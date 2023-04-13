Песков объяснил, почему Путину не нужен свой Telegram-канал

Эксперт: Обороноспособность России напрямую зависит от космических исследований

Эксперт Потуремский: От изучения внеземного пространства напрямую зависит обороноспособность России и ее технологический потенциал

Отечественная космонавтика уверенно справляется со всеми существующими вызовами. Важность данного направления понимают и правительство, и народ, а значит , мы продолжаем уверенно двигаться ввысь, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский. В среду на торжественном вечере, посвященном Дню космонавтики, президент сказал, что первые покорители космоса сегодня являются для нас примером в решении задач укрепления технологического суверенитета страны.

«Сфера космических исследований выходит далеко за рамки одной лишь науки. Сегодня полеты к звездам ставят своей задачей не только изучение внеземного пространства – от них напрямую зависит обороноспособность России и раскрытие ее технологического потенциала», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

«Космос стал по-настоящему глобальным: результаты исследований в этой области постепенно сказываются на всех сферах жизни. Вне всяких сомнений, тот факт, что данная сфера продолжила свое динамическое развитие даже после всех потрясений 2022 года, не может не радовать. Страна продолжает уверенно идти вперед, точнее, ввысь», – отмечает эксперт.

«По-другому не может и быть: космос давно стал частью идентичности нашего народа. Мы определяем себя как первооткрывателей, как отважных путешественников в неизведанные уголки Вселенной. Социологические опросы наглядно показывают, что жители России тесно увязывают достижения в космосе с успешным будущим Родины», – подчеркивает собеседник.

«От того особенно приятно, что президент уделяет так много внимания именно этой сфере. Отрадно, что встреча Владимира Путина и главы Роскосмоса Юрия Борисова состоялась именно 12 апреля. Эта дата носит символический характер: мы гордимся достижениями прошлого, используем их как фундамент и смело шагаем вперед», – акцентирует эксперт.

«Руководство страны чтит научно-техническую преемственность в вопросе развития космонавтики. Это отлично сочетается с мировоззрением россиян. Важность данного направления понимают и правительство, и народ, а значит, Россия еще не раз отправится на покорение просторов Вселенной», – резюмирует Потуремский.

Ранее в среду президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым, который сообщил, что работа российского сегмента Международной космической станции (МКС) продлена до 2028 года. Он подчеркнул актуальность обсуждения создания Российской орбитальной станции (РОС). По его словам, облик и параметры РОС и этапы ее создания уже известны. Эскизный проект будет готов уже летом.

Президент отметил важность проекта, сказав, что станция послужит «форпостом нашей страны, послужит изучению и освоению космоса, прежде всего дальнего». Кроме того, глава государства заявил, что в 2023 году на космическую деятельность будет выделено более 251 млрд рублей. Борисов в свою очередь рассказал, что финансовое состояние отрасли стабильное, и Роскосмос понимает, куда надо двигаться.

Президент также пожелал успехов коллективу госкорпорации: «Это чрезвычайно важно для нашей страны, для всего человечества. Это не только какие-то вещи, связанные с научной фантастикой, а это то, что требуется прямо сегодня – прямо сегодня требуется народному хозяйству, требуется для укрепления и совершенствования системы обороноспособности страны – там много очень компонентов, абсолютно живых, востребованных сегодня для развития России».

Во время торжественного вечера, посвященного празднованию 12 апреля, Путин отметил, что российская космическая отрасль продолжает наращивать потенциал, о чем говорят 100 запусков без аварий. По мнению президента, это хороший показатель того, что сфера «встает уверенно на ноги».

Глава государства подчеркнул, что России необходимо увеличить производство спутников. По его словам, в космической сфере перед Россией стоят большие исследовательские задачи, которые нужно выполнять последовательно.

«Речь прежде всего о скорейшем возобновлении нашей лунной программы, о миссиях на другие планеты Солнечной системы, о развитии российских космических обсерваторий, которые уже помогают получать новые факты об эволюции Вселенной, открывают десятки звезд на самом краю нашей галактики и объекты в отдаленных от нас звездных системах», – сказал он.