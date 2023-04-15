Пушилин вручил награду Мурашко

Для иностранных компаний решили ввести налог в 10% на продажу бизнеса в России

Силуанов сообщил о намерении России ввести налог в 10% на продажу бизнеса иностранными компаниями

Для иностранных компаний, которые решат уйти из России, введут 10-процентный налог на сумму сделки по продаже бизнеса, сообщил глава Минфина страны Антон Силуанов.

Силуанов заявил, что Россия создает условия для того, чтобы компании с иностранным участием не прекращали бизнес в России. Выход из российского бизнеса делают невыгодным, при этом сохраняются «меры поддержки». «С тем, чтобы все меры стимулирующего плана сохранялись, распространялись на наш бизнес независимо от того, кто является владельцем: иностранные акционеры, российские», – приводит слова Силуанова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

По его совам, если компания решит все же уйти из России, выход «будет связан с определенными издержками», включая новый налог. Если же иностранный бизнес останется и сохранит рабочие места, российская сторона не станет мешать «выводу части дивидендов своим материнским компаниям за рубеж». Как отметил министр, комиссия кабмина по иностранным инвестициям регулярно рассматривает соответствующие предложения компаний с иностранным участием.

Кроме того, Минфин рассматривает возможность реинвестирования средств, которые инвесторы из недружественных стран не хотят забирать. В 2023 году ведомство не ожидает выхода на внешние рынки, прежде «выходы в основном были для инвесторов из недружественных стран». Однако российская сторона «исполняет обязательства, как добросовестный заемщик». «Эти деньги там лежат. Инвесторы западные не спешат обращаться за деньгами по обслуживанию и погашению государственного долга, боясь санкционного давления», – сказал министр.

Минфин в 2023 году намерен занять 3,5 трлн рублей, а 1 трлн рублей планируется погасить.

Напомним, сообщалось, что выход из российских активов обойдется компаниям из недружественных стран в 5% или более 10% от рыночной стоимости. Как сообщал Минфин в марте, недружественным нерезидентам при продаже активов с дисконтом более 90% от рыночной стоимости придется внести в бюджет России сумму в размере не менее 10% рыночной стоимости активов. Сообщалось, что при продаже без дисконта взнос будет как минимум 5%.