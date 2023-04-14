Кремль спросили о деле депутата с лапшой на ушах

Песков переадресовал в суд вопрос о деле слушавшего послание Путина депутата с лапшой на ушах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сославшись на судебное разбирательство, отказался комментировать дело депутата Госдумы от КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента Владимира Путина с лапшой на ушах.

Песков на вопрос, адекватное ли наказание штраф в размере 150 тыс. рублей за выходку депутата Абдалкина, ответил, что не может комментировать дело, поскольку речь идет о судебном разбирательстве, к тому же это совсем уже не вопрос Кремля, передает РИА «Новости».

Ранее депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин, слушавший послание президента с лапшой на ушах, обжаловал решение о штрафе в 150 тыс. рублей за дискредитацию ВС России.

Напомним, Абдалкин опубликовал фото с лапшой на ушах в своем Telegram-канале. Публикация привлекала внимание, как центрального аппарата КПРФ, так и регионального отделения, а также правоохранительных органов.