Международный совет признал незаконным разрыв контракта на АЭС «Ханхикиви»

Международный совет по разрешению споров признал неправомерным решение компании Fennovoima разорвать контракт с Россией на строительство в Финляндии АЭС «Ханхикиви-1», сообщила госкорпорация «Росатом».

«Совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) подтвердил неправомерность действий компании Fennovoima Oy по расторжению контракта на сооружение АЭС «Ханхикиви-1» (Финляндия) и последовавших за этим заявлений компании об отказе в приемке работ, выполненных компанией RAOS Project Oy (организация «Росатома») как поставщиком по EPC-контракту», – передает сообщение РИА «Новости».

«Совет также установил, что незаконное расторжение контракта компанией Fennovoima Oy является существенным нарушением условий контракта, что дает RAOS Project Oy право требовать взыскания причиненных убытков с Fennovoima Oy. Сумму нанесенного ущерба определят дополнительные разбирательства», – отмечает «Росатом».

Как подчеркивает «Росатом», заключение DRB «вынесено независимой панелью признанных международных экспертов и выражает взвешенную и объективную позицию по отношению к проекту «Ханхикиви-1».

«Одностороннее решение финских акционеров Fennovoima Oy о разрыве контракта пришлось на момент, когда проект демонстрировал существенный прогресс: ещё в начале 2022 года представителями компании Fennovoima Oy были сделаны публичные заявления, что процесс лицензирования находился «на финишной прямой», передачу лицензионной документации финскому регулятору для оценки возможности выдачи строительной лицензии планировалось завершить в ближайшие месяцы; параллельно на площадке сооружения активно велись работы для обеспечения готовности к началу полномасштабного строительства», – поясняет «Росатом».

«Госкорпорация намерена продолжать защищать свои интересы до полного удовлетворения своих требований», – подчеркивается в сообщении.

Проектная компания Fennovoima, 34% в которой принадлежали «Росатому», в начале мая нынешнего года сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Проект «Ханхикиви-1» предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС «Ханхикиви-1» являлась компания RAOS Project (входит в «Росатом»). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.