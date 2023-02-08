Вопрос изучения российского мировоззрения остается в фокусе внимания не только структур публичной власти, но и академического сообщества. В рамках проекта «ДНК России» ученые выявили ценностные ориентиры россиян и сейчас разрабатывают курс «Основ российской государственности» для российского высшего образования.

Текст: А. Д. Харичев, А. В. Полосин



29 января Президент России подписал поручение Министерству науки и высшего образования о разработке и включении в образовательные программы высшего образования курса «Основы российской государственности».

Нормативная база для принятия такого решения была подготовлена ранее. В 2020 году были приняты поправки к Конституции нашей страны и подписан указ о национальных целях развития России до 2030 года. В 2021 году была утверждена действующая Стратегия национальной безопасности, в которой были определены стратегические национальные приоритеты.

Безусловно, важно осознавать краткосрочное, уже выраженное значение национальных целей и приоритетов – развитие продовольственного суверенитета, обеспечение независимого развития критических технологий, автономизация внешней политики. Но особый интерес представляют наши среднесрочные и долгосрочные, стратегические цели. Достижение их обеспечивается не только нормативными решениями и созданием механизмов финансирования; в куда большей степени оно зависит от общественных процессов и сотрудничества социальных институтов, поддерживающих всю систему российского мировоззрения. Тех констант и ориентиров, что передаются из поколения в поколение и обеспечивают сохранение удивительной способности России оставаться сильной, находить новые решения и предвидеть будущие процессы и изменения.

Проект «ДНК России», стартовавший в прошлом году, поставил своей целью объединить академическое сообщество нашей страны и на междисциплинарной, метапредметной основе сформировать профессиональную дискуссию по поводу российского мировоззрения.

Не секрет, что не только история, но и ценностно-культурный портрет России за последние 30 лет усилиями «диванных профессоров» и «альтернативных специалистов» приобрел странный, порой совершенно не научный характер. Иногда такие сюжеты приводят к появлению идей о признании Тартарии прародиной российского государства или очередному описанию нашей страны методом «от противного», да еще и с использованием ложных дихотомий. Мол, «скифы мы», а главное, что «мы – не вы»…

Проект «ДНК России» призван преодолеть этот пробел. Запущены грантовые исследования десятков научных коллективов. В Сочи прошла научно-просветительская конференция, объединившая более 200 участников из 86 вузов со всей страны. Участниками проекта регулярно проводятся круглые столы, исследовательские семинары и креативные сессии, запущен научный клуб «Гуманитарный реактор». Вопрос изучения российского мировоззрения, его системной презентации нашим согражданам и обеспечения воздействия на его развитие – по крайней мере, в качестве альтернативы сетевому хаосу, – остается в фокусе внимания не только структур публичной власти, но и самого академического сообщества. Ученые по всей России понимают и осознают значимость такой работы.

Одним из первых решений научной работы стало определение и операционализация самого понятия мировоззрения.

По итогам коллективной работы и использования эмпирических данных были выделены пять позиций, ключевых для осознания и раскрытия нашей идентичности:

это единица активного участия (1), первичная единица общественной вовлеченности (2), позиция культурно обусловленного социального горизонта (3), пространство самореализации (4) и пространство правоопределения (5). Проведенные исследования показали, что для России, прослеживаемой и через историю, и через свою политическую организацию как цивилизация, актуальны такие значения, как созидание – для человека, любовь – для семьи, единство – для общества, порядок – для государства и миссия – для страны.

В дальнейшем система методологического соотнесения понятий, разработанная в рамках коллективной работы порядка 250 российских исследователей, на основе развития и проработки такой концепции сформировала каркас ценностных оснований российского мировоззрения. Это позволило определить те «ценностные константы», которые свойственны России на разных исторических периодах её развития и, в значительной степени, определяют принятие государственных решений и их общественно-политическую реализацию. Общинность, чувство долга и сверхцели, экзистенциальная устойчивость и приоритет нематериального над меркантильным – вот эти константы. Важно подчеркнуть – они не изобретены, не придуманы, а выявлены по результатам обработки исследовательских данных от тысяч российских исследователей.

В качестве одной из фундаментальных характеристик российского мировоззрения, ключевых для понимания феномена отечественной государственности, был выявлен цивилизационный подход, представление о России как о цивилизации, а не одном из многих «национальных государств». В ноябре прошлого года указом Президента России были утверждены Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, касаются не только нашей физической безопасности или материального благополучения, но и развития духовного потенциала нашего народа, повышению сплоченности российского общества, осознанию гражданами собственных ценностей в условиях глобального цивилизационного кризиса. Под угрозой оказалось не наше потребление и наша промышленность; под угрозой находилась сама идентичность россиян, само российское мировоззрение. Указ Президента стал ключевой мерой оперативного ответа на подобные вызовы, и он не просто перечисляет, а защищает жизнь и достоинство россиян, поддерживает ценности нравственности и семейственности, идеалы преемственности, взаимопомощи и уважения.

Уже сегодня мы можем констатировать, что в российском мировоззрении сосуществуют как минимум три ценностные рамки: это естественные человеческие ценности, базовые и нормальные для всего нашего вида, затем цивилизационные константы, исторически характерные для нашего общества и лежащие в основе культурных традиций народов России, и, наконец, ценностные ориентиры, обращенные в будущее и определяющие содержание тех смыслов, которые должны быть на грядущих страницах истории страны. Участники «ДНК России» выявили такие ориентиры, как созидание, служение, солидарность, стабильность, суверенитет.

Отдельное внимание нужно уделить такому ориентиру, как справедливость, – в этом уникальном русском слове объединены и правда, и честность, и достоинство. Разве в английском «justice» есть корень, связанный с «truth»? Разве сходятся так изящно, как в русской «справедливости», немецкие Gerechtigkeit, Recht и Wahrkeit?

Проект «ДНК России» активно развивается. В настоящее время в его рамках разрабатывается курс «Основ российской государственности». Готовится инфраструктура для внедрения такого предмета в программы российского высшего образования, обеспечивается подготовка преподавательских коллективов. Уже готовится сеть конференций и семинаров, предметом обсуждения которых будет не только методология преподавания (ведь уникальный курс и преподаваться должен по-особому), но и тезаурус, система понятий и определений, используемых для описания сложных общественных процессов. «ДНК России» делает все для максимально глубокой и открытой включенности преподавателей и исследователей в эту работу, поскольку фундаментальным результатом проекта должен стать мощный импульс к развитию российского общественно-политического знания, наших научных школ и исследовательских центров.