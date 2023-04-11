Россияне объяснили, что значить быть патриотом

ВЦИОМ: Патриотизм для большинства россиян – это готовность действовать во благо страны и защищать ее от нападок

Большинство россиян видят патриотизм в готовности работать и действовать во благо страны и защищать страну от любых нападок и обвинений, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, абсолютное большинство россиян (91%) называют себя патриотами, при этом каждый второй (52%) считает себя безусловным патриотом. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга уровень патриотизма достигает 95%. Авторы исследования отмечают, что на протяжении всего периода наблюдений показатель не опускался ниже 80%, максимум был зафиксирован в 2018 году – 92%.

«Быть патриотом» для россиян – значит в первую очередь работать и действовать во благо, для процветания страны (48%), то есть патриотизм воспринимается как вклад в общее дело. На втором месте сегодня – защита страны от любых нападок и обвинений (38%). Социологи поясняют, что это стало следствием недружественных высказываний в адрес страны на фоне СВО со стороны коллективного Запада.

Около трети опрошенных считают, что «быть патриотом» – это «говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была», «считать себя частью своей страны» (по 32%) и стремиться к изменению положения дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее (31%). Вариант «считать, что твоя страна лучше, чем другие страны», выбрали 18%.

Авторы исследования отмечают, что на понимание патриотизма оказывает влияние образование, уровень дохода, урбанизированность места жительства и модель медиапотребления. Так, аудитория с высшим образованием чаще других полагает, что быть патриотом – это работать во благо своей страны и стремиться улучшить положение дел в стране (59% и 40%). Деятельностный взгляд, как отмечает ВЦИОМ, ближе гражданам с высокими доходами (54% против 38% в группе с низкими доходами) и жителям Москвы и Санкт-Петербурга (63% против 36% среди сельчан), тогда как жители села в четыре раза чаще столичных жителей говорят о том, что быть патриотом, значит считать, что твоя страна лучше, чем другие страны (29% против 7%).

Интернет-пользователи воспринимают патриотизм проактивно, говорится в сообщении ВЦИОМ. Для них это работать на благо страны (58%), стремиться улучшить положение дел в стране (41%) и говорить правду о своей стране (43%). А вот те, кто предпочитает в качестве источника информации телевидение, расставляют приоритеты иначе: патриотизм для телезрителей в первую очередь – это защита страны от любых нападок и обвинений (41%), а также уверенность, что твоя страна лучше, чем другие страны, – этот вариант телезрители называют в три раза чаще, чем активные потребители интернета (31% против 11%).

Любовь к Родине в представлениях россиян объемлет и пространство ближнего круга, и масштабы всей страны. В первую очередь наши сограждане говорят о любви к Родине через любовь к своей семье, близким, заботе о них (16%), 15% указали на малую родину, то место, где родился и вырос. Каждый десятый связывает любовь к Родине с любовью к людям, взаимопониманием и взаимопомощью (10%). В числе проявлений большого масштаба – готовность защищать свою страну (9%), знать и любить историю, культуру и традиции страны, делать вклад в ее процветание и развитие (по 7%). По 6% россиян отметили, что любить Родину – это быть патриотом и не уезжать из страны.

Молодежь 18–24 лет в большей степени, чем другие возрастные группы, воспринимает любовь к своей стране как знание ее культуры и истории (18%) и как вклад в ее развитие (16%). В старшей возрастной группе доминирующим является образ малой родины (20%), а семья играет наибольшую роль в группе 45–59 лет (21%).

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 28 марта, в нем приняли участие 1600 совершеннолетних граждан России. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В апреле прошлого года ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому большая часть жителей России считают себя патриотами своей страны.