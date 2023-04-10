Названо количество разработчиков курса «Основы российской государственности»

В подготовке курса «Основы российской государственности» для вузов приняли участие 3 тыс. преподавателей

В разработке курса «Основы российской государственности» приняли участие 3 тыс. преподавателей из 562 университетов России, во время подготовки проведено семь окружных и три отраслевые конференции. Курс будет введен в вузы уже с сентября 2023 года, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Внедрение модуля в современные программы высшего образования необходимо для формирования у студентов осознания принадлежности к российскому обществу, развития чувства гражданственности. Для создания духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического пути нашего государства и самобытность его политической организации», – приводятся слова министра на сайте ведомства.

Фальков отметил, что уже определены опорные вузы, на базе которых будут созданы межрегиональные (территориальные) научно-методические, информационные центры. Их деятельность направлена на разработку содержания, механизмов реализации, а также обеспечение экспертной и информационной поддержки курса.

Кроме того, министр добавил, что на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ запланирована программа дополнительного профессионального образования для представителей опорных вузов. Обучение начнется уже в апреле.

Начальник управления президента по обеспечению деятельности Государственного совета России Александр Харичев отметил, что курс должен стать основой для других общественно-гуманитарных дисциплин.

«Важно, чтобы это было взаимовлияние, то есть не просто симбиоз разных дисциплин, но еще и взаимовлияние дисциплинарного курса на другие науки о человеке и обществе», – сказал он и добавил, что следующим шагом после внедрения курса «Основы российской государственности» должен быть пересмотр школьного обществознания.

Новый курс, который будет включать как лекции, так и семинары, рассчитан на 72 часа, из них 18–20 часов – внеаудиторная нагрузка. По словам научного руководителя «ДНК России», доктора политических наук Андрея Полосина, он будет состоять из пяти частей: «Что такое Россия», «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство» и «Вызовы будущего и развитие страны». Андрей Полосин добавил, что во время экспертно-общественных обсуждений, в том числе в Общественной палате РФ и Государственной думе, курс поддержан и концептуально, и по содержанию.

Напомним, разработка курса ведется в рамках проекта «ДНК России» совместно с Минобрнауки России и обществом «Знание».