Рябков выдвинул неожиданную версию об утечке данных в США

Эксперт: Поддержка американской молодежью России – вотум недоверия Байдену

Эксперты объяснили, почему американская молодежь уверена в победе России на Украине

Уверенность американской молодежи в победе России на Украине показывает недовольство участием Вашингтона в конфликте, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Владимир Васильев и Малек Дудаков. Ранее сообщалось, что американцы в возрасте от 18 до 44 лет считают, что Россия одержит победу в спецоперации.

«Сам по себе опрос завуалированно показывает уровень поддержки России или Украины в американском обществе. Это своего рода вотум недоверия украинской политике Вашингтона. Молодежь всегда отличалась более антивоенной позицией, чем старшее поколение», – сказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Сегодня американцы, кому до 44 лет, понимают, что деньги и военная техника не берутся из ниоткуда. И поддержку Украины они воспринимают как прямой вычет из их благосостояния. Они чувствуют опасения из-за снижения уровня социальных гарантий в США. Молодые более уязвимы с точки зрения безработицы, инфляции, стагнации уровня реальной зарплаты», – пояснил эксперт

«Кроме того, молодые менее идеологизированы, чем старшее поколение. Они не понимают, почему США должны «защищать демократию» в чужой стране на другом континенте. И в целом недоумевают, по какой причине США кому-то что-то должны, если это – не граждане Америки. Молодежь не хочет, чтобы Байден и украинские власти вовлекали США в потенциальную третью мировую войну. Таким образом, в подобных опросах они высказывают недовольство нынешней политикой администрации Байдена», – подчеркнул собеседник.

«Здесь, кстати, проявляется активность членов Республиканской партии, которые прямо говорят: миллиарды вливаний в Украину – это изымание денег из вариантов решения американских насущных проблем. К тому же они указывают, что конфликт России и Украины – локальный, и США не должны в нем принимать столь серьезное участие. Эти тезисы, как мы видим из опроса, доходят до все большего числа адресатов в американском обществе», – отметил Васильев.

«Это изменение общественного мнения в США связано как с успехами России на фронте, так и с все более лучшим их освещением в СМИ. Например, в последнее время в американской прессе было очень много публикаций о том, как успешно Россия наступает в районе Артемовска, и какие колоссальные потери несут ВСУ», – добавил в свою очередь американист Малек Дудаков.

Ранее стало известно, что большинство американцев в возрасте от 18 до 44 лет считают, что Россия с большей вероятностью будет победителем в конфликте на Украине. Таковы результаты опроса агентства YouGov по заказу журнала The Economist, проведенного в начале апреля. При этом в категориях 45–64 и 65+ опрошенные уверены, что победит Украина.

Кроме того, американские конгрессмены внесли на рассмотрение резолюцию с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Киеву. Проект был опубликован членом Палаты представителей, республиканцем Мэттом Гетц. Документ получил название «Об усталости от Украины». Резолюция также содержит призыв в отношении всех сторон конфликта к достижению мирного урегулирования. Документ поддержала и Либертарианская партия США.

В феврале агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщало: администрация Байдена уже довела до украинских властей понимание того, что ресурсы США для поддержки Киева не безграничны.

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