«Росатом» потребовал вернуть займ после разрыва Финляндией контракта по АЭС

«Росатом» потребовал вернуть займ на 920,5 млн евро после разрыва Финляндией контракта по АЭС

«Росатом» требует от проектной компании Fennovoima досрочно вернуть займ на 920,5 миллиона евро, в прошлом году эта компания в одностороннем порядке разорвал контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.

В отчете группы «Атомэнергопром» (входит в «Росатом») по МСФО за 2022 год говорится, что займ в размере 920,5 млн евро был выдан Fennovoima для финансирования строительства АЭС «Ханхикиви-1», передает РИА «Новости».

Международные арбитражи рассматривают иски организаций «Атомэнергопрома» на общую сумму около 3 млрд евро из-за разрыва Финляндией этого контракта, отмечается в отчете.

Ранее сообщалось, что Международный совет по разрешению споров признал неправомерным решение компании Fennovoima разорвать контракт с Россией на строительство в Финляндии АЭС «Ханхикиви-1».

Проект «Ханхикиви-1» предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС «Ханхикиви-1» являлась компания RAOS Project (входит в «Росатом»). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.