Путин поручил разработать программы наставничества с привлечением участников СВО Путин поручил разработать концепцию Всемирного фестиваля молодежи и студентов Путин поручил разработать для вузов курс «Основы российской государственности» 31 января 2023, 18:03 Текст: Елизавета Шишкова

Минобрнауки должно разработать и включить в образовательные программы вузов курс «Основы российской государственности», говорится в поручениях президента России Владимира Путина по итогам заседания Госсовета. Исполнить поручение ведомство должно до 1 августа 2023 года, говорится на сайте Кремля. Также глава государства поручил до 1 марта представить предложения об учреждении именной стипендии для студентов вузов, проявивших активную гражданскую позицию и участвующих в общественно полезной деятельности в целях развития гражданских инициатив. Ответственным назначен глава Минобрнауки Валерий Фальков. Ранее член Общественной палаты Оксана Гаман-Голутвина пояснила газете ВЗГЛЯД, чем вызвана необходимость редакции учебных программ. СМИ: Путин может огласить послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля 30 января 2023, 19:46 Текст: Ольга Иванова

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 20-х числах февраля, сообщил источник в Госдуме. В тоже время другой источник подтвердил ТАСС, что вероятность того, что глава государства выступит с посланием в двадцатых числа февраля, высока. Ранее сообщалось, что Путин намерен огласить послание Федеральному собранию в начале 2023 года. Путин пояснил, что не оглашал послание, так как динамика событий была очень большая, а ситуация развивается очень и очень динамично. Представитель Кремля Дмитрий Песков также говорил, что послание Федеральному собранию будет оглашено, но не в 2022 году. Тогда же он подчеркивал, что послание не может быть «оглашено» в письменном виде. Напомним, большая пресс-конференция Путина в 2022 году также не состоялась. Путин призвал Госдуму быстрее рассмотреть закон об обезличивании персональных данных 31 января 2023, 14:49 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение проекта об обезличивании персональных данных, поручение нужно исполнить до 15 июля. Глава государства порекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение проекта федерального закона, устанавливающего порядок обезличивания персональных данных, сообщается на сайте Кремля. Ответственным по поручению назначен председатель парламента Вячеслав Володин. Также президент поручил к 15 октября представить предложения о доступе российских разработчиков к обезличенным персональным данным. Путин порекомендовал ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта» с привлечением заинтересованных организаций представить предложения о предоставлении российским разработчикам ПО доступа к таким данным для удовлетворения их потребностей в объеме, нужном для создания и внедрения технологий машинного обучения. Также президент дал поручение о подготовке предложений по дополнительным мерам поддержки действующих проектов по искусственному интеллекту. Новости СМИ2 Порошенко удивился популярности Путина среди коллег в 2014 году Экс-президент Украины Порошенко выразил удивление популярности Путина среди коллег в 2014 году 31 января 2023, 14:35 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин был очень популярен среди коллег во время посещения Нормандии в 2014 году в рамках 70-летия высадки союзников, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в документальном фильме Би-би-си «Путин против Запада». По его словам, к президенту России для приветственного рукопожатия выстроилась очередь, во много раз превосходящая очередь к экс-президенту США Бараку Обаме, передает РИА «Новости». В фильме также отмечается, что занимавший в тот момент пост президента Франции Франсуа Олланд хотел использовать торжественные мероприятия для налаживания отношений с Путиным. Он вспомнил, как глава России в качестве приветствия «принес бутылку водки в термосумке». «Я подумал, что это намерение заслуживает похвалы, даже если я не пью водку», – заверил Олланд. Осенью стало известно о росте популярности идей Путина на Западе. Как писала The Washington Post, в конце сентября Путин выступил с речью, которая прозвучала привлекательно в большей части Европы и США Краснов назвал Путину число вернувшихся домой незаконно мобилизованных россиян 31 января 2023, 14:00 Текст: Алексей Дегтярев

Несколько тысяч незаконно мобилизованных россиян уже вернулись домой, заявил генпрокурор Игорь Краснов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. В ходе надзора возвращено домой более 9 тыс. граждан, которых мобилизовали незаконно, в их числе есть и те, которые по состоянию здоровья никоим образом не должны быть мобилизованными, заявил Краснов, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что во вторник глава государства проведет встречу с генпрокурором Красновым, в ходе которой планируется обсуждать связанные с СВО темы. Новости СМИ2 Путин поручил внести изменения в нацпроекты, предусматривающие внедрение ИИ 31 января 2023, 14:56 Текст: Кристина Цыцура

Президент Владимир Путин поручил до сентября внести в нацпроекты и госпрограммы изменения, предусматривающие внедрение ИИ во всех отраслях экономики и соцсферы. Поручение должно быть выполнено до 1 сентября 2023 года. Во все сферы и госпрограммы необходимо внедрение искусственного интеллекта, речь идет об экономике и социальной сфере, передает РИА «Новости». Также глава России поручил правительству утвердить федеральный проект по развитию отечественной робототехники, чтобы сократить отставание от среднемирового уровня по числу промышленных роботов. Песков анонсировал поездку Путина в Волгоград на 80-летие победы в Сталинградской битве 31 января 2023, 13:09 Текст: Алексей Дегтярев

Глава Российского государства Владимир Путин намеревается посетить Волгоградскую область 2 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Будет поездка, которая посвящена 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве», – цитирует Пескова ТАСС. Ранее в волгоградской мэрии сообщили, что на всех основных въездах в город установлены дорожные знаки «Сталинград» к 80-летию победы в Сталинградской битве. Новости СМИ2 Путин изменил порядок установления уровней террористической опасности 31 января 2023, 14:19 Текст: Алексей Дегтярев

Порядок установления уровней террористической опасности изменен по указу президента Владимира Путина. Изменения вносятся в указ от 14 июня 2012 года №851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», передает РИА «Новости». Также меняется порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства. Песков анонсировал встречу Путина с генпрокурором для обсуждения СВО 31 января 2023, 13:01 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин во вторник намерен встретиться с генеральным прокурором Игорем Красновым, они планируют обсудить вопросы, касающиеся СВО, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «В течение дня – разные встречи. Будет также на встрече генпрокурор Игорь Краснов. В целом о работе ведомства пойдет разговор. Если вы помните, президент поручал Генпрокуратуре активно заниматься вопросами, связанными со спецоперацией. Поэтому, конечно, можно предположить, что в значительной степени речь пойдет и об этом», – цитирует Пескова РИА «Новости». Он добавил, что президент также планирует и другие встречи во вторник, они носят непубличный характер. Кроме того, ожидается международный телефонный разговор. Новости СМИ2 Путин выразил соболезнования в связи со смертью художника-мультипликатора Назарука Путин о Назаруке: Был талантливым художником, безгранично увлеченным любимым делом 31 января 2023, 15:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жене советского и российского художника-постановщика мультфильмов Вячеслава Назарука, отметив его безграничную увлеченность любимым делом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего мужа. Вячеслав Михайлович Назарук был талантливым художником, искренним, безгранично увлеченным любимым делом человеком», – передает РИА «Новости» текст телеграммы. Президент добавил, что за годы вдохновенной творческой деятельности он создал богатейшую коллекцию живописных полотен и графических работ, подарил зрителям всех поколений замечательные мультипликационные фильмы, ставшие подлинными шедеврами анимационного искусства. Путин отметил, что добрая память о Вячеславе Михайловиче Назаруке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех почитателей его щедрого дарования. Вячеслав Назарук – советский и российский художник-мультипликатор. В 1985 году за серию мультфильмов о коте Леопольде художник был удостоен Госпремии СССР. Он также известен как книжный иллюстратор и живописец. Его авторству принадлежит серия полотен, посвященных русской истории. Среди них «Ледовое побоище» и триптих «Слово о полку Игореве». Напомним, Вячеслав Назарук умер 29 января на 82-м году жизни. Песков не подтвердил слухи об обсуждении переименования Волгограда 31 января 2023, 13:27 Текст: Алексей Дегтярев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить сообщения о возможности переименования Волгограда в Сталинград. «Не могу такого подтвердить», – сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждают ли в Кремле переименование города, передает РИА «Новости». Также во вторник представитель Кремля подтвердил, что президент Владимир Путин посетит Волгоградскую область 2 февраля, поездка будет посвящена 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве. До этого на въездах в город появились дорожные знаки «Сталинград». Новости СМИ2 Генпрокурор поручил обеспечить правомерный переход прав собственности в новых регионах 31 января 2023, 14:22 Текст: Ольга Иванова

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил не допустить неправомерного перехода прав собственности на объекты недвижимости на новых территориях России. На встрече с президентом России Владимиром Путиным Краснов рассказал, что дал подчиненным указание обеспечить соблюдение прав и свобод, предусмотренных Конституцией России для новых соотечественников, сообщает РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что во вторник глава государства проведет встречу с генпрокурором Красновым, в ходе которой планируется обсуждать связанные с СВО темы. Путин поручил генпрокурору контролировать соблюдение прав мобилизованных Путин поручил генпрокурору контролировать и дальше соблюдение прав мобилизованных 31 января 2023, 14:45 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин в ходе встречи с генпрокурором Игорем Красновым поручил ему продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных россиян. «Вы упомянули о правах мобилизованных граждан. Я вас прошу продолжить контроль за этим направлением, этой сферой деятельности», – обратился президент к генпрокурору, сообщает РИА «Новости». Также Путин попросил Краснова держать на особом контроле вопросы, связанные с мерами поддержки семей с детьми. Путин напомнил, что есть целый набор инструментов по поддержке граждан, который должен эффективно работать. Ранее Путин сообщил, что с 1 января 2023 года трансформируется система поддержки материнства и детства. Будет запущено единое ежемесячное пособие для нуждающихся семей с детьми от рождения до 17 лет. Новости СМИ2 Путин и президент Алжира подтвердили готовность к работе в рамках ОПЕК+ Путин и президент Алжира подтвердили готовность к работе на мировых рынках энергоносителей 31 января 2023, 17:30 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун провели телефонный разговор, лидеры подтвердили готовность к работе на мировых рынках энергоносителей, по ОПЕК+ и в рамках Форума экспортеров газа. «Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджидом Теббуном... Подтверждена готовность к дальнейшей совместной работе на мировых рынках энергоносителей, в том числе в формате ОПЕК плюс и в рамках Форума стран – экспортеров газа», – говорится на сайте Кремля. Кроме того, стороны условились активизировать контакты на различных уровнях и подготовку важных двусторонних документов. Также они констатировали, что опирающееся на традиции дружбы и взаимного уважения сотрудничество продолжает поступательно развиваться. Путин поручил разработать новые предложения по льготной ипотеке для молодежи 31 января 2023, 17:54 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по дополнительным льготным ипотечным программам для молодежи и молодых семей, а также разработать и утвердить стратегию реализации молодежной политики. «Представить предложения по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодежи, в том числе для молодых специалистов, молодых семей», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Поручение необходимо исполнить до 1 июля. Также Путин поручил правительству до 1 декабря разработать и утвердить Стратегию реализации молодежной политики в РФ на период до 2030 года. Сделать это необходимо совместно с профильной комиссией Госсовета и с учетом положений Стратегии национальной безопасности РФ и национальных целей развития до 2030 года. Кроме того, президент России поручил правительству совместно с главами регионов увеличить выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий и ускорить проведение всех необходимых для их получения процедур. Новости СМИ2 Путин поручил разработать программы наставничества с привлечением участников СВО 31 января 2023, 17:59 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил разработать программы наставничества с привлечением Героев России и участников специальной военной операции (СВО). «Правительству России совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи разработать и реализовать программы наставничества, обеспечить проведение мероприятий с привлечением Героев Российской Федерации и участников специальной военной операции», – говорится на сайте Кремля в опубликованном перечне поручений главы государства по итогам прошедшего в декабре 2022 года заседания Госсовета. Ранее Путин поручил правительству представить предложения по дополнительным льготным ипотечным программам для молодежи и молодых семей, а также разработать и утвердить стратегию реализации молодежной политики.