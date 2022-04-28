Россияне рассказали, что значит быть патриотом

Большая часть жителей России считают себя патриотами своей страны, соответствующий опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Большинство россиян декларируют, что они являются патриотами своей страны (92%), безусловными патриотами себя считают 54% граждан – максимальное значение с 2000 года», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

В исследовании отмечается, что уровень патриотизма в стране остается на высоком уровне: в течение последних двадцати двух лет доля патриотически настроенных граждан не была ниже 80%.

Отмечается, что с годами меняется осмысление самого понятия патриотизм. В первой половине 2010-х годов под этим термином подразумевалась любовь к своей стране (71% в 2010-м и 72% в 2017 году). Но со второй половины 2010-х годов начался рост восприятия этого понятия как деятельности, направленной во благо и для процветания страны.

На данный момент эту точку зрения разделяют 50%, столько же опрошенных считают, что патриотизм – любовь к стране.

«На фоне недружественной риторики и санкций в адрес России значительно выросла доля тех, кто считает, что быть патриотом – значит защищать свою страну от любых нападок и обвинений (44% в 2022-м против 32% в 2020-м). Треть сообщают, что быть патриотом – это значит стремиться к изменению положения дел в стране для обеспечения ей лучшего будущего (34%), 29% – говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была», – указали во ВЦИОМ.

Также россияне реже стали считать себя патриотами из-за того, что считают свою страну лучше, чем другие (12%). В 2014 году такого мнения придерживались 24%.

«Среди событий, которые произошли за последние десять-пятнадцать лет, чувство гордости у российских граждан вызывают присоединение Крыма и строительство Крымского моста (18%), защита Донбасса и признание ЛНР и ДНР (18%), достижения российских спортсменов вопреки выступлению под нейтральным флагом (8%), по 5% назвали гордость за внешнюю политику на фоне санкционного давления и экономический рост, импортозамещение», – говорится в исследовании.

Опрос проводился 17 апреля 2022 года, в нем участвовали 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.