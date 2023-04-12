Бывший в 2008 году министром обороны Грузии Кезерашвили заподозрен в краже денег у пенсионеров Европы

Министр обороны Грузии периода войны с Россией Давид Кезерашвили, ныне скрывающийся в Лондоне от грузинской Фемиды, по данным расследования Би-би-си, может вместе с сообщниками быть причастен к схемам воровства денег у европейских пенсионеров через «колл-центры», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Комментируя эти сведения, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что «Кезерашвили тратит на грузинскую оппозицию, медиа и НПО деньги, которые украдены у грузинской армии, а вдобавок к этому у европейских пенсионеров».

«К сожалению, Кезерашвили скрывается в Европе. Оттуда он хочет устроить в Грузии дестабилизацию. Европа допускает по отношению к нему ту же ошибку, что допустила раньше по отношению к (экс-президенту Грузии) Михаилу Саакашвили, который скрывался там и пытался устроить хаос на Родине», – отметил спикер.

Шалва Папуашвили призвал Европу «серьезно отнестись к вопросу и выдать Грузии бывшего министра».

«Если не ошибаюсь, за миллионные хищения у грузинской армии Кезерашвили осужден на пять лет. Теперь выясняется, что он махинатор, грабящий пенсионеров в Европе», – сказал председатель парламента.

В 2020 году нынешний премьер-министр Грузии, тоггда – министр обороны Ираклий Гарибашвили заявил, что в период правления экс-президента Михаила Саакашвили вооружение для грузинской армии зачастую не попадало по адресу и оказывалось в третьих странах в результате коррупционных сделок. Ираклий Гарибашвили отметил, что «к примеру, так произошло с автоматами М-4, часть которых затем оказалась в Гватемале, а часть еще где-то».

«Экс-министр обороны Давид Кезерашвили и семья Саакашвили были основателями элитарной коррупции в Грузии», – сказал он тогда.

По его словам, во время войны с Россией в стране якобы «попросту испарилось» вооружения на 1 млрд лари (около 690 млн долларов по курсу 2008 года).

Он обвинил тогдашнего министра Давида Кезерашвили в финансовых махинациях. По его словам, во время войны с Россией в августе 2008 года грузинская армия получила «невиданный ущерб».