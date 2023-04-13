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В Киеве призвали сделать Черное море «внутренними водами НАТО»
Глава МИД Украины Кулеба призвал превратить Черное море в «демилитаризированные внутренние воды НАТО»
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Черное море необходимо демилитаризовать и превратить в «море НАТО», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, необходимо последовать по тому же пути, что и с Балтийским морем, – сделать Черное море зоной НАТО, чтобы «мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий», передает РИА «Новости».
Кулеба выразил сожаление в связи с тем, что у Запада нет определенной стратегии по Черному морю, и добавил, что у России она была всегда.
В заключение, министр снова заявил о намерении Киева установить свой контроль над вернувшимися в состав России регионами.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что после превращения зоны Балтийского моря в область военного соперничества становится все яснее, что возрастают риски столкновения сил России и НАТО.
Российские войска поразили пытавшиеся пробиться в Артемовск резервы ВСУ
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В районе Артемовска на Донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя кварталами. Подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии Южной группировки войск поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки, а также подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ у Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За минувшие сутки в этом районе российской авиацией совершены восемь вылетов самолетов, ракетными войсками и артиллерией выполнены 52 огневые задачи.
Потери противника составили более 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две бронемашины, три пикапа, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и три пусковые установки РСЗО «Град», сообщил Конашенков.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Першотравневого и Берестового Харьковской области, Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР).
Рядом с Синьковкой и Кисловкой Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 30 военнослужащих, а также польские самоходные артиллерийские установки Krab и американская Paladin, отчитались в Минобороны.
Ударами штурмовой авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника недалеко от пунктов Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР, Григоровка и Терны Донецкой народной республики (ДНР). За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены более 80 военнослужащих, четыре бронемашины и гаубица Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск « Восток » нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара ДНР, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Кроме того, возле Орехова уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, перечислили в Минобороны.
В районах Павловки и Новоселки ДНР пресечена деятельность двух ДРГ противника. За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены до 180 военнослужащих, 11 автомобилей, гаубица Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки ликвидированы порядка 50 военнослужащих, три бронемашины. Кроме того, под Отрадокаменкой Херсонской области уничтожен склад военно-технического имущества 121-й бригады теробороны.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 94 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
NYT: Разведка США готовилась к удару ВСУ по Кремлю
NYT: Разведка США делала прогнозы на случай украинского удара по Кремлю
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Американская военная разведка рассматривала сценарий удара вооруженных сил Украины по Кремлю, сообщают американские СМИ со ссылкой на документы разведывательного управления Пентагона, которые из-за утечки в интернет стали достоянием общественности.
Помимо сценария с ударом по Кремлю, американская разведка рассматривала и другие варианты непредвиденного развития событий, в том числе гибель президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости» сообщение американской газеты The New York Times.
NYT отмечает, что подобное планирование является обычной практикой для разведывательных ведомств.
При этом разведка выделила несколько вариантов последствий: от эскалации до начала мирных переговоров. В разведке не привели оценок, какой из вариантов им казался наиболее вероятным.
Последствия гипотетического удара по Кремлю, по оценке американской разведки, остаются в значительной степени непредсказуемыми. Именно поэтому США отказываются поставлять Украине оружие, которое могло бы использоваться для такой атаки, считает NYT.
Предположительно документ был подготовлен в конце февраля 2023 года. Представители Пентагона не подтвердили, но и не опровергли его подлинность.
Телеканал NBC ранее в среду сообщил, что, согласно утечке из Пентагона, президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля предлагал с помощью беспилотников нанести удары по местам дислокации российских сил в Ростовской области.
В США оценили потери украинской армии за время конфликта
Washington Post: За время конфликта ВСУ потеряли, по подсчетам правительства США, до 131 тыс. солдат убитыми и ранеными
За время конфликта украинская армия, по подсчетам правительства США, потеряла от 124 тыс. до 131 тыс. солдат убитыми и ранеными, что в пять раз больше заявленных Киевом цифр, сообщила американская The Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть «секретные документы».
Как сообщает издание, Киев готовится к наступлению на российские силы, и хотя Украина не раскрывает данные, полевые командиры заявляют об огромных потерях. По мнению автора статьи, Украине нужно больше солдат, причем быстро, передает RT.
В минувшее воскресенье посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил об «ужасных» потерях украинских вооруженных сил в ходе СВО.
Штурмовые подразделения взяли железнодорожный вокзал в Артемовске
«Русская весна»: Российским штурмовым формированиям удалось освободить в Артемовске железнодорожный вокзал
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Российским штурмовым формированиям удалось освободить в Артемовске железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард», сообщают военные корреспонденты «Русской весны».
Telegram-канал добровольцев, волонтеров и военных корреспондентов «Операция Z: Военкоры Русской Весны» обнародовал сводку о положении дел в Артемовске (украинское название города – Бахмут). Как сообщают военные корреспонденты «Русской весны» со ссылкой на данные украинских военных аналитиков, бойцам ЧВК «Вагнер» удалось занять в Артемовске железнодорожный вокзал, элеватор, аграрный лицей и стадион «Авангард».
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что на Донецком направлении российские штурмовые отряды овладели тремя кварталами Артемовска. Во вторник основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что российские штурмовые отряды взяли под контроль более 80% территории Артемовска, в том числе все административные центры и заводы. В свою очередь советник врио главы ДНР Ян Гагин информировал, что отправленные киевским режимом в Артемовск резервы ВСУ уничтожаются на подъезде к городу.
США подтвердили наличие американских военных на Украине
На украинской территории действительно есть контингент американских военных, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Эти военные находятся в посольстве, они вместе с военным атташе работают над отчетностью и учетом того, что поставляется Америкой киевскому режиму, цитирует Кирби Fox News.
Он не стал раскрывать численность контингента.
Ранее СМИ сообщили, что утекшие в Сеть якобы секретные документы США по Украине спровоцировали панику в Пентагоне. Но ряд экспертов предположили, что «достоверность утечки невелика», а публикации в СМИ нужны для отвода глаз.
Участник украинского мошеннического кол-центра доставлен в Москву
«Коммерсант»: Из Бердянска в Москву доставили предполагаемого сотрудника кол-центра украинских телефонных мошенников
Предполагаемый сотрудник кол-центра украинских телефонных мошенников, участник преступной группировки, занимавшейся дистанционным хищением средств у россиян в ходе телефонного мошенничества, Евгений Сурков доставлен из Бердянска в Москву, сообщил «Коммерсант».
Тверской райсуд столицы рассмотрел ходатайство следователя 12-го отдела по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Москве об аресте Евгения Суркова, подозреваемого в особо крупном групповом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщил суду следователь, причастность Суркова к хищениям подтвердили потерпевший от его действий, двое свидетелей и оперативник 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России, написавший соответствующий рапорт. Кроме того, следствие предоставило в распоряжение суда результаты компьютерных экспертиз, исследований электронных носителей и протоколы осмотра бумажных документов, свидетельствующие об участии подозреваемого в преступных схемах, сообщил «Коммерсант».
Следователь изложил суду имеющиеся у него опасения касательно отсутствия у подозреваемого Суркова в России регистрации и места жительства, при наличии украинского гражданства, в связи с чем подозреваемый в случае отсутствия решения суда об аресте наверняка захочет сбежать на Украину и вернуться к преступной деятельности. Судья согласился с представителем ГСУ и отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца.
По данным близкого к расследованию источника издания, подозреваемый представлял старейший на Восточной Украине мошеннический кол-центр, сформированный в Бердянске. Сурков, по данным источника издания, числился в этой структуре на низшей должности «звонаря», в его задачу входила первичная обработка будущей жертвы телефонного мошенничества под видом майора МВД России или сотрудника службы безопасности банка, название которого подозреваемый выбирал в зависимости от привязанных к номеру телефона потерпевшего дебетовых или кредитных карт. В случае если контакт с жертвой телефонного мошенничества удавалось установить, к диалогу подключались старшие партнеры Суркова, якобы представляющие, соответственно, Центробанк или ФСБ России. Среди потерпевших оказались в основном пожилые жители Москвы.
Как сообщил источник издания, системная регистрация потерпевших от действий Бердянского кол-центра началась в Москве только в 2019 году, хотя мошенники действовали около десяти лет. Жертвы телефонных хищений обращались в районные отделы полиции с заявлениями, в которых излагали однотипные истории о том, как мнимые сотрудники службы безопасности банка сначала пугали их якобы готовящимися хищениями средств с их банковских счетов, а затем убеждали переводить деньги на некие подконтрольные мошенникам «резервные счета в Центробанке», якобы для сохранности.
К началу 2022 года московская полиция уже знала, что жертвами бердянских мошенников стали по крайней мере 18 жителей столицы. Однако полицейским оставалось лишь опрашивать потерпевших, фиксировать совершенные ими трансакции и подсчитывать нанесенный ущерб, а добраться до подозреваемых российские правоохранители смогли только после начала спецоперации на Украине, после чего «бердянские» мошенники оперативно свернули деятельность, следует из материалов дела.
Расследование уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества и краж (ст. 159 и ст. 158 УК РФ), активизировалось лишь после воссоединения Запорожской области с Россией. Объединив все связанные с «бердянскими» эпизоды в одно уголовное дело и забрав его в свое производство, следователи и оперативники ГСУ ГУ МВД по Москве отправились за подозреваемыми в Бердянск, где задержали Суркова, представлявшегося майором МВД РФ.
Как сообщил адвокат арестованного Андрей Бухтеев, после начала спецоперации России на Украине кол-центр закрылся, его организаторы сбежали в Польшу, а «звонари», набранные преимущественно из местных, стали искать другую работу. Сам Сурков, по его словам, стал стрелком местного ГУП ЦСН «Охрана», зарегистрированного в Мелитополе.
По словам подозреваемого, работать он устраивался в кол-центр, официально специализирующийся на дистанционных продажах товаров и услуг. Когда же увидел, что происходит там на самом деле, то участвовать в этом отказался, сообщил адвокат. По данным защитника, конторой руководили представители украинской оргпреступности, которые предупредили его клиента, что выход из системы будет иметь тяжелые последствия для самого отступника и членов его семьи, поэтому Сурков и побоялся с ними ссориться.
Напомним, в феврале зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что почти все телефонные мошенники являются украинцами, действующими в основном из Днепра.
В США объяснили, почему Киев отсрочил контрнаступление ВСУ
Washington Post: Намеченное на весну наступление Киева отложено из-за погоды и нехватки боеприпасов
Контрнаступление вооруженных сил Украины, намеченное на весну, решено отложить из-за погодных условий, а также нехватки боеприпасов и медленных поставок оборудования, сообщают американские СМИ.
Как напоминает Washington Post, весеннее наступление ВСУ позиционировалось как «решающая возможность для Украины вернуть себе территорию», однако операцию пришлось отложить, передает РИА «Новости».
Неблагоприятные погодные условия, медленные поставки оборудования и дефицит боеприпасов, как пишет WP, усилили опасения создания «тупиковой ситуации».
Кроме того, ситуацию осложнила утечка в Сеть секретных данных Пентагона, в которых среди прочего есть сведения о состоянии украинских войск и их возможностях.
По мнению издания, все это заставило украинских командующих изменить свои планы.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что ожидаемое украинское контрнаступление может начаться летом. Он заверил, что Украина не испытывает давления со стороны союзников в этом вопросе.
При этом американские власти в начале апреля заявляли, что ожидают контрнаступления ВСУ в ближайшие недели.
Франция заблокировала финансирование поставок боеприпасов Украине
Польское агентство печати: Франция заблокировала финансирование поставок боеприпасов Украине
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Французская сторона блокирует решение Евросоюза по финансированию поставок боеприпасов киевскому режиму, сообщил высокопоставленный источник в ЕС, утверждает Польское агентство печати (PAP).
Париж не дает согласия на финансирование поставок боеприпасов Киеву, но хочет, чтобы рефинансирование поставок боеприпасов и ракет стало возможным даже тогда, когда Украина не просит о них, сказал собеседник Польского агентства печати, передает ТАСС.
Разрешить ситуацию можно в случае, если найдется поставщик в третьей стране, который сможет поставлять их в виде пожертвования, а возврат боеприпасов можно было бы осуществить из запасов страны ЕС, добавил источник. По его словам, такие переговоры уже идут.
Возможной причиной блокировки поставок Киеву он указал лоббирование Францией интересов своих оружейных предприятий. Большая часть стран ЕС раскритиковала решение Парижа.
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц указывал, что страны ЕС договорились оказывать постоянную помощь Киеву, в том числе с финансированием поставок боеприпасов.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял в марте, что страны ЕС утвердили план из трех шагов по передаче Украине 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев на 2 млрд евро.
Херш: США готовят черновик соглашения на случай окончания конфликта на Украине
Журналист Херш: В США начали готовить черновик соглашения для окончания конфликта на Украине
Американское военное руководство приступило к подготовке черновика соглашения об окончании украинского конфликта, который будет предложен России «в случае ее поражения», сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Херш сообщил на платформе Substack, что Объединенный комитет начальников штабов поставил соответствующую задачу еще два месяца назад, передает РИА «Новости».
На днях Херш также сообщил, что план о подрыве «Северных потоков» создали на Рождество 2021 года, его разработали, чтобы пригрозить Москве и не допустить начала спецоперации.
Александр Рар: Макрон расколол Европу на два лагеря
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Европа раскололась на два лагеря. Одна ее часть поддерживает Эммануэля Макрона, а вторая обвиняет французского президента в переходе на сторону «поборников многополярного мира». Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС все больше одобряют стремление Макрона к автономии от США.
«Визит Макрона в Китай разделил европейские элиты на две части. В большинстве стран Европы его призывы перестать во всем следовать США восприняты с пониманием и даже неким согласием», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Между тем в восточноевропейских странах поднимается тихий мятеж против дальнейшего лидерства Парижа в Евросоюзе. И здесь стоит отметить позицию другого лидера Евросоюза – Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц промолчал. На этом фоне представители политических элит и СМИ обрушились с ярой критикой на Макрона», – отметил он.
«Французского президента обвиняют в переходе на сторону «поборников многополярного мира» в тот момент, когда Европа, по их мнению, «вынуждена подставить США свое плечо в борьбе с авторитарными режимами в мире». Тут, разумеется, подразумевается прежде всего Россия и Китай», – утверждает собеседник.
«Кроме того, сторонники председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен возмущены тем, что китайцы радушно приняли Макрона, но пренебрежительно обошлись с «главой Европы». А ведь президент Франции и фон дер Ляйен летели в Пекин вместе с одной целью – уговаривать китайского лидера Си Цзиньпина ограничить поддержку России», – акцентировал политолог.
«Примечательно, что в этой ситуации немцы встали на сторону Восточной Европы, то есть против Франции. Частично это обусловлено традиционным преклонением перед США после Второй мировой войны. Кроме того, именно в США они видят защитника от «неоимперской России». Не исключено, что Европой в скором времени будут управлять не французы с немцами, а англосаксы в союзе с Германией и Польшей», – заключил Рар.
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры некоторых стран ЕС поддерживают президента Франции Эммануэля Макрона в идее о необходимости большей независимости от США. Слова политика цитирует издание Politico. Он подчеркнул, что между двумя сторонами действительно имеются существенные связи, однако ЕС не намерен полностью копировать позицию Штатов.
Ранее Макрон заявил, что Европе необходимо уменьшить зависимость от США. Президент Франции сказал, что ЕС в целом стоит избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. При этом он отметил, что Старому Свету необходимо задуматься о собственных интересах, а не подстраиваться под повестку других частей мира.
Макрон также настаивает на праве ЕС прибегать к протекционистским механизмам в рамках ведения экономической политики. По его мнению, организации необходимо стать более независимой в финансовом плане. Глава Франции сделал отсылку к законам США, которые позволяют ограничить покупку национальных компаний иностранными инвесторами.
Заявления Макрона вызвали существенный резонанс в Вашингтоне. Так, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский. Политик подчеркнул, что события, происходящие в зоне СВО, «расходуют много денег американских налогоплательщиков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реальны угрозы американского «ястреба».
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Песков усомнился в достоверности видео с якобы обезглавливанием украинского военного
Песков: Нужно проверить достоверность кадров с якобы обезглавливанием украинского военного
Видеокадры, которые преподносятся как обезглавливание украинского военнослужащего, необходимо проверить на достоверность, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Сначала нужно «проверить достоверность этих ужасных кадров», передает ТАСС слова Пескова.
Представитель Кремля подчеркнул, что после проверки достоверности это видео может стать поводом для разбирательства, выяснений, имело ли это место и, если да, то где и со стороны кого.
«Прежде всего, в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки», – еще раз отметил Песков.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова ранее заявляла, что с начала специальной военной операции в адрес ООН, МККК и ЮНИСЕФ было направлено свыше 320 обращений с фактами военных преступлений Киева, однако против украинских властей не предприняли никаких мер. По ее словам, практически 100% военнослужащих ДНР, которые вернулись из украинского плена, подверглись пыткам, избиениям и другим видам жестокого обращения.
В зерне с Украины нашли пестициды
В Словакии нашли пестициды в зерне с Украины
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Исследованное в лабораториях украинское зерно в Словакии имеет повышенное содержание пестицидов, заявил глава Минсельхоза страны Самуэл Влчан.
Для исследований изъяли «довольно большой образец украинского зерна», они проводились в трех независимых аккредитованных лабораториях, заявил Влчан, передает РИА «Новости».
Результаты подтвердили повышенное содержание остатков пестицидов. Также в скором времени исследования покажут степень влияния обнаруженных веществ на здоровье людей.
Глава ведомства добавил, что эту партию зерна весом в 1,5 тыс. тонн пшеницы перестали перерабатывать.
Напомним, Украина перестает экспортировать в Польшу кукурузу, пшеницу, подсолнечник и рапс из-за протестов польских фермеров. Украинские власти дали согласие на прекращение поставок в Польшу, оставив лишь транзит. В прессе заявляют, что Украина рискует потерять поддержку Европы из-за проблем с зерном.
Ряд европейских стран, включая Польшу, Румынию, Болгарию и Словакию, призвали ЕС изучить возможность закупки Брюсселем скопившегося зерна.
Латвия подтвердила отправку военных на Украину
Латвия подтвердила отправку военных в зону СВО на Украине для охраны грузов
Латвия отправляла военных на Украину для выполнения вспомогательных действий, в частности, охраны латвийского посольства в Киеве, заявили в Минобороны республики.
Порталы Delfi (заблокирован в России) и LETA приводят заявления ведомства, где указано, что латвийские солдаты были направлены в зону СВО для выполнения вспомогательных функций – охраны посольства Латвии на Украине и охраны грузов. Подчеркивается, что военные Латвии не принимали участия в военных действиях, передает «Коммерсант».
Ранее сообщалось, что в секретных документах американской разведки, попавших в Сеть, содержится информация о силах специального назначения Великобритании, Латвии, Нидерландов, США и Франции, действующих на Украине.
Пугачеву попросили проверить на предмет финансирования ВСУ
Генпрокуратуру призвали проверить Аллу Пугачеву на предмет финансирования ВСУ
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Генпрокуратуру попросили проверить советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования вооруженных сил Украины. Обращение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина составлено на имя генпрокурора Игоря Краснова.
«Прошу проверить Аллу Борисовну Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи ВСУ», – передает ТАСС текст документа.
Бородин отметил, что Пугачева, которая в настоящее время проживает в Израиле, продолжает критиковать СВО, а также поддерживает деятелей культуры и искусства, которые покинули Россию, разделяют ее мнение о специальной военной операции на Украине и оказывают Украине финансовую помощь.
В обращении отмечается, что Пугачева, согласно данным Федерального проекта, имеет иностранное финансирование, а также связи с западными спецслужбами.
Ранее Пугачева заявила, что счастлива в Израиле.
Газета ВЗГЛЯД писала, как спецоперация меняет российскую культуру.
Экс-агент ФБР выдал возможную причину утечки документов США
Экс-агент ФБР Роули: США могли организовать утечку документов для запугивания России
Американская администрация могла согласовать часть или все недавние утечки секретных документов для дезинформации России, выразил мнение экс-агент ФБР Колин Роули.
По его словам, это может сделать один человек, а также это могло пройти после одобрения на высоком уровне, возможно президентом, передает РИА «Новости».
Роули добавил, что утечка организована с применением дезинформации, чтобы направить Россию по ложному следу.
Телеканал NBC ранее сообщил, что, согласно утечке из Пентагона, президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля предлагал с помощью беспилотников нанести удары по местам дислокации российских сил в Ростовской области.