СМИ назвали имя возможного нового главы пресс-службы Госдепа США

Пресс-службу Госдепартамента США может возглавить Мэтью Миллер, его считают «ветераном» работы по связям с общественностью в интересах Демократической партии США, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Издание сообщает, что Миллер возглавлял усилия по утверждению Энтони Блинкена на посту госсекретаря в администрации Джо Байдена. Также он работал спецсоветником в Совете национальной безопасности при Белом доме, где курировал «коммуникационную и законодательную работу», связанную с ситуацией на Украине, передает РИА «Новости».

На данный момент Миллер сотрудничает с консалтинговой компанией Vianovo.

В марте сообщалось, что представитель Госдепартамента США Нед Прайс уйдет со своей должности. Тогда в СМИ писали, что Прайс будет работать на политической должности в прямом подчинении Энтони Блинкена.