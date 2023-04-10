Российский актер и уроженец Херсона Сергей Гармаш появился на показе «Чебурашки» в Геническе, он указал, что хотел лично презентовать ленту зрителям в регионе, поскольку там его родина.

Народный артист Сергей Гармаш вышел на показе самого кассового российского фильма «Чебурашка» в Геническе, сообщает Telegram-канал «Главное в Херсоне и области».

«Для меня было важно приехать сюда, потому что это моя родина», – сказал актер.

«37 лет назад я находился здесь на гастролях с Херсонским областным театром кукол. <...> Как же приятно, что вас так сегодня много», – поприветствовал зрителей Гармаш.

Он призвал всех присутствующих искренне верить в победу России, в то, что жизнь наладится и все будет прекрасно, а также поделился интересными эпизодами из «Чебурашки» и планами о съемках продолжения полюбившейся всем кинокартины.

Гармаш рассказал, что для него было важно побывать в Херсонской области, потому что это – его родина, и он был рад поддержать премьеру фильма в Геническе, отметив, что сюда такие новинки доходят пока не так быстро и просто, как в другие российские регионы.