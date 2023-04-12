Эксперты назвали новый вузовский курс шагом к гуманитарному суверенитету России

Историки и политологи объяснили задачи нового курса «Основы российской государственности» в вузах

После распада Советского Союза нам извне были навязаны чуждые ценности. Курс «Основы российской государственности» позволит не только избавиться от них, но и сформировать у молодежи российское мировоззрение. К такому выводу пришли политологи и эксперты в рамках дискуссии о введении в вузах нового курса, который разрабатывается по поручению президента России Владимира Путина.

«Россия – это самобытное государство со своими взлетами и падениями. Это страна, которая имеет огромную научную, культурную основу. И это мы должны изучить, описать и преподать нашим студентам», – пояснил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Своим мнением он поделился в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Курс «Основы российской государственности»: единство общества и государства». По словам Шаповалова, в рамках курса студенты узнают про систему власти в России, про историю и ценности страны, тем самым повысив свой уровень политической социализации.

В целом курс будет состоять из пяти блоков, рассказал профессор МГУ, научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин. «Первый блок – «Что такое Россия» – рассказывает о стране и обществе. Второй описывает цивилизационный характер нашей государственности. Третий посвящен ценностям российской цивилизации, а четвертый – политическому устройству РФ», – пояснил он.

«Пятый блок будет посвящен тому, чтобы полно отобразить систему вызовов, которые стоят перед всем человечеством. [Важно] определиться, как Россия будет действовать и какое место сможет себе определить студент в этом комплексе задач», – подчеркнул ученый.

«Новый курс назрел, его ждут родители школьников, преподаватели вузов. Объединив позицию властей, историков, преподавателей, мы сможем говорить об укреплении нашей идеологии. В регионах происходит освобождение от навязанных Западом ценностей. И этот вакуум должен быть заполнен», – убежден губернатор Кировской области Александр Соколов.

«После распада Советского Союза нам извне были навязаны чуждые ценности. Сейчас в нашем обществе происходит отказ от этих стереотипов. Данный курс – это важный шаг на пути к гуманитарному суверенитету России. При этом курс не был спущен «сверху», а стал ответом власти на запрос общества и научных кругов», – отметил политолог Александр Рудаков.

«Над проектом работал профессорско-преподавательский состав со всей России. Курс начнет читаться уже в первом семестре нынешнего учебного года в вузах страны», – напомнил модератор дискуссии, политолог Александр Асафов.

Помимо разработки учеными, курс прошел верификацию со стороны академического сообщества, добавила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова. «Перед тем, как курс будет запущен, нам необходимо подготовить педагогов. Мы проведем повышение квалификации преподавателей в 28 опорных вузах страны. Также задействуем филиалы РАНХиГС. Кроме того, летом проведем онлайн-лекции для педагогов», – добавила она.

Шаповалов же напомнил, что подготовка курса также сопровождалась обсуждениями в Общественной палате и в Госдуме. «Что касается его включения в программу вузов, то курс будет базироваться на таких науках, как история, экономика, философия, культурология, политология и многих других. В целом курс станет основой для изменения социогуманитарных дисциплин», – резюмировал политолог.

Ранее начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев в статье «ДНК России» для газеты ВЗГЛЯД рассказал о важности курса «Основы российской государственности» для страны. Он также отмечал, что курс должен стать основой для других общественно-гуманитарных дисциплин, а следующим шагом должен быть пересмотр школьного обществознания.

О необходимости разработки такого курса еще в декабре заявил президент России Владимир Путин на Госсовете, посвященном молодежной политике. «Это станет очень важным шагом в формировании правильного фундамента той социально значимой работы, которую ребята сегодня ежедневно ведут», – сказал президент, имея в виду развитие воспитательной работы в вузах.

Позже, 31 января, Путин поручил Минобрнауки разработать для вузов курс «Основы российской государственности». Исполнить поручение ведомство должно до 1 августа 2023 года, говорится на сайте Кремля.