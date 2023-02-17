Турчак и Пушилин вручили награды бойцам 10-го отдельного танкового батальона

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и врио главы ДНР Денис Пушилин вручили награды 56 бойцам 10-го отдельного танкового батальона.

По истории 10-го отдельного танкового батальона можно изучать ход войны в Донбассе, отметил Турчак. Его бойцы воевали за Донецкий аэропорт, Шахтерск, Пески, сражались за Саур-Могилу. Принимали участие в знаменитом Дебальцевском наступлении, брали Углегорск. А с прошлого года участвуют в СВО.

«Заехали к ребятам в расположение. Вручили заслуженные награды и поздравили с наступающим. Донецкие танкисты – настоящие защитники Отечества. Каждый день доказывают это на поле боя вот уже девять лет», – написал Турчак в своем Telegram.

Пушилин также поблагодарил военнослужащих. Они защищают интересы не только Донбасса, а всей России, подчеркнул он.

«Нам нужно передать нашу Родину, нашу землю следующим поколениям. Так уж получилось, что именно на нас сейчас выпало такое непростое испытание, но такие испытания выпадали зачастую на наших предков. Никому не нужна сильная, суверенная страна – Россия. Она нам нужна, и мы все для этого сделаем. Каждый на своем месте, каждый на своем посту и с четким понимаем, что на нас смотрят наши дети. А награды, которые сегодня вручены, абсолютно заслуженные, они будут напоминанием вашим внукам, вашим потомкам, где вы находились, когда Родине было тяжело, что вы делали для того, чтобы защитить свою землю», – приводятся его слова на сайте ЕР.

10-й отдельный танковый батальон – особый механизированный отряд Народной милиции «Булат». Он был частью подразделения Народного ополчения «Оплот». Подразделение образовалось в июле 2014 года в ДНР, участвовало в боях за донецкий Аэропорт, поселки Пески, Спартак, Александровка и Марьинка на окраинах Донецка, воевало в городах Шахтерске, Торезе и Иловайске, поселке Логвиново, поселке городского типа Комсомольское. Также подразделение участвовало в сражении за Саур-Могилу. С 23 февраля 2022 года батальон принимает участие в специальной военной операции. Многие военнослужащие войсковой части имеют награды, врученные Минобороны ДНР.