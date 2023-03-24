Пушилин анонсировал скорое включение порта Мариуполя в грузовое сообщение России

Пушилин: Порт Мариуполя может быть включен в грузовое сообщение России в ближайшее время

Морской торговый порт Мариуполя может быть включен в грузовое сообщение России в ближайшее время, его потенциал будет задействован в полном объеме, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Как сказал Пушилин, выступая на итоговом расширенном заседании коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте, планируется, что в скором времени мариупольский морской торговый порт будет включен в грузовое сообщение России и его потенциал как для импорта продукции, так и для экспорта, будет использован в полном объеме, передает РИА «Новости».

По его словам, порт протяженностью 4,2 километра оснащен 22 причалами, и складскими помещениями площадью более 250 кв. метров, стоит задача решить вопросы перевода гидротехнических объектов порта в правовое поле России.

Пушилин добавил, что порт обладает достаточными мощностями для погрузки и разгрузки различных грузов, а также имеет крупнейший углепогрузочный комплекс, в целом грузооборот может составлять около 100 тыс. тонн грузов в месяц.

Ранее мэр Мариуполя Олег Моргун выразил надежду на появление в городе базы Черноморского флота России.