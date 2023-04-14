Минсельхоз: Определены первостепенные шаги по запуску зернового терминала в Мариуполе

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев и врио главы ДНР Денис Пушилин определили первостепенные шаги по запуску зернового терминала в порту Мариуполя, сообщила пресс-служба Минсельхоза.

По сообщению пресс-службы, в ДНР Патрушев с Пушилиным осмотрел порт Мариуполя, где определили первостепенные шаги по запуску зернового терминала, а также возможность использования для транспортировки зерновых культур судов, доставляющих в республику строительные грузы, передает ТАСС.

По словам Патрушева, нужны «очередные ворота, которые позволят экспортировать российское зерно в порты третьих стран, и, конечно же, порт Мариуполя должен играть очень существенную роль в этой работе».

В Минсельхозе также сообщили о том, что Патрушев посетил Запорожскую область и в ходе встречи с председателем правительства области Антоном Кольцовым обсудил увеличение мощности морского порта Бердянска. В частности, были рассмотрены инвестиционные проекты, которые позволят уже в этом году увеличить мощности порта по отгрузке зерновых культур до 150 тыс. тонн в месяц.

Кроме того, Патрушев ознакомился с ходом посевной кампании в регионах.

Ранее Пушилин анонсировал скорое включение порта Мариуполя в грузовое сообщение России.