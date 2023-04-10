Автомобилисты России: Водителей не нужно наказывать за забывчивость документов на авто

Надо совсем отменять ответственность за отсутствие документов на транспортное средство при себе, так как мы все-таки пытаемся жить в цифровом государстве, все должно быть в электронном виде, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, комментируя соответствующую инициативу.

Депутаты партии ЛДПР предложили смягчить наказание за отсутствие у водителя при себе регистрационных документов на автомобиль. Уточняется, что если автомобилист забыл дома документы на транспортное средство, это никак не влияет на безопасность движения. Исключение должны составить лишь те случаи, когда машина числится в угоне.

«Я вообще считаю, что надо отменять ответственность за отсутствие документов при себе. Мы все-таки пытаемся жить в цифровом государстве, все должно быть в электронном виде. Совсем не обязательно водителю возить с собой все документы. Это касается не только свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), но и полиса ОСАГО, и водительского удостоверения. Все это и так есть в электронной базе», – говорит Похмелкин.

По его словам, просто смягчить наказание за забытые документы недостаточно, его необходимо полностью отменить. А если машина находится в угоне, то у сотрудников Госавтоинспекции и так должно это показываться в базе, наличие документов «здесь не при чем». Тем более, что все виды документов уже давно существуют в электронном виде.

«Зачем все при себе держать? Надо от этого уходить и не будет проблем. Ну, забыл водитель документы, но можно же проверить в конце концов по базе электронной. Неправильно наказывать за забывчивость», – заключил автоэксперт.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что в приложении «Госуслуги» стала доступная цифровая версия водительского удостоверения. При необходимости автомобилист может предъявить мобильное приложение для проверки сотрудникам Госавтоинспекции.