуждаться с президентом Болгарии Руменом Радевым.
Между тем Еврокомиссия заявила, что введенные Венгрией и Польшей запреты на поставки украинского зерна и другой агропродукции из этой страны являются неприемлемыми.
В Раде пожаловались на сложности в разрыве договора с Почаевской лаврой
Разорвать договор аренды Почаевской лавры с канонической Украинской православной церковью будет сложнее, чем с Киево-Печерской лаврой, заявил депутат Верховной рады Украины Евгения Кравчук.
В эфире всеукраинского телемарафона он рассказал, что договор подписывался в 2003 году и его срок истечет лишь через 50 лет. Разорвать его досрочно можно лишь в случае проверки, как этим имуществом пользуются. Кравчук добавил, что этим вопросом займется комиссия, которая занималась Киево-Печерской лаврой, передает РИА «Новости».
Ранее депутаты Хмельницкого горсовета лишили Украинскую православную церковь права пользоваться земельным участком на территории захваченного собора УПЦ.
Газета ВЗГЛЯД писала, кто и зачем заставляет президента Украины Владимира Зеленского делать то, что ему явно невыгодно – обострять религиозный конфликт.
Телеведущий Корчевников напомнил пророчество старцев о потопе в Киеве
Телеведущий Корчевников напомнил пророчество старцев о затоплении Киева при захвате Киево-Печерской лавры раскольниками
Телеведущий Борис Корчевников напомнил пророчество старцев о затоплении Киева в случае захвата Киево-Печерской лавры раскольниками и призвал киевлян бежать, у кого есть такая возможность, пока не поздно.
Корчевников напомнил в своем Telegram-канале пост ведущего телеканала «Спас» и «Радио России» Андрея Афанасьева о пророчестве старцев, в котором говорится, что Киев утонет после того, как в Лавре будут служить раскольники. В связи с этим Корчевников призвал киевлян, у которых есть такая возможность: «Бегите! Бегите, пока не поздно».
Напомним, пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре возглавил предстоятель канонической Украинской православной церкви Онуфрий.
Медведев пожелал россиянам мира после «полного разгрома врага»
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал россиянам «долгожданного мира» и «полного разгрома врага».
Медведев в своем Telegram-канале написал, что в Светлое Христово Воскресение и Пасхальную седмицу принято желать мира.
Он сказал, что тоже желает нашей стране и всем нашим людям долгожданного мира, и подчеркнул, что мир наступит «после достижения целей специальной военной операции и полного разгрома врага».
Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с праздником Пасхи.
Эксперты: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину
Эксперт Волхонский: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину
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Государства глобального Юга недовольны политикой двойных стандартов западных стран в части финансовой помощи развивающимся странам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Станислав Ткаченко и Борис Волхонский. Ранее стало известно, что выделение 15 млрд долларов Украине по линии МВФ вызвало гнев глобального Юга.
«Транш Международного валютного фонда был предоставлен Украине в нарушение всех внутренних правил и процедур. Это говорит если не об утрате МВФ своей репутации в целом, то уж точно о максимальной политизации структуры», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Страны глобального Юга часто кредитуются в МВФ. Однако эти займы выдаются под большой процент и с рядом дополнительных условий. Развивающимся государствам дают максимум несколько сотен миллионов долларов. Сумма в 15 млрд долларов, предоставленная Украине, по их меркам огромна. Кроме того, этот транш выделен практически без каких-либо гарантий возврата. Яркий пример политики двойных стандартов США. Поэтому гнев стран глобального Юга оправдан», – акцентирует эксперт.
«Государствам глобального Юга надоело, что деньги тратят в пустоту, вместо того чтобы направить их на решение более серьезных и значимых проблем. Сегодня в целом центр тяжести мировой политики и экономики переносится в Азию, поэтому растет важность мнений государств региона по всем вопросам, включая, например, и украинский кризис», – добавил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.
«Кроме того, глобальный Юг серьезно влияет на голосование в ООН. Так как у стран нет единой позиции и каждая придерживается своего мнения, их роль становится все более и более весомой. В связи с этим обостряется и борьба за их лояльность», – полагает собеседник.
Ранее стало известно, что выделение Международным валютным фондом транша более чем в 15 млрд долларов Украине вызвало гнев у глобального Юга. Об этом заявил колумнист Bloomberg Михир Шарм. По его словам, это недовольство становится фоном для весенних совещаний Всемирного банка и МВФ, а также является серьезной проблемой для западных стран, поскольку его попытки помочь Украине только усугубляют ситуацию.
О выделении Киеву 15,6 млрд долларов по линии МВФ стало известно в конце марта. Сообщалось, что средства планируется направить на удовлетворение срочных финансовых потребностей, указали в организации. Кроме того, отмечалось, что это крупнейший кредит для Украины и первый большой пакет финансирования от МВФ для страны, участвующей в конфликте.
Накануне этого события глава МВФ Кристалина Георгиева пожаловалась на несправедливое распределение благ между странами. Кроме того, она призвала диверсифицировать глобальные цепочки поставок, а также обеспечить их большую защиту. Эти заявления были сделаны на фоне недовольства государств глобального Юга Западом в вопросах распределения вакцин от коронавируса и возмещения ущерба от последствий климатических изменений. Россия указывала, что в рамках продуктовой сделки лишь мизерная часть попадает в бедные страны.
Ранее газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Китай и Бразилия возглавят глобальный Юг в борьбе с Западом.
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Эксперт: Страны ЕС будут бойкотировать зерно с Украины
Политолог Ткаченко: ЕС не готов включать Украину в Единую сельскохозяйственную политику
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Единая сельскохозяйственная политика ЕС – тонкий механизм, который выстраивался долгие годы. Появление на рынке украинского зерна плохо скажется на экономике стран Евросоюза. На это государства идти не готовы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Венгрия и Польша приостановили импорт украинского зерна до 30 июня.
«Одна из самых жестких позиций Евросоюза заключается в Единой сельскохозяйственной политике. Это соглашение, среди прочего, предусматривает помощь отдельным фермерам и поддержку определенного уровня цен, в том числе на зерно», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Появление дополнительного объема зерна и его производных подрывает стабильность цен. ЕС это не устраивает – Украине можно оказывать помощь, делать подачки, но включать ее в Единую сельскохозяйственную политику никто не готов. Евросоюз аккуратно, на протяжении почти 30 лет, выстраивал баланс и не позволит его разрушить», – обращает внимание собеседник.
«Не исключаю, что в ближайшем времени Украина сможет сохранить поставки только в Италию и Францию. Остальные государства ЕС будут бойкотировать зерно, чтобы не навредить собственной экономике. Это хорошо иллюстрирует отношение Евросоюза к вопросу о вступлении Украины в объединение», – заключил Ткаченко.
Ранее министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь сообщил, что в стране до 30 июня вводится запрет на импорт зерна с Украины. Он объяснил такое решение тем, что ЕС не предпринял никаких шагов для урегулирования ситуации с демпинговыми поставками украинской сельхозпродукции. В результате Венгрии пришлось ввести запрет на «импорт зерна и масличных культур с Украины, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов».
Аналогичное решение приняла и Польша, оно коснулось даже транзита, который был разрешен. Вслед за этим в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что подобные шаги нарушают договоренности Киева и Варшавы. Как напомнили на Украине, с Польшей был достигнут ряд договоренностей, включая соглашение о том, что пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса до июля пойдут через Польшу только транзитом. Киев подчеркнул, что «односторонние кардинальные действия не ускорят положительного решения ситуации», и призвал избегать каких-либо «недоразумений».
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала ситуацию. «Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном», – написала она в своем Telegram-канале.
Отметим, что министр аграрной политики Украины Николай Сольский уже сообщил о намерении договориться с Варшавой. Как передает украинское издание «Клименко. Тайм», Сольский заявил, что польским фермерам сложно, но сложнее всего украинским фермерам, и поэтому Киев надеется на конструктив в переговорах в понедельник. По его словам, проблемы по транзиту и экспорту в Польшу продолжаются с января, а для их урегулирования было проведено много переговоров.
Ранее свое недовольство поставками украинского зерна выразила и Румыния. Местные фермеры угрожают с 7 июня начать общенациональную забастовку, если власти не запретят поставки сырья в страну. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах кризиса.
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Евродепутат заявил о военном преступлении ВСУ в пасхальную ночь
Евродепутат де Граф: Украинский обстрел собора в Донецке во время Пасхи – военное преступление
Вооруженные силы Украины во время празднования православной Пасхи обстреляли собор в Донецке, сообщил представитель голландской партии «Форум за демократию» (FVD), евродепутат Марсель де Граф, назвав произошедшее военным преступлением.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) евродепутат написал, что преднамеренный обстрел гражданских целей – военное преступление, и призвал западные страны прекратить поддержку преступного киевского режима, передает РИА «Новости».
Напомним, в пасхальную ночь ВСУ выпустили ракеты по населенным пунктам республики. Как сообщил врио главы республики Денис Пушилин, удар пришелся на район Свято-Преображенского кафедрального собора. В результате погиб один человек, пострадали еще шесть жителей.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обстрелявших Донецк в пасхальную ночь «безбожными сволочами» и заявила, что Россия отомстит за это.
В Британии объяснили, почему наступление ВСУ ждет разгромное поражение
FT: Без поддержки с воздуха контрнаступление ВСУ обернется разгромным поражением
Не имея поддержки с воздуха, передовые части вооруженных сил Украины, отправленные в наступление на российские позиции, погибнут, считают британские военные эксперты.
Во время наступления на российские позиции украинскую армию ждут многочисленные препятствия, в том числе хорошо укрепленные позиции, заминированные поля и противотанковые рвы, пишет британская газета Financial Times.
ВСУ «остро нуждаются» в авиации, пишет FT, отмечая, что без нее любая подобная операция, вероятнее всего, обернется разгромным поражением, передает РИА «Новости».
Как отметил экс-командир британского бронетанкового батальона Бен Барри, классический сценарий сухопутного наступления представляет собой прорыв в тыл противника в одном или нескольких районах и нанесение концентрированного удара по центру тяжести вражеских сил. Успешных примеров такой операции силами, не имеющими превосходства в воздухе, крайне мало, признает эксперт.
Со своей стороны бывший офицер королевской инженерной службы Ник Ганнел, имеющий обширный опыт проведения операций по взятию укреплений, также выразил скепсис по поводу удара, который планируют ВСУ. Он считает, что российские ВКС просто раздавят передовые механизированные части украинской армии, не прикрытые авиацией.
Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский заявил, что украинское командование во время контрнаступления готовит три наступательные волны.
Британцы пожаловались на украинских беженцев из-за мошенничества
Британцы требуют тщательнее проверять данные украинских беженцев после того, как местные жители стали жертвами мошенничества и воровства, пишет Daily Mail.
В статье утверждается, что украинские беженцы со дня прибытия в Британию могут бесплатно проживать в домах и получать финансовую помощь, но многие из них врут о своем финансовом положении, передает РИА «Новости».
Британцы, принимающие беженцев, жалуются, что вынуждены самостоятельно оплачивать проживание украинцев, поскольку те тратят полученные от государства выплаты на уколы ботокса или предметы роскоши.
Решением этой проблемы, как указало издание, будет ужесточение проверки данных беженцев, чтобы можно было точно определить, кто заслуживает убежища и финансовой помощи.
Ранее британский Красный Крест заявлял, что по программе «Дом для Украины» в страну приехали 115 тыс. украинских беженцев, часть из них столкнулась с рабской эксплуатацией.
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