Минэкономразвития заявило о росте реальных зарплат в 2023 году

Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что в рост реальных зарплат в России в 2023 году составит более 5%

В России в 2023 году ожидается рост реальных зарплат населения более чем на 5%, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на объединенной коллегии Министерства финансов и Минэкономразвития.

Решетников отметил, что прогнозируется рост доходов населения, в первую очередь – зарплат. По его мнению, в 2023 году в реальном выражении они вырастут более чем на 5%, благодаря низкой безработице и конкуренции за кадры, передает ТАСС.

Он указал, что значительную роль в поддержке доходов населения играют решения российского лидера в социальной сфере. Речь идет об адресной помощи семьям с детьми, индексации минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, пенсий, социальных пособий и льгот, пояснил Решетников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доходы российских семей должны соответствовать современным требованиям и быть на достойном уровне, это задача номер один для государства.